كان يؤدي وصلة غنائية... نجم أميركي يتعرّض لشق كبير في ركبته على المسرح! (صور)

تعرّض المغني الأميركي لوغان هندرسون، عضو فرقة Big Time Rush، لإصابة مؤلمة خلال حفل الفرقة في كراكوف ببولندا، بعدما انشقّ جزء من ركبته بشكل عميق أثناء العرض.

شارك هندرسون، البالغ من العمر 36 عامًا، متابعيه صورة للجُرح الكبير الذي أصيب به، مؤكّدًا نقله مباشرة إلى المستشفى لتلقّي العلاج.

ووقع الحادث أثناء أداء الفرقة أغنية Love Me Love Me، حيث كان هندرسون ينزلق على جزء من الديكور المسرحي برفقة زملائه جيمس ماسلو، كارلوس بينافيجا وكيندال شميت، قبل أن يصطدم بحدّة ويصاب في ساقه.

وسارع بينافيجا إلى طمأنة الجمهور من على المسرح، مؤكّدًا أن لوغان سيكون بخير وأن الطاقم الطبي يتولى الاهتمام به.