الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عندي سؤال
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

كان يؤدي وصلة غنائية... نجم أميركي يتعرّض لشق كبير في ركبته على المسرح! (صور)

فنّ
2025-11-23 | 12:06
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
كان يؤدي وصلة غنائية... نجم أميركي يتعرّض لشق كبير في ركبته على المسرح! (صور)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
كان يؤدي وصلة غنائية... نجم أميركي يتعرّض لشق كبير في ركبته على المسرح! (صور)

تعرّض المغني الأميركي لوغان هندرسون، عضو فرقة Big Time Rush، لإصابة مؤلمة خلال حفل الفرقة في كراكوف ببولندا، بعدما انشقّ جزء من ركبته بشكل عميق أثناء العرض.

شارك هندرسون، البالغ من العمر 36 عامًا، متابعيه صورة للجُرح الكبير الذي أصيب به، مؤكّدًا نقله مباشرة إلى المستشفى لتلقّي العلاج.

ووقع الحادث أثناء أداء الفرقة أغنية Love Me Love Me، حيث كان هندرسون ينزلق على جزء من الديكور المسرحي برفقة زملائه جيمس ماسلو، كارلوس بينافيجا وكيندال شميت، قبل أن يصطدم بحدّة ويصاب في ساقه.

وسارع بينافيجا إلى طمأنة الجمهور من على المسرح، مؤكّدًا أن لوغان سيكون بخير وأن الطاقم الطبي يتولى الاهتمام به.

آخر الأخبار

فنّ

إصابة

المغني

الأميركي

لوغان هندرسون

عضو

فرقة

Big Time Rush

حفل

كراكوف

بولندا

انشق

ركبة

عرض

نجم

مشاهير

فن.

LBCI التالي
سنغافورة ترحّل رجلاً أجنبياً بعد هجومه على أريانا غراندي... هذا ما فعله على السجادة الحمراء!
اشتهرت بأسلوبها الغنائي المميز... وفاة المغنية الإيطالية أورنيلا فانوني عن 91 عاما
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2025-11-20

مرتفع جوي ضخم يؤدي الى استقرار وارتفاع كبير بدرجات الحرارة...

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-29

ناصر للـLBCI: الدولة اللبنانية أمام تحد كبير... وحزب الله بحاجة لمراجعة شاملة للمسار الذي وصلنا إليه

LBCI
أخبار دولية
2025-10-20

السفارة الاميركية :ويتكوف وكوشنر وصلا إسرائيل

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-08

حريق كبير في وادي حلبا امتد الى أحد المنازل

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
15:54

بيونسيه تخطف الأنظار بإطلالة سباق فاخرة في الفورمولا 1… بدلة قيادة كاملة! (فيديو)

LBCI
فنّ
07:09

سنغافورة ترحّل رجلاً أجنبياً بعد هجومه على أريانا غراندي... هذا ما فعله على السجادة الحمراء!

LBCI
فنّ
2025-11-22

اشتهرت بأسلوبها الغنائي المميز... وفاة المغنية الإيطالية أورنيلا فانوني عن 91 عاما

LBCI
فنّ
2025-11-21

سقوط مدوٍّ… نجم عالمي يُدان في فضيحة تمويل سياسي ويُحكم عليه بالسجن 14 عامًا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
14:11

حزب الله ينعى "القائد الجهادي الكبير" هيثم علي الطبطبائي

LBCI
أخبار لبنان
08:08

وسائل الإعلام الإسرائيلية تقول إن المستهدف في عملية الضاحية الجنوبية هو أبو علي الطبطبائي... فمن هو؟

LBCI
أخبار لبنان
15:53

تعرفوا الى هيثم علي الطبطبائي...

LBCI
آخر الأخبار
09:19

مراسل الـLBCI: غارات إسرائيلية عند الحدود اللبنانية - السورية الشرقية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
15:58

نتنياهو: نحمّل الدولة اللبنانية مسؤولية الالتزام بنزع سلاح حزب الله لحماية اللبنانيين

LBCI
أخبار لبنان
15:53

تعرفوا الى هيثم علي الطبطبائي...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

من تحت القصف: جنوبيون يطرحون بديلاً عن واقع مفروض

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

تل أبيب تتباهى باغتيال طبطبائي: ضربة للرجل الثاني في حزب الله وتصعيد مفتوح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

الرياضة تدخل كل البيوت وكل الأعمار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

مظاهرة رياضية في جونيه تمثلت بسباق السيدات لجمعية بيروت ماراثون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

للمرة الاولى منذ 2019... جائزة اللوتو تتخطى الـ2 مليون دولار!

LBCI
أخبار لبنان
13:32

بعد الضربة الإسرائيلية... هكذا يبدو الوضع في الضاحية الجنوبية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

"الريجي" مثال لمؤسسة عامة لا تتّكل على خزينة الدولة... اليكم الدليل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
14:11

حزب الله ينعى "القائد الجهادي الكبير" هيثم علي الطبطبائي

LBCI
حال الطقس
02:43

الكتل الحارة تبدأ بالانكفاء الاثنين... ومنخفض جوي ممطر وسريع يوم الثلاثاء

LBCI
أخبار لبنان
08:08

وسائل الإعلام الإسرائيلية تقول إن المستهدف في عملية الضاحية الجنوبية هو أبو علي الطبطبائي... فمن هو؟

LBCI
أخبار لبنان
11:56

أدرعي: قضينا على المدعو هيثم علي الطبطبائي قائد أركان حزب الله

LBCI
خبر عاجل
07:47

معلومات أولية عن غارة استهدفت حارة حريك

LBCI
خبر عاجل
08:17

امال شحادة للـ LBCI: الاستهداف الاسرائيلي لم يتم فقط من خلال معلومات من مسيرات اسرائيلية استخباراتية انما من معلومات دقيقة وصلت للجيش الاسرائيلي من الضاحية الجنوبية

LBCI
أخبار لبنان
22:51

بالصورة: إضاءة برج خليفة بألوان علم لبنان... مرقص: لفتة كريمة تجسد عمق الروابط التي تجمع بلدينا

LBCI
أخبار دولية
00:15

"رجل يقتل امرأة كل يومين ونصف"... مسيرات في فرنسا للمطالبة بمكافحة العنف ضد النساء

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More