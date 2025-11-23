بيونسيه تخطف الأنظار بإطلالة سباق فاخرة في الفورمولا 1… بدلة قيادة كاملة! (فيديو)

خطفت النجمة العالمية بيونسيه الأنظار خلال حضورها سباق الفورمولا 1F1 Grand Prix يوم السبت في لاس فيغاس، بعدما وصلت إلى الحلبة بإطلالة غير متوقعة على الإطلاق: بدلة سباقات كاملة بدلاً من الملابس التقليدية.

وفي مقاطع وصور انتشرت عبر مواقع التواصل، ظهرت النجمة ببدلة جلدية بيضاء ضيقة مفتوحة الصدر، بتفاصيل حمراء وسوداء، تتزين بشعار لوي فويتون مرصّع بالكريستال الذهبي في منطقة الصدر.

ورافقت بيونسيه زوجها المغني العالمي جاي-زي وهما يسيران جنبًا إلى جنب وسط عدسات المصورين.

وأكملت بيونسيه إطلالتها الجريئة بحذاء أسود بكعب عالٍ، وقفازات حمراء، ونظارات شمسية على شكل "أفياتور". ولم تتجاهل أي تفصيل من عالم السباقات، إذ شوهدت وهي ترتدي خوذة سوداء، وفي لقطات أخرى تحمل خوذة بيضاء لامعة مغطاة بشعارات الرعاة.

ولم تتوقف الإثارة عند الإطلالة، فقد التُقطت صور للنجمة وهي تجلس داخل سيارة سباق، وسط تفاعل كبير من جمهورها الّذي أشاد بجرأتها وحسّها الاستعراضي.