الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
وثائقي
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الشاعرة ماجدة داغر تمثّل لبنان في المهرجان الدولي للشّعر النسائي في اسطنبول (صور)

فنّ
2025-11-26 | 06:40
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الشاعرة ماجدة داغر تمثّل لبنان في المهرجان الدولي للشّعر النسائي في اسطنبول (صور)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
الشاعرة ماجدة داغر تمثّل لبنان في المهرجان الدولي للشّعر النسائي في اسطنبول (صور)

شاركت الشاعرة اللبنانية ماجدة داغر، في الدورة الثامنة من مهرجان FeminİSTANBUL الدولي للشعر النسائي، الذي اختتم فعالياته أخيراً في مدينة إسطنبول التركية.
 
ويعتبر هذا المهرجان من أهم المنصات العالمية المخصصة للاحتفاء بالشعر النسائي وقضايا المرأة.
 
وأقيم المهرجان تحت رعاية بلدية كارتال وإدارة وتنظيم الدكتورة هلال كرهان، الطبيبة، الشاعرة، والناشطة البارزة في مجال الشعر النسائي والدفاع عن حقوق المرأة. وقد شكّل هذا الحدث تجمعاً فريداً لأبرز الأصوات الشعرية النسائية من مختلف أنحاء العالم، ضمّ شاعرات من تركيا، أذربيجان، إيطاليا، إيران، أفغانستان، نيوزيلاندا، فيتنام _ أستراليا، قبرص، هنغاريا، كردستان، ولبنان.
 
وفي تصريح لها، أعربت داغر عن فخرها العميق بتمثيل لبنان في هذا المحفل العالمي، مؤكدة على دور الشعر كجسر للتواصل الإنساني ونافذة للتعبير عن القضايا المصيرية.
 
وتوزعت فعاليات المهرجان على موقعين مرموقين، ما أضفى عليها بعداً ثقافياً وأكاديمياً لافتاً. حيث انطلق اليوم الأول في المركز الثقافي المركزي التابع لبلدية كارتال، وسط تفاعل جماهيري واسع، بينما انتقلت فعاليات اليوم الثاني إلى رحاب جامعة يديتيبه، لتمزج بين الحضور الشعبي والعمق الأكاديمي، وتؤكد على أهمية الشعر كعلم وفن يُدرس ويحتفى به في المؤسسات التعليمية العليا.
 
وحمل المهرجان، إلى جانب الاحتفال بالجماليات الشعرية، رسالة إنسانية عميقة تلامس الألم العالمي الراهن، حيث رفع شعاراً جريئاً ومؤثراً: "هل يمكننا الحديث عن الحضارة والإنسانية بعد م ذ ب ح ة غزة؟".
 
وقد وضع هذا الشعار المهرجان في صلب النقاش الدائر حول دور الثقافة والفن في مواجهة الكوارث الإنسانية، محولاً المنصات إلى منبر للمطالبة بالعدالة والسلام.
 
وتعزيزاً لدور المهرجان في نشر الكلمة النسائية، تم ترجمة قصائد جميع الشاعرات المشاركات إلى اللغة التركية، وصدرت في أنطولوجيا (مختارات شعرية) خاصة من إعداد د. هلال كرهان، مما يضمن وصول إبداعاتهن إلى جمهور أوسع وتوثيق مساهماتهن في المشهد الشعري العالمي.
 
وتأتي مشاركة لبنان، من خلال ماجدة داغر، لتؤكد على الحضور الثقافي اللبناني الفاعل، وتشدد على التزام الشاعرات اللبنانيات بالقضايا الإنسانية الكبرى. ويُرسخ هذا التنويع في أماكن إقامة المهرجان (المركز الثقافي والجامعة) مكانته كحدث يجمع بين التوعية الثقافية والتعميق الأكاديمي.
 
 
 
 
 

آخر الأخبار

فنّ

ماجدة

تمثّل

لبنان

المهرجان

الدولي

للشّعر

النسائي

اسطنبول

(صور)

نوال الزغبي تكشف: مسيرتي المهنية تُقدر بأكثر من 100 مليون دولار... وهذه علاقتي بفضل شاكر
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-10-13

وزير الثقافة: قمة القاهرة مهرجان لترامب وموقف لبنان يكمن في الاتفاق مع صندوق النقد الدوليّ

LBCI
أخبار دولية
2025-09-12

رئيس بلدية اسطنبول المسجون يمثل أمام القضاء بتهمة "تزوير شهادة جامعية"

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-07

الاتحاد النسائي التقدمي: تبرير العنف الأسري خرق لحقوق الإنسان وتراجع عن قيم العدالة والمساواة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-04

صوت هند رجب... يهزّ مهرجان البندقية الدولي

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اخبار البرامج
15:49

نوال الزغبي تكشف: مسيرتي المهنية تُقدر بأكثر من 100 مليون دولار... وهذه علاقتي بفضل شاكر

LBCI
اخبار البرامج
15:33

نوال الزغبي تفتتح "المسار" مع رودولف هلال: هذا ما كشفته عن حياتها الخاصة وما هو المفتاح لدخول قلبها؟

LBCI
فنّ
10:31

الشامي.. أصغر فنّان عربي يظهر على غلاف مجلّة GQ العالميّة وهذا ما كشفه

LBCI
فنّ
08:56

بريجيت باردو تُنقل إلى المستشفى مجددًا… وهذه آخر المعطيات حول وضعها الصحي

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-09-20

الرئيس عون واللبنانية الأولى غادرا الى نيويورك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-12

حاجات الجيش من اصغر تفصيل على الارض الى اكبر تفصيل في الجو

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-14

جدول مفصل من "الخارجية" يبيّن أعداد المغتربين المسجّلين للانتخابات النيابية... اليكم التفاصيل

LBCI
حال الطقس
2025-11-23

الكتل الحارة تبدأ بالانكفاء الاثنين... ومنخفض جوي ممطر وسريع يوم الثلاثاء

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:48

العدّ العكسي لزيارة البابا لاوون إلى لبنان انطلق... التحضيرات تتكثّف في روما قبل انطلاقه الى تركيا

LBCI
أخبار دولية
06:50

ترامب: لم يجر تحديد موعد صارم لأوكرانيا وروسيا للتوصل إلى اتفاق سلام

LBCI
أخبار لبنان
06:18

لبنان وقبرص يوقّعان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية: إنجاز استراتيجي يفتح أبواب التعاون في الطاقة والاقتصاد والأمن

LBCI
أخبار لبنان
04:22

عبد العاطي من قصر بعبدا: نبذل كل الجهد لتجنيب لبنان أي تصعيد والمطلوب البناء على رؤية الرئيس عون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:07

سمّوها باسمها: مش تعدّي عالعرض… هذه جريمة عنف جنسي

LBCI
أخبار لبنان
13:57

السيدة الأولى: مشروع مدرسة المواطنية يرسخ الانتماء للبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

شباب لبنان يستعدون للقاء البابا وهذه آخر التحضيرات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

رحلة التأهل لكأس العالم في كرة السلة بدأت... منتخب الأرز يغادر الى الدوحة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

في أقل من ساعة غرقت طرقات لبنان بالسيول وتعطلت حركة السير

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
08:36

ديوانُ المحاسبة عن ملف "مبنى قصابيان": إعفاء حرب من العقوبات وتحميل صحناوي مسؤولية الأضرار اللاحقة بالخزينة العامة

LBCI
أخبار دولية
13:17

بالصور... سيارة البابا فرنسيس تحوّلت إلى عيادة متنقلة لأطفال غزة

LBCI
أمن وقضاء
09:20

ضبط شحنة مخدرات موضّبة داخل هيكل سيارة آتية من أوروبا... وتفكيك شبكة تهريب دولية بالتعاون مع السعودية

LBCI
أمن وقضاء
04:10

شعبة المعلومات كشفت ملابسات جريمة قتل في مخيّم شاتيلا ذهبت ضحيّتها سيدة

LBCI
أخبار لبنان
02:08

طقس مستقر … حتى السبت

LBCI
أخبار لبنان
10:53

جلسة لمجلس الوزراء الخميس في السراي... إليكم جدول الأعمال

LBCI
خبر عاجل
12:16

ترامب هنأ رئيس الجمهورية بالاستقلال: أشيد بالقرارات الشجاعة التي اتخذتها الحكومة وأتطلع إلى تعميق الشراكة بين بلدينا

LBCI
أخبار لبنان
12:38

العماد رودولف هيكل من جامعة الروح القدس - الكسليك: الجيش قوي ولا خوف عليه وهو قادر على الصمود بوجه العواصف

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More