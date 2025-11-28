الأخبار
نشيد خاص بزيارة البابا من انتاج مشروع وطن الانسان وتليليميار (فيديو)

فنّ
2025-11-28 | 13:19
0min
نشيد خاص بزيارة البابا من انتاج مشروع وطن الانسان وتليليميار (فيديو)

بالتزامن مع زيارة البابا لاوون الرابع عشر إلى لبنان وتركيا، أعدّ كل من مشروع وطن الإنسان وتليليميار نشيدًا احتفالا بالمناسبة المميزة.

إليكم النشيد كاملا: 
 

