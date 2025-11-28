الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
البقاع
20
o
الجنوب
24
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
البقاع
20
o
الجنوب
24
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
نشيد خاص بزيارة البابا من انتاج مشروع وطن الانسان وتليليميار (فيديو)
فنّ
2025-11-28 | 13:19
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
نشيد خاص بزيارة البابا من انتاج مشروع وطن الانسان وتليليميار (فيديو)
بالتزامن مع زيارة البابا لاوون الرابع عشر إلى لبنان وتركيا، أعدّ كل من مشروع وطن الإنسان وتليليميار نشيدًا احتفالا بالمناسبة المميزة.
إليكم النشيد كاملا:
آخر الأخبار
فنّ
بزيارة
البابا
انتاج
مشروع
الانسان
وتليليميار
(فيديو)
خلال معركتها مع متلازمة الشخص المتيبّس... هكذا بدت سيلين ديون في أحدث ظهور لها (صور)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-10-23
مشروع وطن الإنسان: على لبنان أن يكون حاضرا على طاولة مفاوضات الشرق الأوسط الجديد
أخبار لبنان
2025-10-23
مشروع وطن الإنسان: على لبنان أن يكون حاضرا على طاولة مفاوضات الشرق الأوسط الجديد
0
منوعات
2025-09-07
"مشروع وطن الانسان": سباق يلا نركض - سوا الى الأمام (صور)
منوعات
2025-09-07
"مشروع وطن الانسان": سباق يلا نركض - سوا الى الأمام (صور)
0
أخبار لبنان
2025-11-11
وطن الإنسان: رجاءٌ بأن يحمل البابا حياد لبنان غصنَ زيتون منتظَر
أخبار لبنان
2025-11-11
وطن الإنسان: رجاءٌ بأن يحمل البابا حياد لبنان غصنَ زيتون منتظَر
0
أخبار لبنان
2025-10-14
"مشروع وطن الإنسان": الشرق الأوسط يدخل مرحلة جديدة والمطلوب من لبنان الإسراع في الالتحاق بركب الحلول
أخبار لبنان
2025-10-14
"مشروع وطن الإنسان": الشرق الأوسط يدخل مرحلة جديدة والمطلوب من لبنان الإسراع في الالتحاق بركب الحلول
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
22:51
خلال معركتها مع متلازمة الشخص المتيبّس... هكذا بدت سيلين ديون في أحدث ظهور لها (صور)
فنّ
22:51
خلال معركتها مع متلازمة الشخص المتيبّس... هكذا بدت سيلين ديون في أحدث ظهور لها (صور)
0
فنّ
16:57
رحمة رياض تُطلق أغنية "مطر"... رومانسيّة شتويّة باللهجة العراقيّة
فنّ
16:57
رحمة رياض تُطلق أغنية "مطر"... رومانسيّة شتويّة باللهجة العراقيّة
0
فنّ
2025-11-26
بناء آلة الأرغن الأنبوبي في المقر الجديد للكونسرفتوار مع شركة كلايس الأعرق في العالم (صور)
فنّ
2025-11-26
بناء آلة الأرغن الأنبوبي في المقر الجديد للكونسرفتوار مع شركة كلايس الأعرق في العالم (صور)
0
فنّ
2025-11-26
"عودة Home Alone؟"... ماكولي كولكين يكشف فكرة صادمة لجزء جديد ولكن...
فنّ
2025-11-26
"عودة Home Alone؟"... ماكولي كولكين يكشف فكرة صادمة لجزء جديد ولكن...
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
08:54
الدفاع المدني السوري: فرقنا لم تتمكن من دخول بيت جن لإسعاف المصابين في ظل إستمرار الإحتلال باستهداف أي حركة
آخر الأخبار
08:54
الدفاع المدني السوري: فرقنا لم تتمكن من دخول بيت جن لإسعاف المصابين في ظل إستمرار الإحتلال باستهداف أي حركة
0
آخر الأخبار
14:36
البابا لاوون يصل إلى مجمع نيقيا الأول
آخر الأخبار
14:36
البابا لاوون يصل إلى مجمع نيقيا الأول
0
أخبار دولية
09:06
مقتل عشرة أشخاص بنيران اسرائيلية في جنوب سوريا
أخبار دولية
09:06
مقتل عشرة أشخاص بنيران اسرائيلية في جنوب سوريا
0
اقتصاد
15:24
قراران لمصرف لبنان متعلقان بتعديل التعميمين الاساسيين 158 و166...
اقتصاد
15:24
قراران لمصرف لبنان متعلقان بتعديل التعميمين الاساسيين 158 و166...
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
14:33
جولة إعلامية نظمها الجيش في جنوب الليطاني
أخبار لبنان
14:33
جولة إعلامية نظمها الجيش في جنوب الليطاني
0
أخبار لبنان
13:33
توقيع إتفاقية بين المالية ومصارف لإستخدام بطاقات الإئتمان المصرفي في دفع متوجبات المكلفين
أخبار لبنان
13:33
توقيع إتفاقية بين المالية ومصارف لإستخدام بطاقات الإئتمان المصرفي في دفع متوجبات المكلفين
0
أخبار دولية
13:10
اليوم الثاني من زيارة البابا لاون لتركيا... هذه تفاصيله
أخبار دولية
13:10
اليوم الثاني من زيارة البابا لاون لتركيا... هذه تفاصيله
0
أخبار لبنان
09:23
باسيل: إنهم يحولون بيروت الى مدينة تمارس فيها الأحكام والأساليب البوليسية فيلاحقون الأوادم ويعفون المرتكبين
أخبار لبنان
09:23
باسيل: إنهم يحولون بيروت الى مدينة تمارس فيها الأحكام والأساليب البوليسية فيلاحقون الأوادم ويعفون المرتكبين
0
أخبار دولية
07:50
ترامب: أميركا طلبت المزيد من قاذفات بي-2
أخبار دولية
07:50
ترامب: أميركا طلبت المزيد من قاذفات بي-2
0
رياضة
21:12
لبنان يفوز على قطر في انطلاق التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة العالم في كرة السلة
رياضة
21:12
لبنان يفوز على قطر في انطلاق التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة العالم في كرة السلة
0
تقارير نشرة الاخبار
21:09
"الجمال من أجل حياة أفضل": قصص نساء وجدْن فرصة غيّرت مصيرهن في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
21:09
"الجمال من أجل حياة أفضل": قصص نساء وجدْن فرصة غيّرت مصيرهن في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
21:03
من طبيب نسائي الى بائع أطفال... وأخيراً خلف القضبان
تقارير نشرة الاخبار
21:03
من طبيب نسائي الى بائع أطفال... وأخيراً خلف القضبان
0
تقارير نشرة الاخبار
21:01
السحوبات المصرفية الشهرية الى ارتفاع
تقارير نشرة الاخبار
21:01
السحوبات المصرفية الشهرية الى ارتفاع
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
20:03
رحيل مفجع للإعلامية المصرية هبة الزياد… توفيت أثناء نومها بعد أشهر من التعرّض للابتزاز
منوعات
20:03
رحيل مفجع للإعلامية المصرية هبة الزياد… توفيت أثناء نومها بعد أشهر من التعرّض للابتزاز
2
اقتصاد
09:18
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
09:18
جدول جديد لأسعار المحروقات...
3
حال الطقس
10:24
منخفض جوي يؤثر على لبنان الأحد... أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة
حال الطقس
10:24
منخفض جوي يؤثر على لبنان الأحد... أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة
4
خبر عاجل
18:49
انتهاء الجزء الأول بتقدم لبنان على قطر ٣٣-٢٦ في اطار المباراة الأولى للبنان في تصفيات كأس العالم بكرة السلة
خبر عاجل
18:49
انتهاء الجزء الأول بتقدم لبنان على قطر ٣٣-٢٦ في اطار المباراة الأولى للبنان في تصفيات كأس العالم بكرة السلة
5
خبر عاجل
16:27
الراعي للـLBCI: اذا كان قداسة البابا يريد أن يزور الجنوب فأي منطقة في الجنوب؟ وبرنامج البابا واسع وأوقاته محدّدة "ويمكن بزيارات أخرى للبنان يزور الجنوب"
خبر عاجل
16:27
الراعي للـLBCI: اذا كان قداسة البابا يريد أن يزور الجنوب فأي منطقة في الجنوب؟ وبرنامج البابا واسع وأوقاته محدّدة "ويمكن بزيارات أخرى للبنان يزور الجنوب"
6
أخبار لبنان
10:22
وزارة الطاقة أصدرت تسعيرة المولدات الخاصة بشهر تشرين الثاني
أخبار لبنان
10:22
وزارة الطاقة أصدرت تسعيرة المولدات الخاصة بشهر تشرين الثاني
7
أخبار لبنان
22:51
رياض سلامة: حكومة الثنائي الشيعي والتيار العوني مسؤولة عن تبعات الانهيار المالي في لبنان
أخبار لبنان
22:51
رياض سلامة: حكومة الثنائي الشيعي والتيار العوني مسؤولة عن تبعات الانهيار المالي في لبنان
8
أخبار دولية
15:56
تركيا: اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص ينتهك حقوق القبارصة الأتراك وغير مقبول
أخبار دولية
15:56
تركيا: اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص ينتهك حقوق القبارصة الأتراك وغير مقبول
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More