"غودباي جون"... كيت وينسلت تتعاون مع ابنها في تجربتها الإخراجية الأولى
فنّ
2025-12-04 | 09:37
"غودباي جون"... كيت وينسلت تتعاون مع ابنها في تجربتها الإخراجية الأولى
تخوض الممثلة الحائزة على جائزة أوسكار كيت وينسلت أولى تجاربها الإخراجية، وهو فيلم "غودباي جون" الدرامي الذي تدور أحداثه في موسم الأعياد حول ترابط عائلة في مواجهة ألم الفقد.
وتؤدي وينسلت أيضا بطولة الفيلم، من كتابة ابنها جو أندرس، والمستوحى جزئيا من تجربتهما الشخصية لفقد والدة وينسلت وجدة أندرس بسبب السرطان في عام 2017.
وقالت وينسلت خلال العرض الأول للفيلم مع أندرس وفريق العمل في لندن يوم أمس الأربعاء "أردت فقط أن أصنع فيلما يبدو حقيقيا وواقعيا".
وأضافت "أيضا لم أرغب في تقديم قصة تدور حول شخص يموت لأنها في الحقيقة ليست كذلك. إنها في الواقع تدور حول الحياة التي تُمنح للأشخاص بعد رحيل المتوفين".
ولفتت وينسلت إلى أنها أرادت أن يعرض الفيلم أجواء الخدمة الصحية الوطنية في بريطانيا لأنها "لا تحصل على التقدير الذي تستحقه بشكل كبير".
وتابعت "نحن بحاجة إلى الاعتراف بفضل الأشخاص الذين يقومون بهذا العمل الرائع وتكريمهم، لا سيما من يعملون في مجال الرعاية".
وومن جهته، قال أندرس، وهو نجل المخرج الشهير سام مينديس "إنه فيلم خيالي تماما... أعتقد أنه وليد المشاعر عندما فقدت جدتي".
ويُعرض فيلم "غودباي جون" في دور سينما مختارة في بريطانيا في 12 كانون الأول ويبدأ عرضه على منصة "نتفليكس" في 24 من الشهر نفسه.
المصدر: وكالة رويترز
0
فنّ
11:51
لم يُحدد السبب... وفاة عازف غيتار أميركي شهير
فنّ
11:51
لم يُحدد السبب... وفاة عازف غيتار أميركي شهير
0
فنّ
03:45
تورّط في تزويده بـ"الكيتامين"... سجن طبيب الممثل ماثيو بيري 30 شهرا!
فنّ
03:45
تورّط في تزويده بـ"الكيتامين"... سجن طبيب الممثل ماثيو بيري 30 شهرا!
0
فنّ
2025-12-03
الفلهارمونية الوطنية بقيادة كاريراس... أبرز القادة العالميين في احتفال موسيقي استثنائي (صور)
فنّ
2025-12-03
الفلهارمونية الوطنية بقيادة كاريراس... أبرز القادة العالميين في احتفال موسيقي استثنائي (صور)
0
فنّ
2025-12-03
بعد شائعات ارتباطهما... صورة لشيراز وحسام حبيب تشعل مواقع التواصل!
فنّ
2025-12-03
بعد شائعات ارتباطهما... صورة لشيراز وحسام حبيب تشعل مواقع التواصل!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
تهديدات إسرائيلية متنوعة لسوريا وإعلام مراقبٌ
تقارير نشرة الاخبار
13:49
تهديدات إسرائيلية متنوعة لسوريا وإعلام مراقبٌ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
من 17 أيار إلى الناقورة 2025… محطات التفاوض اللبنانيّ – الإسرائيلي
تقارير نشرة الاخبار
13:46
من 17 أيار إلى الناقورة 2025… محطات التفاوض اللبنانيّ – الإسرائيلي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
بعد اجتماع لجنة الميكانيزم...اليكم تفاصيل الموقف الأميركي
تقارير نشرة الاخبار
13:39
بعد اجتماع لجنة الميكانيزم...اليكم تفاصيل الموقف الأميركي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
اجتماع الميكانيزم: خطوة استثنائية بين التصعيد العسكري ومحاولة الاختراق الدبلوماسي
تقارير نشرة الاخبار
13:30
اجتماع الميكانيزم: خطوة استثنائية بين التصعيد العسكري ومحاولة الاختراق الدبلوماسي
