"غودباي جون"... كيت وينسلت تتعاون مع ابنها في تجربتها الإخراجية الأولى

فنّ
2025-12-04 | 09:37
مشاهدات عالية
2min
"غودباي جون"... كيت وينسلت تتعاون مع ابنها في تجربتها الإخراجية الأولى

تخوض الممثلة الحائزة على جائزة أوسكار كيت وينسلت أولى تجاربها الإخراجية، وهو فيلم "غودباي جون" الدرامي الذي تدور أحداثه في موسم الأعياد حول ترابط عائلة في مواجهة ألم الفقد.

وتؤدي وينسلت أيضا بطولة الفيلم، من كتابة ابنها جو أندرس، والمستوحى جزئيا من تجربتهما الشخصية لفقد والدة وينسلت وجدة أندرس بسبب السرطان في عام 2017.

وقالت وينسلت خلال العرض الأول للفيلم مع أندرس وفريق العمل في لندن يوم أمس الأربعاء "أردت فقط أن أصنع فيلما يبدو حقيقيا وواقعيا".

وأضافت "أيضا لم أرغب في تقديم قصة تدور حول شخص يموت لأنها في الحقيقة ليست كذلك. إنها في الواقع تدور حول الحياة التي تُمنح للأشخاص بعد رحيل المتوفين".

ولفتت وينسلت إلى أنها أرادت أن يعرض الفيلم أجواء الخدمة الصحية الوطنية في بريطانيا لأنها "لا تحصل على التقدير الذي تستحقه بشكل كبير".

وتابعت "نحن بحاجة إلى الاعتراف بفضل الأشخاص الذين يقومون بهذا العمل الرائع وتكريمهم، لا سيما من يعملون في مجال الرعاية".

وومن جهته، قال أندرس، وهو نجل المخرج الشهير سام مينديس "إنه فيلم خيالي تماما... أعتقد أنه وليد المشاعر عندما فقدت جدتي".

ويُعرض فيلم "غودباي جون" في دور سينما مختارة في بريطانيا في 12 كانون الأول ويبدأ عرضه على منصة "نتفليكس" في 24 من الشهر نفسه.

المصدر: وكالة رويترز
 

فنّ

جون"...

وينسلت

تتعاون

ابنها

تجربتها

الإخراجية

الأولى

