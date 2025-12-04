لم يُحدد السبب... وفاة عازف غيتار أميركي شهير

أعلنت مجلة "فارايتي" الأربعاء عن وفاة عازف الغيتار الأميركي ستيف كروبر، أحد أبرز رواد موسيقى السول عن عمر ناهز 84 عاما، مع عدم تحديد السبب بعد.

وكان كروبر عضوا في فرقة "بوكر تي آند ذا إم جيز" Booker T. & the MG's، ومنتجا ومؤلفا موسيقيا.

وكتبت عائلته على فيسبوك "بينما نبكي فقدان زوج وأب وصديق، نجد بصيص أمل في معرفة أن ستيف سيخلد للأبد من خلال موسيقاه".

وشارك كروبر في تأليف الأغاني الشهيرة لفرقة "إم جيز" وبينها "غرين أونيونز" Green Onions و"سول ليمبو" Soul-Limbo و"تايم إز تايت" Time is Tight، بالإضافة إلى أغاني آر أند بي شهيرة مثل "Sittin On" (سيتين أون).

وصنفته مجلة رولينغ ستون الأميركية في العام 2010 في المرتبة 36 على قائمتها لأعظم 100 عازف غيتار على مر العصور.

وفي العام 1996 صنفته مجلة موجو البريطانية ثاني أفضل عازف غيتار، بعد جيمي هندريكس.

كما كان كروبر عازف الغيتار الرئيسي في فرقة "بلوز براذرز" التي أسسها جون بيلوشي ودان أيكرويد.

وكالة فرانس برس