الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
أحمر بالخط العريض
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

لم يُحدد السبب... وفاة عازف غيتار أميركي شهير

فنّ
2025-12-04 | 11:51
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
لم يُحدد السبب... وفاة عازف غيتار أميركي شهير
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
لم يُحدد السبب... وفاة عازف غيتار أميركي شهير

أعلنت مجلة "فارايتي" الأربعاء عن وفاة عازف الغيتار الأميركي ستيف كروبر، أحد أبرز رواد موسيقى السول عن عمر ناهز 84 عاما، مع عدم تحديد السبب بعد.

وكان كروبر عضوا في فرقة "بوكر تي آند ذا إم جيز" Booker T. & the MG's، ومنتجا ومؤلفا موسيقيا.

وكتبت عائلته على فيسبوك "بينما نبكي فقدان زوج وأب وصديق، نجد بصيص أمل في معرفة أن ستيف سيخلد للأبد من خلال موسيقاه".

وشارك كروبر في تأليف الأغاني الشهيرة لفرقة "إم جيز" وبينها "غرين أونيونز" Green Onions و"سول ليمبو" Soul-Limbo و"تايم إز تايت" Time is Tight، بالإضافة إلى أغاني آر أند بي شهيرة مثل "Sittin On" (سيتين أون).

وصنفته مجلة رولينغ ستون الأميركية في العام 2010 في المرتبة 36 على قائمتها لأعظم 100 عازف غيتار على مر العصور.

وفي العام 1996 صنفته مجلة موجو البريطانية ثاني أفضل عازف غيتار، بعد جيمي هندريكس.

كما كان كروبر عازف الغيتار الرئيسي في فرقة "بلوز براذرز" التي أسسها جون بيلوشي ودان أيكرويد.

وكالة فرانس برس

آخر الأخبار

فنّ

وفاة

عازف

غيتار

أميركي

ستيف كروبر

موسيقى سول

عائلة

حزن

مشاهير

فن.

LBCI التالي
تورّط في تزويده بـ"الكيتامين"... سجن طبيب الممثل ماثيو بيري 30 شهرا!
الفلهارمونية الوطنية بقيادة كاريراس... أبرز القادة العالميين في احتفال موسيقي استثنائي (صور)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2025-10-03

"وصل إلى القمة ثم حصلت الكارثة"... وفاة مؤثر تسلق شهير أثناء بث مباشر

LBCI
فنّ
2025-11-07

الأوركسترا الفلهارمونية اللبنانية في أمسية العبقرية والتعبير مع المايسترو العالمي كريم سعيد وعازف الكلارينيت إبراهيم الشيخ

LBCI
منوعات
2025-10-03

"شخصية مليئة بالطاقة والحماس"... وفاة مفاجئة لنجمة تيك توك أجنبية شهيرة عن عمر 21 عاماً

LBCI
فنّ
2025-09-21

موركس تكريمي لعازف "موسيقي عالمي متميز" في موركس دور 2025: إليكم اسم الفائز

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
12:30

لدفاعها عن قضايا المرأة العربية... "بيلبورد" تكرّم إليسا ضمن فعالية Women in Music 2025 (فيديو)

LBCI
فنّ
09:37

"غودباي جون"... كيت وينسلت تتعاون مع ابنها في تجربتها الإخراجية الأولى

LBCI
فنّ
03:45

تورّط في تزويده بـ"الكيتامين"... سجن طبيب الممثل ماثيو بيري 30 شهرا!

LBCI
فنّ
2025-12-03

الفلهارمونية الوطنية بقيادة كاريراس... أبرز القادة العالميين في احتفال موسيقي استثنائي (صور)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-10-27

أ.ف.ب: ترامب يصل إلى اليابان المحطة الثانية في جولته الآسيوية

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-29

رئيس بلدية بيروت عمل على دعم تأمين تغذية ثابتة لنفق سليم سلام

LBCI
اخبار البرامج
2025-12-02

بين الجرأة والصراحة... باميلا الكيك تكشف للمرة الأولى: "أعاني من طرف توحد ومن الديسليكسيا" (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
2025-09-12

الكرملين يؤكد أن المفاوضات مع كييف "متوقفة"

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

موظّف لا يتعب ولا يطلب زودة ولا يشتكي... فمن هو؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

وفد من مجلس الأمن في سوريا... رسائل سياسية وأمنية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

في العراق بلبلة بعد إدراج حزب الله على لائحة الارهاب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

مساران إسرائيليان مع لبنان: دبلوماسيّ عبر الميكانيزم وعسكريّ عبر الاعتداءات

LBCI
أخبار لبنان
13:32

وفد أميركيّ ولبنانيّ حوّل رحلة الحجّ إلى سياحة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

المدارس الدامجة في لبنان خطة عام ٢٠٣٠

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

الدولة اللبنانية تحاول امتصاص الانفجار وتؤكد شفافية الجيش اللبنانيّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

شركات شاركت في Shark Tank جاهز للمشاركة في OMT Christmas in Action

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

الجلسة الحكومية... عرضٌ لتقرير الجيش الثالث وتفاصيلُ أخرى

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
07:11

إنذار عاجل من افيخاي ادرعي إلى سكان جباع ومحرونة في جنوب لبنان

LBCI
أخبار لبنان
04:35

جريمة مروّعة في معاصر الشوف تودي بحياة ابن البلدة والبلدية تدعو إلى ضبط النفس

LBCI
خبر عاجل
05:36

توضيح للجنة تجميد أموال الإرهابيين في العراق بشأن ما نشر عن تجميد أموال حزب الله والحوثيين

LBCI
خبر عاجل
08:25

إنذار اسرائيلي إلى سكان مجادل وبرعشيت في جنوب لبنان

LBCI
خبر عاجل
04:16

العراق يجمد أموال حزب الله اللبناني والحوثيين

LBCI
حال الطقس
02:15

إرتفاع تدريجي بدرجات الحرارة يليه منخفض جوي... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
أمن وقضاء
10:56

تعميم صورة موقوف نفّذ عمليات سرقة احتيالية..

LBCI
خبر عاجل
08:05

تدابير سير في شارع الجنرال نجم ونفق الأوزاعي - بيروت

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More