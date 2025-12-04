لدفاعها عن قضايا المرأة العربية... "بيلبورد" تكرّم إليسا ضمن فعالية Women in Music 2025 (فيديو)

في أجواء دافئة جمعت الأصدقاء والمحبّين، أقامت النحمة اللبنانية إليسا احتفالًا خاصًا في بيروت بمناسبة تكريمها من منصة "بيلبورد" العالمية ضمن فعالية Women in Music 2025، تقديرًا لمسيرتها الممتدة لأكثر من 25 عامًا ودورها في الدفاع عن قضايا المرأة العربية.

وجاء التكريم ليُكلّل مسيرة فنية استخدمت فيها إليسا صوتها ومنصّتها لتسليط الضوء على تجارب نسائية مؤلمة وواقعية، من العنف الأسري في "يا مرايتي"، إلى الصحة النفسية في "عكس اللي شايفينها"، وصولًا إلى كشفها رحلة علاجها من سرطان الثدي في "إلى كل اللي بيحبوني"، والتي حوّلتها إلى رسالة توعية وصلت إلى ملايين النساء.

وخلال الحدث، قدّم المدير العام لـ "بيلبورد عربية" رامي زيدان الجائزة لإليسا، مؤكدًا أنّ اختيارها جاء نتيجة تأثيرها الإنساني قبل الفني، وأنها شكّلت نموذجًا لامرأة عربية حوّلت الفن إلى مساحة قوة وإلهام.

إليسا، التي بدت متأثرة خلال الكلمة، عبّرت عن امتنانها للتكريم، وجدّدت التزامها بالوقوف إلى جانب النساء والدفاع عن حقوقهن. كما لفت حضورها على السجادة الحمراء الأنظار بإطلالة أنيقة تعكس شخصيتها القريبة من جمهورها.

بهذا الإنجاز، تثبت إليسا مرة جديدة أنها ليست فقط نجمة صناعة الأغاني الناجحة، بل رمز لمسيرة تجمع بين الفن والموقف، وبين الشهرة والرسالة التي لا تزال تلامس قلوب الملايين في العالم العربي.