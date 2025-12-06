الأخبار
"بكّيتني يا ليل" و"يا دنيا"... الإحساس يُسيطر على جديد ناصيف زيتون (فيديو)

2025-12-06
طرح النّجم العربي ناصيف زيتون أغنيتين جديدتين بعنوان "بكّيتني يا ليل" و"يا دنيا".

أغنية "بكّيتني يا ليل" حملت توقيع الشاعر مازن ضاهر، ألحان إلياس، وتوزيع عمر صبّاغ، وتميزت بموسيقى تحمل الكثير من الشجن والدفء.

أما الكليب، فحمل توقيع المخرج ريشا سركيس الذي قدّم عملاً بصريًا بسيطًا يحمل الكثير من المعاني، معتمدًا على ملامح وجه ناصيف وصمته فقط لنقل الحالة التي يعيشُها.

ويُذكر أنّ الأغنية اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي فور صدورها، بعدما تسرّب مقطعٌ صغير منها خلال الأيام الماضية.
 
وقدّم النجم ناصيف زيتون أغنيته الجديدة "يا دنيا" خلال حلقة تلفزيونية، مؤدّيًا العمل بالنوع الماردلي.

الأغنية من كلمات الشاعر عزيز برهان، وألحان سومر مالكي، فيما تولّى المايسترو جاد حداد عمليّة توزيع العمل.

ويُذكر أنّ ناصيف قدّم خلال مسيرته الفنية العديد من اللهجات والأنماط الموسيقيّة المختلفة، ولا يزال يسعى لتقديم أعمالٍ جديدةٍ ومتميّزة تصل إلى مختلف الأذواق.
 
 

