بعد قرار منعها من الغناء في مصر... القضاء المصري يُنصف هيفاء وهبي!

أصدرت الفنانة هيفاء وهبي بياناً شكرت من خلاله القضاء المصري بعد إلغاء قرار منعها من الغناء في مصر.

وجاء في البيان: "تحية لقضاء مصر العظيم .. حصن العدالة وملاذ المدافعين عن الحقوق والحريات. تتقدم الفنانة هيفاء وهبي بخالص الشكر والتقدير إلى القضاء المصري العادل، والتي دوماً وابداً ثقتها فيه بلا حدود وهو ماظهر يقيناً في الحكم الصادر بتاريخ اليوم بإلغاء قرار وقفها عن الغناء داخل جمهورية مصر العربية، والذي أعاد الأمور إلى نصابها الصحيح، ورسّخ مبدأ سيادة القانون واحترام الحقوق".

وأضاف البيان: "وتؤكد هيفاء وهبي احترامها الكامل لمؤسسات الدولة المصرية وقضائها الشامخ، الذي كان وسيظل رمزًا للعدل والإنصاف، مشددة على تقديرها العميق لكل من ساندها ووقف إلى جانبها خلال هذه الفترة، من جمهورها في مصر والعالم العربي".

وختم: "كما تعبّر عن سعادتها البالغة بالعودة لممارسة نشاطها الفني في بلدها الثاني مصر، التي لطالما كانت وستظل منارة للفن والإبداع، مؤكدة أنها تستعد لتقديم أعمال فنية جديدة تليق بجمهورها ومحبيها في الفترة المقبلة".