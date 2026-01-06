الأخبار
حبٌ محسوب وتوقيت ذكي… لهذا السبب اختار شالاميه إعلان حبه لكايلي جينر الآن

2026-01-06
بعدما حرصا طويلاً على إبقاء علاقتهما بعيداً عن الأضواء، خرج النجمان كايلي جينر وتيموثي شالاميه أخيراً إلى العلن بلحظة رومانسية لافتة.

فخلال حفل Critics Choice Awards 2026، فاز الممثل الأميركي تيموثي شالاميه (30 عاماً) بجائزة أفضل ممثل، واستغل لحظة صعوده إلى المسرح ليعلن حبه بشكل علني لحبيبته كايلي جينر (28 عاماً)، في مشهد فاجأ الجمهور والمتابعين.

وجاء هذا التعبير العاطفي المفاجئ في العام الثالث من علاقة وُصفت بأنها "متقطعة"، وذلك بعد شهرين فقط من تقارير تحدثت عن انفصالهما.

وفي تعليق على الخطوة، قال عالم النفس دارين ستانتون لصحيفة Daily Mail إن الثنائي يبعث "رسالة واضحة جداً إلى الرأي العام"، موضحاً أن هذا النوع من الإعلانات العلنية يندرج ضمن ما يُعرف بـ"الإثبات الاجتماعي" و"تأكيد العلاقة".

وأضاف ستانتون أن الهدف من هذه الإشارات العاطفية هو التأكيد على أن العلاقة "حقيقية، مستقرة، ومقصودة على المدى الطويل"، مشيراً إلى أن الأمر ليس استعراضاً أمام الكاميرات فحسب، بل خطوة مدروسة تهدف إلى تقليل الشائعات وردع المشككين.

ولفت إلى أن توقيت هذه اللحظات ليس عشوائياً، بل يتم اختيار مناسبات تشهد حضوراً إعلامياً واسعاً، مثل حفلات الجوائز، لتحقيق أكبر قدر من الانتشار، مؤكداً أن كايلي جينر معروفة بخبرتها العالية في التعامل مع الإعلام وبناء الصورة العامة.


من جهتها، رأت خبيرة العلاقات النفسية الدكتورة كاثي نيكرسون أن علاقات المشاهير لا تُفهم فقط من زاوية عاطفية، بل أيضاً كجزء من "علامتهم التجارية".

وقالت إن استقرار العلاقة وظهورها بشكل إيجابي ينعكس مباشرة على صورة الطرفين وثقة الجمهور بهما، كما يؤثر على مشاريعهم وشراكاتهم المهنية، مؤكدة أن "العلاقات العاطفية للمشاهير أصبحت جزءاً أساسياً من سرديتهم العامة".
 

