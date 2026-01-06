حبٌ محسوب وتوقيت ذكي… لهذا السبب اختار شالاميه إعلان حبه لكايلي جينر الآن

من جهتها، رأت خبيرة العلاقات النفسية الدكتورة كاثي نيكرسون أن علاقات المشاهير لا تُفهم فقط من زاوية عاطفية، بل أيضاً كجزء من "علامتهم التجارية".وقالت إن استقرار العلاقة وظهورها بشكل إيجابي ينعكس مباشرة على صورة الطرفين وثقة الجمهور بهما، كما يؤثر على مشاريعهم وشراكاتهم المهنية، مؤكدة أن "العلاقات العاطفية للمشاهير أصبحت جزءاً أساسياً من سرديتهم العامة".