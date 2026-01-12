الأخبار
لحظة محرجة موثّقة بالكاميرا… ردّة فعل إحدى الممثلات تشعل مواقع التواصل (فيديو)

فنّ
2026-01-12 | 08:56
مشاهدات عالية
لحظة محرجة موثّقة بالكاميرا… ردّة فعل إحدى الممثلات تشعل مواقع التواصل (فيديو)
2min
لحظة محرجة موثّقة بالكاميرا… ردّة فعل إحدى الممثلات تشعل مواقع التواصل (فيديو)

أثارت الممثلة الأميركية أماندا سيفريد موجة من الجدل خلال حفل Golden Globes 2026، بعدما التقطت الكاميرات سلسلة من ردود الفعل المحرجة لها أثناء إعلان أبرز جوائز التمثيل في الأمسية، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وظهرت سيفريد (40 عامًا) متأثرة بوضوح بعد خسارتها جائزة أفضل أداء لممثلة في فيلم سينمائي لصالح روز بيرن. وفي مقطع مصوّر انتشر على نطاق واسع، بدت النجمة الحائزة على جائزة إيمي، والمرشحة عن دورها في The Testament of Ann Lee، وهي تُظهر تعبير امتعاض سريع قبل أن تُجبر نفسها على الابتسام، ثم الوقوف والتصفيق للفائزة.

وبينما اعتبر بعض المشاهدين أن ردّة فعل سيفريد بدت طفولية، قدّمت خبيرة لغة الجسد جودي جايمس قراءة أكثر توازنًا، موضحة أن ردود فعل النجوم في موسم الجوائز تغيّرت، وأصبحت الصراحة تحلّ مكان الابتسامات المصطنعة.

وقالت جايمس إن تعبير سيفريد بدا أقرب إلى مزحة كوميدية منه إلى انزعاج حقيقي، مشيرة إلى أنها لم تُحضّر "ابتسامة الخاسر التقليدية"، بل خفضت نظرها قبل إعلان النتيجة، ما يدل على أنها لم ترغب في التظاهر بالفرح.

إلا أن خبيرة لغة الجسد لفتت إلى أن توتر سيفريد كان واضحًا، مؤكدة أن اللحظة كانت مهمة جدًا بالنسبة لها، وأن "الرمشة القوية" التي قامت بها فور إعلان اسم الفائزة كشفت عن صعوبة تقبّل الخسارة، قبل أن تعود سريعًا إلى الابتسام والتفاعل مع من حولها.

ولم تتوقف الأنظار عند هذا الحد، إذ عادت ردود فعل سيفريد لتثير الجدل لاحقًا خلال الحفل، عندما التقطت الكاميرات لحظة تصفيقها قبل إعلان فائزة إحدى الفئات، إلى جانب حركة شفاه فسّرها بعض المشاهدين على أنها تعليق ساخر عقب إعلان فوز ميشيل ويليامز.

فنّ

محرجة

موثّقة

بالكاميرا…

الممثلات

مواقع

التواصل

(فيديو)

