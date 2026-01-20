هازال كايا تشيد بلونا كرم: "موهوبة ورائعة جداً" (صورة)

حظيت النجمة اللبنانية لونا كرم بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بعد مشاركتها في حفل Joy Awards في الرياض، حيث لم يقتصر الإعجاب على الجمهور العربي فقط، بل وصل أيضاً إلى نجوم عالميين.



وفي لفتة لاقت اهتمام المتابعين، قامت النجمة التركية الشهيرة هازال كايا (Hazal Kaya) بإعادة نشر صورة تجمعها بلونا كرم عبر خاصية الستوري على إنستغرام، وأرفقتها بتعليق مليء بالمحبة والتقدير قالت فيه: "إنها موهوبة ورائعة جداً… سعيدة بلقائكِ مجدداً!".