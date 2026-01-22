ضربها وتسبب لها بإصابات خطيرة… زوجة فنان مصري شهير تكشف التفاصيل في بلاغ رسمي: "اعتدى عليّ أمام والدتي" (صور)

وفي سياق متصل، تقدّم الفنان محمود حجازي بطلب إلى المحكمة لمنع نجله من السفر مع والدته إلى الولايات المتحدة، وذلك بعد صدور قرار سابق بمنعه من السفر خلال الأيام الماضية، لتوافق المحكمة على طلبه وتصدر قرارًا بمنع الطفل يوسف، الذي لم يتجاوز عمره 3 سنوات، من السفر.