إليكم أبرز الترشيحات لجوائز الأوسكار بنسختها الثامنة والتسعين

2026-01-22 | 11:15
إليكم أبرز الترشيحات لجوائز الأوسكار بنسختها الثامنة والتسعين
3min
إليكم أبرز الترشيحات لجوائز الأوسكار بنسختها الثامنة والتسعين

تصدر فيلم "سينرز" للمخرج راين كوغلر السباق إلى الأوسكار برقم قياسي بلغ 16 ترشيحا، تلاه فيلم "وان باتل أفتر أناذر" للمخرج بول توماس أندرسون مع 13 ترشيحا.

في ما يلي قائمة المرشحين في الفئات الرئيسية لحفل توزيع جوائز الأوسكار بنسخته الثامنة والتسعين والذي سيُقام في لوس أنجلوس في الخامس عشر من آذار.

أفضل فيلم 

- "بوغونيا"

- "إف 1"

- "فرانكنشتاين"

- "هامنت"

- "مارتي سوبريم"

- "وان باتل أفتر أناذر"

- "ذي سيكرت إيجنت"

- "سنتيمنتل فاليو"

- "سينرز"

- "تراين دريمز"

أفضل مخرج 

- كلوي تشاو عن "هامنت"

- بول توماس أندرسون عن "وان باتل أفتر أناذر"

- راين كوغلر عن "سينرز"

- جوش صفدي عن "مارتي سوبريم"

- يواكيم تراير عن "سنتيمنتل فاليو"

أفضل ممثلة 

- جيسي باكلي عن دورها في "هامنت"

- روز بيرن عن دورها في "إيف آي هاد ليغز أيد كيك يو"

- كايت هدسون عن دورها في "سونغ سانغ بلو"

- ريناتي راينسفي عن دورها في "سنتيمنتل فاليو"

- إيما ستون عن دورها في "بوغونيا"

أفضل ممثل

- تيموثي شالاميه عن دوره في "مارتي سوبريم"

- ليوناردو دي كابريو عن دوره في "وان باتل أفتر أناذر"

- إيثان هوك عن دوره في "بلو مون"

- مايكل بي. جوردان عن دوره في "سينرز"

- فاغنر مورا عن دوره في "ذي سيكرت إيجنت"

أفضل ممثلة في دور ثانوي

- إيل فانينغ عن دورها في "سنتيمنتل فاليو"

- إنغا إبسدوتر ليلياس عن دورها في "سنتيمنتل فاليو"

- إيمي ماديغان عن دورها في "ويبنز"

- وونمي موساكو عن دورها في "سينرز"

- تيانا تايلور عن دورها في "وان باتل أفتر أناذر"

أفضل ممثل في دور ثانوي 

- بينيسيو ديل تورو عن دوره في "وان باتل أفتر أناذر"

- جايكوب إلوردي عن دوره في "فرانكنشتاين"

- ديلروي ليندو عن دوره في "سينرز"

- شون بن عن دوره في "وان باتل أفتر أناذر"

- ستيلان سكارسغارد عن دوره في "سنتيمنتل فاليو"

أفضل فيلم دولي

- "ذي سيكرت إيجنت" (البرازيل)

- "إت واز جست أن أكسيدنت" (فرنسا)

- "سنتيمنتل فاليو" (النروج)

- "سيرات" (إسبانيا)

- "صوت هند رجب" (تونس)

أفضل فيلم رسوم متحركة طويل 

- "أركو"

- "إليو"

- "كيبوب ديمون هنترز"

- "ليتل أميلي أور ذي كاراكتر أوف راين"

- "زوتوبيا 2"

أفضل فيلم وثائقي

- "ذي ألاباما سوليوشن"

- "كام سي مي إن ذي غود لايت"

- "كاتينغ ثرو روكس"

- "مستر نوبادي أغنست بوتين"

- "ذي برفكت نيبور"

الأفلام الأكثر ترشيحا

- "سينرز" 16 ترشيحا

- "وان باتل أفتر أناذر" 13 ترشيحا

- "فرانكنشتاين" 9 ترشيحات

- "مارتي سوبريم" 9 ترشيحات

- "سنتيمنتل فاليو" 9 ترشيحات

- "هامنت" 8 ترشيحات

فنّ

الترشيحات

لجوائز

الأوسكار

بنسختها

الثامنة

والتسعين

ضربها وتسبب لها بإصابات خطيرة… زوجة فنان مصري شهير تكشف التفاصيل في بلاغ رسمي: "اعتدى عليّ أمام والدتي" (صور)
