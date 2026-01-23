"هل كان بإمكاني إنقاذك؟"... بعد الرحيل المأساوي: تحية مؤثرة من لويس توملينسون لليام باين في ألبومه الجديد





وكان ليام قد توفي بشكل مأساوي عن عمر 31 عامًا في تشرين الأول 2024، بعدما سقط من شرفة فندق في بوينس آيرس بالأرجنتين.



وفي أغنيته الجديدة Dark To Light من ألبومه المنتظر How Did I Get Here?، يطرح لويس كلمات حزينة تعكس تساؤلات مؤلمة عمّا إذا كان بإمكانه فعل المزيد لمساعدة شخص كان بحاجة إلى الدعم، وفق ما نقل موقع



وفي لمحة أولى عن كلمات الأغنية، يغني لويس (34 عامًا) بتأثر: "ينتهي الأمر قبل أن يبدأ… لا طائر فينيق في النيران… فقط صور فارغة."



ويتابع: "هل هناك أي شيء يمكنني فعله؟ أتمنى لو تستطيع أن ترى كيف تبدو في عيني… مرة واحدة إضافية. هل كان ذلك سيُحدث فرقًا؟ هل كان سيجعلك تبتسم؟ هل كان سيعيدك من الظلام إلى النور؟".



كما يضيف: "ولا يمكنني حمل هذا الثقل طويلًا… لكنني لم أتجاوز الأمر بعد."



وذكرت صحيفة The Sun أن عنوان الأغنية قد يكون تلميحًا خفيًا إلى وشم حصل عليه ليام عام 2023 كُتب عليه: "هنا يلتقي الظلام بالنور". كما أشارت الصحيفة إلى أن عائلة ليام كانت على علم بكلمات الأغنية قبل إصدارها يوم الجمعة.



وعن الأغنية، قال لويس مؤخرًا: "هذه الأغنية لا أريد الدخول في تفاصيلها بالكامل، لكنها خرجت من مكان عاطفي جدًا وصادق… كما أن الألبوم كان بحاجة موسيقيًا إلى أغنية كهذه".



وأضاف: "الألبوم يعكس السنوات القليلة الماضية من حياتي ومحاولتي الحفاظ على نظرة إيجابية رغم كل شيء."



وكان لويس قد تحدث سابقًا عن لحظة تلقيه خبر وفاة ليام خلال ظهوره في بودكاست The Diary Of A CEO مع ستيفن بارتليت، قائلاً إنه كان في السيارة بمدينة لوس أنجلوس بعد أن أوصل ابنه فريدي إلى المدرسة، قبل أن يعرف الخبر من زميله نايل هوران.



يُذكر أن لويس، الذي تصدّر ألبومه Faith In The Future (2022) المركز الأول في المملكة المتحدة، طرح حتى الآن ثلاث أغنيات من ألبومه الجديد How Did I Get Here? وهي: Imposter وPalaces وLemonade.