"هل كان بإمكاني إنقاذك؟"... بعد الرحيل المأساوي: تحية مؤثرة من لويس توملينسون لليام باين في ألبومه الجديد
فنّ
2026-01-23 | 09:40
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
"هل كان بإمكاني إنقاذك؟"... بعد الرحيل المأساوي: تحية مؤثرة من لويس توملينسون لليام باين في ألبومه الجديد
كتب النجم البريطاني لويس توملينسون تحية مؤثرة وموجعة لزميله السابق في فرقة One Direction، الراحل ليام باين، من خلال أغنية جديدة ضمن ألبومه المرتقب.
وكان ليام قد توفي بشكل مأساوي عن عمر 31 عامًا في تشرين الأول 2024، بعدما سقط من شرفة فندق في بوينس آيرس بالأرجنتين.
وفي أغنيته الجديدة Dark To Light من ألبومه المنتظر How Did I Get Here?، يطرح لويس كلمات حزينة تعكس تساؤلات مؤلمة عمّا إذا كان بإمكانه فعل المزيد لمساعدة شخص كان بحاجة إلى الدعم، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وفي لمحة أولى عن كلمات الأغنية، يغني لويس (34 عامًا) بتأثر: "ينتهي الأمر قبل أن يبدأ… لا طائر فينيق في النيران… فقط صور فارغة."
ويتابع: "هل هناك أي شيء يمكنني فعله؟ أتمنى لو تستطيع أن ترى كيف تبدو في عيني… مرة واحدة إضافية. هل كان ذلك سيُحدث فرقًا؟ هل كان سيجعلك تبتسم؟ هل كان سيعيدك من الظلام إلى النور؟".
كما يضيف: "ولا يمكنني حمل هذا الثقل طويلًا… لكنني لم أتجاوز الأمر بعد."
وبينما بدأ المعجبون بتحليل معاني الكلمات، رجّح البعض أن عبارة "الفينيق في النيران" قد تكون إشارة إلى ظهور ليام ضمن جولة Phoenix Tour للمغنية ريتا أورا عام 2018، حين قدّما معًا دويتو For You.
وذكرت صحيفة The Sun أن عنوان الأغنية قد يكون تلميحًا خفيًا إلى وشم حصل عليه ليام عام 2023 كُتب عليه: "هنا يلتقي الظلام بالنور". كما أشارت الصحيفة إلى أن عائلة ليام كانت على علم بكلمات الأغنية قبل إصدارها يوم الجمعة.
وعن الأغنية، قال لويس مؤخرًا: "هذه الأغنية لا أريد الدخول في تفاصيلها بالكامل، لكنها خرجت من مكان عاطفي جدًا وصادق… كما أن الألبوم كان بحاجة موسيقيًا إلى أغنية كهذه".
وأضاف: "الألبوم يعكس السنوات القليلة الماضية من حياتي ومحاولتي الحفاظ على نظرة إيجابية رغم كل شيء."
وكان لويس قد تحدث سابقًا عن لحظة تلقيه خبر وفاة ليام خلال ظهوره في بودكاست The Diary Of A CEO مع ستيفن بارتليت، قائلاً إنه كان في السيارة بمدينة لوس أنجلوس بعد أن أوصل ابنه فريدي إلى المدرسة، قبل أن يعرف الخبر من زميله نايل هوران.
يُذكر أن لويس، الذي تصدّر ألبومه Faith In The Future (2022) المركز الأول في المملكة المتحدة، طرح حتى الآن ثلاث أغنيات من ألبومه الجديد How Did I Get Here? وهي: Imposter وPalaces وLemonade.
فنّ
بإمكاني
إنقاذك؟"...
الرحيل
المأساوي:
مؤثرة
توملينسون
لليام
ألبومه
الجديد
التالي
بين الفراق وذكريات الحرب: زياد برجي يُطلق أغنية "مرقت الأيّام"... أولى محطات ألبوم 2026
بعد الجدل حول لقطته الشهيرة خلال حفل "غولدن غلوب"... ليوناردو دي كابريو يرد: "لستُ واشياً"
السابق
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
