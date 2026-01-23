الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نقطة انتهى
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"هل كان بإمكاني إنقاذك؟"... بعد الرحيل المأساوي: تحية مؤثرة من لويس توملينسون لليام باين في ألبومه الجديد

فنّ
2026-01-23 | 09:40
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
&quot;هل كان بإمكاني إنقاذك؟&quot;... بعد الرحيل المأساوي: تحية مؤثرة من لويس توملينسون لليام باين في ألبومه الجديد
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
"هل كان بإمكاني إنقاذك؟"... بعد الرحيل المأساوي: تحية مؤثرة من لويس توملينسون لليام باين في ألبومه الجديد

كتب النجم البريطاني لويس توملينسون تحية مؤثرة وموجعة لزميله السابق في فرقة One Direction، الراحل ليام باين، من خلال أغنية جديدة ضمن ألبومه المرتقب.

وكان ليام قد توفي بشكل مأساوي عن عمر 31 عامًا في تشرين الأول 2024، بعدما سقط من شرفة فندق في بوينس آيرس بالأرجنتين.

وفي أغنيته الجديدة Dark To Light من ألبومه المنتظر How Did I Get Here?، يطرح لويس كلمات حزينة تعكس تساؤلات مؤلمة عمّا إذا كان بإمكانه فعل المزيد لمساعدة شخص كان بحاجة إلى الدعم، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وفي لمحة أولى عن كلمات الأغنية، يغني لويس (34 عامًا) بتأثر: "ينتهي الأمر قبل أن يبدأ… لا طائر فينيق في النيران… فقط صور فارغة."

ويتابع: "هل هناك أي شيء يمكنني فعله؟ أتمنى لو تستطيع أن ترى كيف تبدو في عيني… مرة واحدة إضافية. هل كان ذلك سيُحدث فرقًا؟ هل كان سيجعلك تبتسم؟ هل كان سيعيدك من الظلام إلى النور؟".

كما يضيف: "ولا يمكنني حمل هذا الثقل طويلًا… لكنني لم أتجاوز الأمر بعد."

وبينما بدأ المعجبون بتحليل معاني الكلمات، رجّح البعض أن عبارة "الفينيق في النيران" قد تكون إشارة إلى ظهور ليام ضمن جولة Phoenix Tour للمغنية ريتا أورا عام 2018، حين قدّما معًا دويتو For You.
 



وذكرت صحيفة The Sun أن عنوان الأغنية قد يكون تلميحًا خفيًا إلى وشم حصل عليه ليام عام 2023 كُتب عليه: "هنا يلتقي الظلام بالنور". كما أشارت الصحيفة إلى أن عائلة ليام كانت على علم بكلمات الأغنية قبل إصدارها يوم الجمعة.

وعن الأغنية، قال لويس مؤخرًا: "هذه الأغنية لا أريد الدخول في تفاصيلها بالكامل، لكنها خرجت من مكان عاطفي جدًا وصادق… كما أن الألبوم كان بحاجة موسيقيًا إلى أغنية كهذه".

وأضاف: "الألبوم يعكس السنوات القليلة الماضية من حياتي ومحاولتي الحفاظ على نظرة إيجابية رغم كل شيء."

وكان لويس قد تحدث سابقًا عن لحظة تلقيه خبر وفاة ليام خلال ظهوره في بودكاست The Diary Of A CEO مع ستيفن بارتليت، قائلاً إنه كان في السيارة بمدينة لوس أنجلوس بعد أن أوصل ابنه فريدي إلى المدرسة، قبل أن يعرف الخبر من زميله نايل هوران.

يُذكر أن لويس، الذي تصدّر ألبومه Faith In The Future (2022) المركز الأول في المملكة المتحدة، طرح حتى الآن ثلاث أغنيات من ألبومه الجديد How Did I Get Here? وهي: Imposter وPalaces وLemonade.

فنّ

بإمكاني

إنقاذك؟"...

الرحيل

المأساوي:

مؤثرة

توملينسون

لليام

ألبومه

الجديد

LBCI التالي
بين الفراق وذكريات الحرب: زياد برجي يُطلق أغنية "مرقت الأيّام"... أولى محطات ألبوم 2026
بعد الجدل حول لقطته الشهيرة خلال حفل "غولدن غلوب"... ليوناردو دي كابريو يرد: "لستُ واشياً"
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2026-01-15

مؤثرة شهيرة "تعلن وفاتها" برسالة مؤثرة قبل الرحيل… بعد صراع قاسٍ مع مرض قاتل

LBCI
منوعات
2025-11-06

نهاية مأساوية لـ"الباربي البشرية"... مؤثرة شهيرة تُفارق الحياة في ظروف غامضة

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-10

مؤسسة جبران تويني تُحيي الذكرى العشرين لاغتياله في كاتدرائية مار لويس ببيروت

LBCI
منوعات
2025-11-25

شخصوه بـ"فيروس عابر" قبل ساعات من رحيله... ما حصل مع إبن الـ11 سنة مأساوي وهذه التفاصيل

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
10:46

أمسية من سحر الموسيقى الشرقية مع الأوركسترا الشرق - عربية بقيادة المايسترو أندريه الحاج (صور)

LBCI
فنّ
10:10

بين الفراق وذكريات الحرب: زياد برجي يُطلق أغنية "مرقت الأيّام"... أولى محطات ألبوم 2026

LBCI
فنّ
06:48

بعد الجدل حول لقطته الشهيرة خلال حفل "غولدن غلوب"... ليوناردو دي كابريو يرد: "لستُ واشياً"

LBCI
فنّ
06:10

ألانا حديد تعلّق على خلافات عائلة بيكهام... ومفاجأة صادمة عن نيكولا بيلتز: "هذه الفتاة لا تريد الخصوصية"

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
10:17

وزارة الخزانة الاميركية: عقوبات جديدة متعلقة بإيران

LBCI
آخر الأخبار
10:21

وزارة الخزانة: العقوبات الأميركية تستهدف كيانات وناقلات نفط

LBCI
اقتصاد
2026-01-16

إليكم جدول أسعار المحروقات..

LBCI
آخر الأخبار
02:26

عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه أطراف عيتا الشعب

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:20

براكس دعا اصحاب المحطات الى البقاء على اهبة الاستعداد الى حين تنفيذ الوعود المقطوعة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:14

توقيع بروتوكول تعاون بين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك ومصلحة استثمار مرفأ طرابلس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:58

افرام والخازن: التغييرات في العالم والمنطقة تفترض تنسيقًا على المستوى الداخلي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:57

لقاءٌ مرتقب بين ماكرون وسلام في باريس... هذه التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
06:48

الرئيس عون بحث مع الرئيس بري في سبل معالجة التصعيد الإسرائيلي وتابع أوضاع القرى الحدودية واستقبل ماغرو و3 وزراء

LBCI
أخبار لبنان
04:24

تظاهرة لأهالي ضحايا انفجار المرفأ امام مبنى الجمارك: تعيين القزي اهانة فاضحة لدماء الضحايا

LBCI
أخبار دولية
01:10

ترامب: "أسطول حربي" أميركي يتحرك باتجاه إيران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:17

الغارات الاسرائيلية تشرّد أكثر من ٥٠ عائلة في الجنوب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

مجلس السلام بين نهاية النزاعات ورياح الفشل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
02:03

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
06:10

بعد تعميم وزارة السياحة..نقابة أصحاب المطاعم: للتراجع عن اعتماد الليرة والدولار في المؤسسات السياحية

LBCI
خبر عاجل
06:45

معلومات للـLBCI: الشخصية المستهدفة في غارات بعلبك هو مسؤول عسكري تابع لإحدى التنظيمات الفلسطينية وهذه المرة الثالثة التي تحاول اسرائيل استهدافه منذ سنة حتى الآن وفي مناطق مختلفة

LBCI
أخبار لبنان
04:09

وزارة السياحة: إلغاء العمل بتعميم الدولار في المؤسسات السياحية ومنح المستهلك حق الدفع بالليرة أو الدولار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

قداسة شربل تخطت حدود لبنان إلى العالمية... أكبر مجسم برونزي لوجه في سيدني

LBCI
خبر عاجل
06:17

مسيّرة إسرائيلية طاردت سيارة وأغارت عليها بالقرب من مستشفى دار الأمل الجامعي في دورس بعلبك بعد فشل استهدافها في المرة الأولى قرب بلدة انصار على اتوستراد بعلبك رياق ولا اصابات سُجّلت

LBCI
أخبار لبنان
05:18

الرئيس عون أمام وفد ابناء البلدات الجنوبية: ننسق مع قيادة الجيش على تعزيز انتشاره في القرى الحدودية

LBCI
فنّ
05:19

على أنغام "خليكي معي"... زين العمر وألين خلف يجتمعان سوياً وفيديو يوثّق اللحظة!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More