بين الفراق وذكريات الحرب: زياد برجي يُطلق أغنية "مرقت الأيّام"... أولى محطات ألبوم 2026

طرح النّجم زياد برجي أغنيته الجديدة باللهجة اللبنانيّة بعنوان "مرقت الأيّام"، وهي الأولى من ألبومه الجديد المنتظر "زياد برجي 2026".



و"مرقت الأيّام" من كلمات وألحان زياد برجي نفسه، أمّا التوزيع الموسيقي فحمل توقيع تيم، فيما تولّى إيهاب إخراج العمل بتقنيّة الذكاء الاصطناعيّ.



وقد عكست المشاهد المصوّرة حجم الألم الذي خلّفته الحرب، من خلال لقطات القطار المحطّم، والمباني المدمّرة، وما تبقّى من مدينةٍ أنهكها الدمار.



كذلك، سلّط المخرج الضّوء على قصّة الحبيبَيْن اللذين فرّقتهما الظّروف القاسية، ولم تعُد تجمعهما سوى أماكن قديمة ومحطّات عابرة وزوايا تختزن ذكرياتٍ مؤلمة، فيعود زياد إليها مرارًا بحثًا عن دفء الماضي واستعادة لحظاتٍ لا يمكن أن تتكرّر.