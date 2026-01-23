الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نقطة انتهى
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أمسية من سحر الموسيقى الشرقية مع الأوركسترا الشرق - عربية بقيادة المايسترو أندريه الحاج (صور)

فنّ
2026-01-23 | 10:46
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أمسية من سحر الموسيقى الشرقية مع الأوركسترا الشرق - عربية بقيادة المايسترو أندريه الحاج (صور)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
أمسية من سحر الموسيقى الشرقية مع الأوركسترا الشرق - عربية بقيادة المايسترو أندريه الحاج (صور)

افتتاحاً للحفلات الموسيقية لموسم 2026، وبدعوة من رئيسة المعهد الوطني العالي للموسيقى الدكتورة هبة القواس، احتضنت الكنيسة الأرمنية الإنجيلية الأولى في بيروت، مساء الخميس ٢٢ كانون الثاني ٢٠٢٦، أمسية موسيقية مميزة بعنوان "توليفة وتر"، أحيتها الأوركسترا الوطنية اللبنانية للموسيقى الشرق-عربية بقيادة المايسترو أندريه الحاج.
 
حضر الحفل جمهور غفير من الرسميين وأهل الفن والموسيقى والثقافة وأصدقاء الأوركسترا والكونسرفتوار، تقدمتهم وزيرة السياحة لورا لحود الخازن والوزير السابق د. غطاس خوري والنائب السابق د. محمد الحجار. 
 
افتتحت الأمسية المستشارة الإعلامية في الكونسرفتوار ماجدة داغر ممثلةً رئيسة المعهد هبة القواس التي غابت بداعي السفر. ورحبت داغر بالحضور وبالأوركسترا معلنة عن برنامج موسيقي زاخر بالحفلات على امتداد السنة تحييه أوركسترات المعهد وأنسمبلات متعددة، واعدةً الجمهور ببرنامج حافل بالموسيقى وباستضافة موسيقيين وقادة أوركسترا من لبنان ومن الخارج.
 
انطلق البرنامج مع رحلة فنية تجسدت في برنامج غني جمع بين الكلاسيكيات الخالدة والمؤلفات المعاصرة، فكانت البداية تحية لزياد الرحباني مع مقدمة "فيلم أميركي طويل"، لتمهد الطريق أمام مقطوعات ملهمة مثل "ديالا" ل الياس الرحباني و"خريفية" لوليد غلمية، وصولاً إلى إبداعات من أعمال منير مراد وإسماعيل حبروك (أول مرة)، وكمال الطويل ومحمد علي أحمد (أسمر يا اسمراني)، وبليغ حمدي وعبد الرحمن الأبنودي (على حسبي وداد). 
 
كما تجلت براعة الأوركسترا في تقديم مقطوعات "سكون" (أندريه الحاج)، و"تفاريح" (أحمد قعبور)، و"سوار" (شربل روحانا)، حيث أظهر العازفون تناغماً مذهلاً يعكس المستوى الرفيع الذي وصلت إليه الأوركسترا الوطنية اللبنانية للموسيقى الشرق عربية. بالإضافة إلى مقطوعتين ل إميل عواد (دهاليز المدينة)، وعلي الخطيب (رستَقاع).  
 
خلف العصا، لم يكن المايسترو أندريه الحاج يكتفي بضبط الإيقاع، بل كان يرسم ملامح الفرح على وجوه الحاضرين. عُرف الحاج بأسلوبه الفريد وقدرته على كسر الحاجز التقليدي بين المسرح والجمهور، وهذا ما تجلى بوضوح في "توليفة وتر".
 
اعتمدت الأوركسترا نهجها المعهود في إشراك الحضور كعنصر فاعل في الحفل، فتحول الجمهور إلى "جوقة" ضخمة تواكب الأوركسترا. هذا التفاعل لم يضفِ حيوية على الحفل فحسب، بل أعاد للموسيقى الشرقية دورها الاجتماعي كجامع للقلوب.
 
فشهدت الحفلة ذروة تفاعلية عند تقديم ثلاث أغنيات طربية حفظها الجمهور عن ظهر قلب، حيث قاد المايسترو الحضور في غناء جماعي لأغنيات:
"أول مرة" التي أعادت الحنين لزمن الرومانسية الجميل، "على قد الشوق" حيث تماهت أصوات الجمهور مع آلات الأوركسترا في انسجام تام، وعلى حسبي وداد" الأغنية التي أشعلت الحماس وجعلت من الحضور شريكاً حقيقياً في الإبداع الموسيقي.
 
بعد البرنامج الحافل أبى الجمهور مغادرة القاعة دون المزيد، واستجابةً للتصفيق الحار والطلب الملح، قدم المايسترو أندريه الحاج والأوركسترا "هدية" إضافية خارج البرنامج المقرر، وهي أغنية "حلف القمر" لسطان الطرب جورج وسوف. كانت هذه الأغنية مسك الختام، حيث غصت الكنيسة بأصوات الحاضرين الذين غنوا بصوت واحد.
 
في هذا الجو المفعم بالرقي والدفء والحنين، أثبت المايسترو أندريه الحاج مرة أخرى أن قيادة الأوركسترا هي فن التواصل أولاً، وأن الأوركسترا الوطنية اللبنانية للموسيقى الشرق عربية هي الكنز الوطني الذي يحرس هويتنا الموسيقية ويجددها ببراعة واقتدار.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

آخر الأخبار

فنّ

الموسيقى

الشرقية

الأوركسترا

الشرق

عربية

بقيادة

المايسترو

أندريه

الحاج

(صور)

بين الفراق وذكريات الحرب: زياد برجي يُطلق أغنية "مرقت الأيّام"... أولى محطات ألبوم 2026
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2025-11-18

"الأوركسترا الوطنية للشباب – لبنان" تُرسي معاييرا جديدة للإتقان الموسيقي بقيادة المايسترو كريم سعيد

LBCI
فنّ
2025-11-07

الأوركسترا الفلهارمونية اللبنانية في أمسية العبقرية والتعبير مع المايسترو العالمي كريم سعيد وعازف الكلارينيت إبراهيم الشيخ

LBCI
فنّ
2025-11-17

أميمة الخليل وهاني سبليني يتألقان في "ذكريات الفل" بضيافة الأوركسترا الشرق -عربية

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-20

"أصوات الإيمان، ألحان الفرح" في جامعة الروح القدس: أمسية روحية - موسيقية تجمع الصلاة بالتراث والرجاء (صور)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
10:10

بين الفراق وذكريات الحرب: زياد برجي يُطلق أغنية "مرقت الأيّام"... أولى محطات ألبوم 2026

LBCI
فنّ
09:40

"هل كان بإمكاني إنقاذك؟"... بعد الرحيل المأساوي: تحية مؤثرة من لويس توملينسون لليام باين في ألبومه الجديد

LBCI
فنّ
06:48

بعد الجدل حول لقطته الشهيرة خلال حفل "غولدن غلوب"... ليوناردو دي كابريو يرد: "لستُ واشياً"

LBCI
فنّ
06:10

ألانا حديد تعلّق على خلافات عائلة بيكهام... ومفاجأة صادمة عن نيكولا بيلتز: "هذه الفتاة لا تريد الخصوصية"

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

النائبان العديلان افرام والخازن نحو تحالف سياسي - انتخابي

LBCI
آخر الأخبار
16:51

التحكم المروري: ٥ جرحى نتيجة تصادم بين سيارتين على اوتوستراد غزير باتجاه جونية وحركة المرور كثيفة في المحلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-01-19

اعتكاف المساعدين القضائيين يفتح الباب على ازمات قضائية لا تنتهي

LBCI
أمن وقضاء
2025-09-28

قوى الأمن تعمّم صورة موقوفة بجرم سرقة من منازل أقدمت على تنظيفها

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:36

رحيل فالنتينو… الإمبراطور الأخير وصانع "الأحمر" الخالد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

بين الانطباع الإيجابي والأخطاء… هذه معايير الشاركس في شارك تانك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

النائبان العديلان افرام والخازن نحو تحالف سياسي - انتخابي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

بيكفّي كذب وشعبوية..والإنتخابات طايرة طايرة إذا...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

لقاء ثلاثي روسي أوكراني أميركي في أبو ظبي: أول محاولة جدّية لوقف الحرب الأوكرانية الروسية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

"رح نقتلك" من سوريا الى العراق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

السلطات الاسرائيلية وجهت تعليمات الى السكان لمتابعة ارشاداتها...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

إسرائيل وأميركا تستعدان لضربة محتملة ضد إيران

LBCI
أخبار لبنان
13:10

سلام وماكرون يبحثان مؤتمر الجيش... اليكم آخر التطورات

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
02:03

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
06:10

بعد تعميم وزارة السياحة..نقابة أصحاب المطاعم: للتراجع عن اعتماد الليرة والدولار في المؤسسات السياحية

LBCI
خبر عاجل
06:45

معلومات للـLBCI: الشخصية المستهدفة في غارات بعلبك هو مسؤول عسكري تابع لإحدى التنظيمات الفلسطينية وهذه المرة الثالثة التي تحاول اسرائيل استهدافه منذ سنة حتى الآن وفي مناطق مختلفة

LBCI
فنّ
05:19

على أنغام "خليكي معي"... زين العمر وألين خلف يجتمعان سوياً وفيديو يوثّق اللحظة!

LBCI
أخبار لبنان
04:09

وزارة السياحة: إلغاء العمل بتعميم الدولار في المؤسسات السياحية ومنح المستهلك حق الدفع بالليرة أو الدولار

LBCI
أخبار لبنان
11:48

هذا ما أفادت به مصادر فرنسية حول لقاء سلام وماكرون

LBCI
حال الطقس
01:03

طقس متقلب حتى الغد... هذه التفاصيل

LBCI
خبر عاجل
06:17

مسيّرة إسرائيلية طاردت سيارة وأغارت عليها بالقرب من مستشفى دار الأمل الجامعي في دورس بعلبك بعد فشل استهدافها في المرة الأولى قرب بلدة انصار على اتوستراد بعلبك رياق ولا اصابات سُجّلت

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More