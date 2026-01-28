الأخبار
"اهربي فورًا"… حبيبات سابقات لزوج كايتي برايس الجديد يوجّهن تحذيرًا مدوّيًا لها ويكشفن اتهامات صادمة بحقه
فنّ
2026-01-28
"اهربي فورًا"… حبيبات سابقات لزوج كايتي برايس الجديد يوجّهن تحذيرًا مدوّيًا لها ويكشفن اتهامات صادمة بحقه
وُجّهت تحذيرات علنية وصادمة إلى النجمة البريطانية كايتي برايس من قبل امرأتين كانتا على علاقات سابقة بزوجها الجديد لي أندروز، واللتين اتهمتاه بأنه "محتال كاذب ويستغل النساء".
وكانت كايتي برايس (47 عامًا) قد تزوجت للمرة الرابعة من رجل الأعمال المقيم في دبي لي أندروز (43 عامًا)، في حفل حميمي أُقيم نهاية الأسبوع، بعد أيام قليلة فقط من إعلان خطوبتهما.
لكن الجدل انفجر سريعًا بعدما خرجت كريستال جانكي (40 عامًا)، وهي ممرضة من ولاية تكساس الأميركية، لتؤكد أن لي أندروز خدعها ودفعها إلى تحويل 123 ألف جنيه إسترليني للاستثمار في شركته، بعد أن وعدها بعائد يصل إلى مليون جنيه، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وقالت جانكي إنها دخلت في علاقة عاطفية مع أندروز في أيار الماضي، قبل أن تكتشف – بحسب روايتها – أنها تعرّضت لعملية احتيال، وتخشى أن يكون المال الذي خسرته قد استُخدم في شراء هدايا فاخرة لامرأة أخرى كان يواعدها في الوقت نفسه.
وفي رسالة مباشرة إلى كايتي برايس، حذّرت كريستال قائلة: "لا تعطي هذا الرجل أي أموال".
وبحسب التقارير، تعرّف لي أندروز على ألانا بيرسيفال عبر فيسبوك في آذار الماضي، وأغدق عليها الهدايا، من بينها حقيبة Louis Vuitton ومجوهرات Cartier، إضافة إلى تحويلات مالية كبيرة.
وتقدّم أندروز لخطبة ألانا في أيلول، في مشهد قيل إنه مطابق تقريبًا لعرض الزواج الذي قدّمه لاحقًا لكايتي برايس في فندق جميرا في برج العرب بدبي.
وأفادت صحيفة The Sun أن الشرطة على علم بالاتهامات المتعلقة بعملية الاحتيال المزعومة، كما أشارت تقارير إلى أن أندروز استخدم خاتم Cartier نفسه الذي قدّمه لألانا لخطبة كايتي.
وقالت ألانا إنها ما إن نشرت صورة خطوبتها حتى تواصلت معها زوجته الروسية المنفصلة عنه، سيزارا، إضافة إلى امرأتين أخريين، جميعهن حذّرنها من أنه "كاذب".
ورغم التحذيرات، اعتقدت ألانا في البداية أن تلك العلاقات انتهت بشكل سيئ فقط، قبل أن تُنهي خطوبتها في تشرين الثاني.
وفي تصريح لصحيفة The Sun، قالت ألانا: "على كايتي أن تهرب فورًا… لي كاذب، نرجسي، ومُتلاعب. عندما حاولت تركه، أخبرني أنه يعاني من مرض في القلب وأنه يعيش أيامه الأخيرة. هو لا يميّز بين الحقيقة والخيال".
كما نشرت ألانا رسالة تحذير علنية لكايتي عبر إنستغرام، كتبت فيها: "هناك من هو مع حبيبك السابق الآن ويظن أنه وجد الشخص المناسب… كايتي برايس اهربي فورًا".
وتبادلت ألانا وكريستال رسائل دعم علنية، أكّدتا فيها أهمية "النساء الداعمات للنساء"، وكشفت ألانا لاحقًا أن أندروز حاول عزلها عن أصدقائها وإسكاتها، وقدّم وعودًا لا تُحصى.
وقالت كريستال إن شقيقة لها اشتبهت في سلوك أندروز واستعانت بمحقق خاص، ليكتشف أنه كان على علاقة بألانا في الوقت نفسه. وبعد ذلك، أنهت كريستال العلاقة، وأبلغت المصرف والشرطة، مؤكدة أنها لا تتوقع استعادة أموالها.
في المقابل، نفى لي أندروز جميع الاتهامات، قائلاً لصحيفة The Sun إنه ينكر صحة مزاعم ألانا وكريستال، وادّعى أنه "لم يلتقِ كريستال جانكي من الأساس".
وفي موازاة ذلك، أفادت تقارير بأن عائلة كايتي برايس تشعر بقلق بالغ من سرعة العلاقة والزواج الخاطف، مشيرة إلى أنهم لم يتواصلوا معها منذ حفل الزفاف، ويستعدون لإجراء "حديث جدي" معها بشأن زواجها.
ورغم الجدل، واصل أندروز الظهور عبر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، محاولًا دحض الانتقادات، ومؤكدًا أن الزواج "رسمي" وأن الخواتم والوشوم في أماكنها الصحيحة، قائلًا: "أنا أسعد رجل في العالم".
