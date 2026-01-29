خبر صادم يهز الوسط الفني... العثور على الفنانة هدى الشعراوي جثة داخل منزلها في دمشق!

عُثر على الفنانة السورية الشهيرة هدى الشعراوي جثة داخل منزلها في دمشق.
وكشفت المعلومات أن أحفاد الشعراوي عثروا عليه في منزلها وذلك بعد مقتلها على يد عاملة في المنزل التي لاذت بالفرار.
واشتهرت الشعراوي بأدوار درامية عديدة أشهرها دورها في مسلسل "باب الحارة" بشخصية "إم ذكي" الذي ساهم بتعزيز نجوميتها في لبنان والعالم العربي.
مصادر لـ"الوطن": العثور على الفنانة هدى الشعرواي مقتولة داخل منزلها وقوى الأمن الداخلي تفتح تحقيقاً pic.twitter.com/A03tWIDtis
— جريدة الوطن (@alwatan_sy) January 29, 2026
مصادر لـ"الوطن": العثور على الفنانة هدى الشعرواي مقتولة داخل منزلها وقوى الأمن الداخلي تفتح تحقيقاً pic.twitter.com/A03tWIDtis