خبر صادم يهز الوسط الفني... العثور على الفنانة هدى الشعراوي جثة داخل منزلها في دمشق!

عُثر على الفنانة السورية الشهيرة هدى الشعراوي جثة داخل منزلها في دمشق.

وكشفت المعلومات أن أحفاد الشعراوي عثروا عليه في منزلها وذلك بعد مقتلها على يد عاملة في المنزل التي لاذت بالفرار.

واشتهرت الشعراوي بأدوار درامية عديدة أشهرها دورها في مسلسل "باب الحارة" بشخصية "إم ذكي" الذي ساهم بتعزيز نجوميتها في لبنان والعالم العربي.