وفاة الشاعرة اللبنانية - الفرنسية فينوس خوري غاتا

توفيت الشاعرة والروائية الفرنسية اللبنانية فينوس خوري غاتا، حائزة جائزة "غونكور" المرموقة للشعر، الأربعاء عن عمر يناهز 88 عاما في باريس، بحسب ما أعلنت دار النشر "ميركور دو فرانس" الخميس.



ووفقا لدار النشر، فقد وُلدت هذه "الشخصية العظيمة في الأدب الفرنكفوني" في كانون الأول 1937 في لبنان، الذي غادرته إلى باريس في أوائل السبعينيات.



وقد نشرت العديد من الروايات التي تتناول خصوصا موضوع المنفى وحالة المرأة، ومن بينها "سبعة أحجار للمرأة الزانية" (Sept pierres pour la femme adultère) و"مارينا تسفيتايفا، تموت في إيلابوغا" (Marina Tsvétaïéva, mourir à Elagouga).



كذلك، ألّفت فينوس خوري غاتا حوالى ثلاثين مجموعة شعرية، مثل "حكايات لشعب من طين" (Fables pour un peuple d'argile) و"أسأل الظلام" (Demande à l'obscurité).



وحازت أعمالها التي تُرجمت إلى لغات عدة، على الجائزة الكبرى للشعر من الأكاديمية الفرنسية في العام 2009 وجائزة غونكور للشعر في العام 2011 عن مجموعتها الشعرية "أين تذهب الأشجار" (Où vont les arbres).