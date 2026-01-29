نهاية زواج استمر 15 عاماً... نجم شهير وزوجته يتجهان رسميا نحو الطلاق (صورة)

تداولت منصات إخبارية أميركية خبر توجه كلّ من الممثل الأميركي روب شنايدر وزوجته باتريسيا شنايدر إلى الطلاق، بعد زواج استمر قرابة 15 عاماً.

وبحسب السجلات القضائية، تقدّمت باتريسيا (37 عاماً) في 8 كانون الأول 2025 بطلب طلاق إلى محكمة الأسرة في مقاطعة ماريكوبا بولاية أريزونا الأميركية، حيث يقيم الزوجان، وقد تضمّن الملف إجراءات متعلّقة بالأطفال.

من جهته، تسلّم النجم الكوميدي أوراق الدعوى بعد أيام، وتحديداً في 12 كانون الأول، على أن يُلزم الطرفان لاحقاً بحضور دورة إرشادية خاصة بالوالدية.

وفي 21 كانون الثاني، صدر أمر قضائي يقضي بتقديم ما يُعرف بـ"مرسوم التراضي"، وهو الاتفاق الذي ينظّم تفاصيل الانفصال، بما في ذلك حضانة الأطفال، ووقت الزيارة، والنفقة، وأي التزامات مالية أخرى، على أن يُحفظ هذا الاتفاق بشكل سري بعيداً عن التداول العلني.