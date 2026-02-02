قصّات هندسية وأقمشة غريبة... إليكم أبرز إطلالات النجوم في حفل توزيع جوائز غرامي للعام 2026 (صور)

تألق ألمع النجوم من حول العالم بأجمل الإطلالات على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز غرامي للعام 2026 في لوس أنجلوس.

وتميّزت مختلف الإطلالات على السجادة الحمراء بروح من الفن والإبداع والقصّات الهندسية والأقمشة الغريبة.

سابرينا كاربنتر

وقدّمت سابرينا كاربنتر تحية مؤثرة على السجادة الحمراء للمصمم الراحل فالنتينو غارافاني، حيث أذهلت الحضور بفستان أبيض مستوحى من الطراز القديم، من تصميم المدير الإبداعي الحالي للدار، أليساندرو ميشيل.

ليدي غاغا

تألقت ليدي غاغا، والتي كانت من أبرز الفائزين في هذا الحدث، بفستان أسود مسرحي مزين بالريش من تصميم ماتيير فيكال، يتميز بياقة عالية ذات تصميم معماري.

زارا لارسون

استعرضت المغنية السويدية زارا لارسون قوامها الرشيق في حمالة صدر صفراء زاهية وتنورة معدنية متناسقة، كاشفةً على السجادة الحمراء أن تطريز الخرز تطلب عمل 12 شخصًا.

جاستن وهايلي بيبر

تألق النجم جاستن بيبر وزوجته هايلي بإطلالة ساحرة على السجادة الحمراء، حيث ارتدى بيبر بدلة فضفاضة من دار بالنسياغا، بينما ارتدت هايلي فستاناً باللون الأسود من ألايا.

باريس هيلتون

تألقت باريس هيلتون على السجادة الحمراء بفستان أسود لامع، برفقة زوجها كارتر ريوم.

مايلي سايروس

تألقت مايلي سايروس بإطلالة من تصميم دار سيلين، مؤلفة من سترة جلدية سوداء بالإضافة إلى بنطال واسع.