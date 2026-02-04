بعد شائعات بيع صفحاتها الرسمية... شيرين عبد الوهاب تحسم الجدل!

ردّت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب على الشائعات التي انتشرت مؤخراً حول بيع قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب".

وفي هذا السياق، أصدر ياسر قنطوش، المحامي بالنقض والممثل القانوني للفنانة شيرين عبد الوهاب، بياناً رسمياً ردّ من خلاله على الأخبار المتداولة.

وأوضح البيان أن الشائعات المنتشرة لا تستند إلى أي مستندات رسمية، مؤكداً أن التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة في القاهرة ما زالت تجارية.

ولفت البيان إلى أن الشخص المسؤول عن إدارة الصفحات الرسمية للنجمة المصرية متهم بالاستيلاء على قناة Sherine Abd-Wahab على يوتيوب وتحقيق أرباح مالية من إدارتها من دون أي سند قانوني، مضيفاً أن الأخير تقدّم ببلاغ مؤخراً ضد الفنانة.

وحذّر البيان من التعامل مع صفحات شيرين عبد الوهاب على يوتيوب وتيك توك وإكس، مؤكداً أن الأخيرة لم تقم ببيع حساباتها الرسمية.

وأكّد البيان أن قنطوش سيتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي جهة أو شخص يتعامل مع هذه الصفحات من دون تفويض رسمي، محذرًا من أن أي تصرف غير قانوني سيعرّض صاحبه للمساءلة القانونية الكاملة.

