الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بعد شائعات بيع صفحاتها الرسمية... شيرين عبد الوهاب تحسم الجدل!

فنّ
2026-02-04 | 09:30
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بعد شائعات بيع صفحاتها الرسمية... شيرين عبد الوهاب تحسم الجدل!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
بعد شائعات بيع صفحاتها الرسمية... شيرين عبد الوهاب تحسم الجدل!

ردّت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب على الشائعات التي انتشرت مؤخراً حول بيع قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب".

وفي هذا السياق، أصدر ياسر قنطوش، المحامي بالنقض والممثل القانوني للفنانة شيرين عبد الوهاب، بياناً رسمياً ردّ من خلاله على الأخبار المتداولة.

وأوضح البيان أن الشائعات المنتشرة لا تستند إلى أي مستندات رسمية، مؤكداً أن التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة في القاهرة ما زالت تجارية.

ولفت البيان إلى أن الشخص المسؤول عن إدارة الصفحات الرسمية للنجمة المصرية متهم بالاستيلاء على قناة Sherine Abd-Wahab على يوتيوب وتحقيق أرباح مالية من إدارتها من دون أي سند قانوني، مضيفاً أن الأخير تقدّم ببلاغ مؤخراً ضد الفنانة.

وحذّر البيان من التعامل مع صفحات شيرين عبد الوهاب على يوتيوب وتيك توك وإكس، مؤكداً أن الأخيرة لم تقم ببيع حساباتها الرسمية.

وأكّد البيان أن قنطوش سيتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي جهة أو شخص يتعامل مع هذه الصفحات من دون تفويض رسمي، محذرًا من أن أي تصرف غير قانوني سيعرّض صاحبه للمساءلة القانونية الكاملة.

‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎Sherine Abdel-Wahab‎‏ (@‏‎sherine‎‏)‎‏


آخر الأخبار

فنّ

شائعات

صفحاتها

الرسمية...

شيرين

الوهاب

الجدل!

LBCI التالي
حفل غرامي 2026 من خلف الكواليس: عروض مصوّرة مسبقاً و"فوضى عارمة"
هيفاء وهبي تطرح فيديو كليب "من أوّل مرّة شفتك"… إبداع يواكب النجاح الجماهيري ويشعل السوشيال ميديا!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2026-01-14

ابنة شيرين عبد الوهاب تكشف عن وضع والدتها وتلمّح إلى مفاجأة قريبة

LBCI
فنّ
2026-01-27

أغنية على حسابها الرسمي أشعلت التساؤلات… إليكم حقيقة عودة شيرين عبد الوهاب إلى جمهورها

LBCI
فنّ
2026-01-13

بعد أزمتها الصحية... شقيق شيرين عبد الوهاب يخرج عن صمته: "سيبوها في حالها"

LBCI
فنّ
2026-01-28

زواج سرّي أم شائعة؟... زينة تكشف: "باركوا لأبو الولاد تزوج مساعدته الخاصة" وأحمد عز يحسم الجدل

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
12:50

أساءت معاملة كلبها خلال بث مباشر... مغنية راب شهيرة تثير ضجة على مواقع التواصل!

LBCI
فنّ
10:20

خلاف عائلة بيكهام إلى الواجهة مجدداً... نيلسون بيلتز يخرج عن صمته: "نيكولا وبروكلين رائعين"

LBCI
فنّ
10:00

حفل غرامي 2026 من خلف الكواليس: عروض مصوّرة مسبقاً و"فوضى عارمة"

LBCI
فنّ
18:38

هيفاء وهبي تطرح فيديو كليب "من أوّل مرّة شفتك"… إبداع يواكب النجاح الجماهيري ويشعل السوشيال ميديا!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2026-02-03

منخفض جويّ مع امطار وثلوج...

LBCI
حال الطقس
2026-01-29

منخفض جوي ضعيف الفعالية اليوم ينكفئ غدا

LBCI
أخبار لبنان
10:16

مذكرة بالاقفال في 14 الحالي لمناسبة ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري ورفاقه

LBCI
منوعات
2026-01-19

إلى محبي وأصحاب القطط... هذه المعلومة لكم!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
23:41

سلام دعا الإخوة العرب للمشاركة في مؤتمر دعم الجيش في باريس: لن نسمح بإدخال لبنان في مغامرة جديدة

LBCI
أخبار دولية
23:36

تفاصيل لقاء نتنياهو وويتكوف

LBCI
أخبار لبنان
23:20

قائد الجيش يواصل لقاءاته في واشنطن... إليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
20:48

منتخب لبنان في التنس والفرصة المؤاتية للتأهل الى مستوى النخبة العالمي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
20:44

حين تَغيب الدولة… تَحضر الإنسانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
20:40

إستملاكات تجمّد أراضي في المتن الشمالي لصالح أوتستراد تمويله غير مؤمّن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
20:32

الإصلاح والسيادة أولاً: رسالة لبنان إلى المستثمرين في قمة الحكومات في دبي

LBCI
أمن وقضاء
20:19

إغتيالُ الناشط لقمان سليم يبقى من دونِ حقيقة... والعائلةُ تتحركُ لتحقيق العدالة

LBCI
أخبار دولية
20:15

شروط إسرائيل للقبول بأي اتفاق مع إيران

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
15:32

في قضية نوح زعيتر... هذا ما كشفه وكيله للـLBCI

LBCI
علوم وتكنولوجيا
17:23

لبنان إلى الفضاء: حكاية NASA Space Apps Beirut بقيادة أنطوان طنوس

LBCI
أخبار لبنان
16:29

الرئيس عون تسلم من تجمع نقباء المهن الصحية مذكرة حول مكافحة منتحلي الصفة: للقيام بحملة توعية صحية شاملة

LBCI
خبر عاجل
17:09

"الداخلية": ترشيحات الانتخابات النيابية من ١٠ شباط الى ١٠ آذار

LBCI
أمن وقضاء
23:16

فصيلة شحيم تكشف عصابة تزوير وكالات بيع وشراء سيارات وتوقف عددًا من أفرادها

LBCI
أمن وقضاء
17:40

الجيش: توقيف مواطن في منطقة الميناء - طرابلس لاقتحامه صيدلية بقوة السلاح

LBCI
آخر الأخبار
15:39

الشيخ قاسم: نحن حاضرون لمناقشة كيفية صدّ العدوان مع كل من يؤمن بهذا التوجّه في أي موقع كان لأن هذا موضوع وطني ولأن العدوان يطال الوطن بأكمله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
20:40

إستملاكات تجمّد أراضي في المتن الشمالي لصالح أوتستراد تمويله غير مؤمّن

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More