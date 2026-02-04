الأخبار
حفل غرامي 2026 من خلف الكواليس: عروض مصوّرة مسبقاً و"فوضى عارمة"
فنّ
2026-02-04 | 10:00
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
حفل غرامي 2026 من خلف الكواليس: عروض مصوّرة مسبقاً و"فوضى عارمة"
كشف أحد الأشخاص الذين شغلوا مقاعد شاغرة في حفل توزيع جوائز غرامي للعام 2026 عن تفاصيل ومفاجآت حدثت خلف الكواليس.
وشارك الشخص تجربته على موقع "ريديت"، واصفاً الليلة بأنها "فوضى عارمة" خاصةً خلال فواصل الإعلانات.
وكتب المستخدم: "لقد عشتُ ليلةً لا تُنسى في حفل جوائز غرامي الليلة الماضية، حيث كنتُ أحد الحاضرين لملء المقاعد الشاغرة! قضيتُ معظم وقتي في منطقة الجلوس. سافرتُ من تامبا إلى لوس أنجلوس لحضور الحفل، وكانت تجربةً تستحق كل هذا العناء، إنها تجربة لا تُنسى!".
وأضاف: "تسود الفوضى العارمة خلال فواصل الإعلانات. فبمجرد بدء الإعلان، ينهض الناس ويتحركون، ثم قبل حوالي 60 ثانية من بدء البث المباشر، يبدأون بالإعلان لإخلاء الممرات والجلوس، فيتدافع الجميع. طريقة تقسيم المسرح للعروض والفقرات المختلفة مثيرة للاهتمام حقًا".
وتابع في المنشور: "لم أكن أعلم أيضًا أن بعض العروض تم تصويرها في مكان آخر، لذا يتم عرضها على الشاشات فقط".
وسأل أحد المستخدمين: "إذا حجز أحد المشاهير مقعدك قبل خمس ثوانٍ من انتهاء الوقت، هل يتم دفعك تحت الطاولة؟"، فأجاب: "تُفتح فتحة في الأرضية وعليك أن تدخل منها وإلا سينقلونك بسرعة إلى مقعد آخر".
