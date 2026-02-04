خلاف عائلة بيكهام إلى الواجهة مجدداً... نيلسون بيلتز يخرج عن صمته: "نيكولا وبروكلين رائعين"

خرج الملياردير نيلسون بيلتز، والد نيكولا بيلتز، عن صمته بشأن خلاف ابنته وزوجها بروكلين مع عائلة بيكهام.وقال نيلسون خلال جلسة أسئلة وأجوبة في فعالية نظمتها WSJD في ويست بالم: "قصة ابنتي وعائلة بيكهام قصة أخرى تمامًا، ولن نتطرق إليها هنا اليوم. لكن أؤكد لكم أن ابنتي رائعة، وصهري بروكلين رائع، وأتمنى لهما حياة زوجية سعيدة وطويلة".وسُئل نيلسون عما إذا كان قد قدم نصائح للزوجين حول كيفية التعامل مع هذا الموقف الصعب، فأجاب: "أجل، أحيانًا يُسدون لي النصائح".وكان بروكلين بيكهام قد خرج عن صمته في سلسلة من التصريحات أواخر شهر كانون الثاني الماضي، أعلن فيها عن رفضه للمصالحة مع والديه، فيكتوريا وديفيد بيكهام، متهمًا إياهما بمحاولة تعمد إنهاء علاقته بزوجته.