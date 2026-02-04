أساءت معاملة كلبها خلال بث مباشر... مغنية راب شهيرة تثير ضجة على مواقع التواصل!

ألقت الشرطة في جورجيا القبض على مغنية الراب آسبن إيسترلينغ، البالغة من العمر 19 عامًا، بعد انتشار مقطع فيديو يُظهرها وهي تضرب كلبها خلال بث مباشر على منصة تويتش.

وظهرت إيسترلينغ، المعروفة أيضًا باسمها الفني آسبن كارتييه، في البث وهي تراقب الجرو وتسأله: "كيف خرجت من القفص؟".

وأظهرت اللقطات الكلب وهو يصرخ ويئن من الألم لمدة عشر ثوانٍ تقريبًا بينما كانت إيسترلينغ تضربه. وانتهى الفيديو بإيسترلينغ وهي ترفع الكلب من مؤخرة رقبته وتحمله خارج الغرفة.

وقالت الشرطة إن التحقيق مع إيسترلينغ بدأ بعد أن أبلغ السكان عن منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر الإساءة المزعومة.

وعثرت الشرطة على الكلب في المنزل وكان يبدو بصحة جيدة قبل أن يتم نقله إلى قسم رعاية الحيوانات.

وأفرجت الشرطة عن إيسترلينغ يوم السبت الماضي بعد دفع الكفالة، وفقًا لسجلات السجن.

