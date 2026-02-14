بعد غياب طويل… ألين خلف تعود بحفلة غنائية في عيد الحب (فيديو)

عادت الفنانة اللبنانية ألين خلف إلى الساحة الفنية من بوابة بيروت هول، حيث أحيت مساءً حفلاً طال انتظاره شكّل عودتها الرسمية بعد فترة غياب عن الأضواء.

وأطلّت خلف على جمهورها بإطلالة أنيقة بفستان أسود طويل تزامناً مع أجواء عيد الحب، وقدّمت باقة من أشهر أغانيها التي تفاعل معها الحضور بحماس كبير، من بينها "يا صبابين الشاي" و"لا لي ليه"، وسط أجواء طغى عليها الحنين والفرح.

وتناقل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصوّرة من الحفل، حيث عبّر كثيرون عن سعادتهم بعودة ألين خلف إلى المسرح، مرحّبين بها ومتمنّين لها مرحلة فنية جديدة مليئة بالنجاح.