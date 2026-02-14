الأخبار
هبة طوجي وسليمان يشعلان "فوروم دو بيروت" في ليلة استثنائية (فيديو)

2026-02-14 | 08:17
هبة طوجي وسليمان يشعلان &quot;فوروم دو بيروت&quot; في ليلة استثنائية (فيديو)
هبة طوجي وسليمان يشعلان "فوروم دو بيروت" في ليلة استثنائية (فيديو)

شهد فوروم دو بيروت ليل أمس أمسية فنية مميّزة جمعت النجمة اللبنانية هبة طوجي والنجم الفرنسي سليمان، في حفل حاشد تزامن مع أجواء عيد الحب، وسط حضور جماهيري كبير.

وقدّمت طوجي مجموعة من أبرز أعمالها التي لامست مشاعر الحاضرين، فيما أضفى سليمان طابعاً رومانسياً خاصاً على الأمسية بأدائه المؤثر وصوته الدافئ. وتفاعل الجمهور بحماس مع الأغاني، حيث طغت الأجواء العاطفية والتصفيق المتواصل على الحفل.

وشهدت الأمسية لحظات لافتة من التناغم بين الفنانين على المسرح، ما أضفى بعداً فنياً مميزاً على العرض، في واحدة من أبرز الحفلات التي احتضنتها بيروت هذا الشهر.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصوّرة من الحفل، مشيدين بالأداء المباشر والأجواء الراقية التي أعادت التأكيد على مكانة بيروت كعاصمة للفن والموسيقى.

آخر الأخبار

فنّ

هبة طوجي

سليمان

حفلة

عيد الحب

بيروت

لبنان

فوروم دو بيروت

أمسية فنية.

Learn More