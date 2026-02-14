أصالة تغنّي باللغة التركية… وإيبرو غونديش تفاجئ الجمهور بالعربية على المسرح (فيديو)

أشعلت الفنانة أصالة نصري أجواء حفلها الأخير في المملكة العربية السعودية خلال فعاليات موسم الرياض، مقدّمةً أداءً لافتاً حاز تفاعلاً واسعاً من الجمهور، ولا سيما عندما أدّت أغنيتها "أكثر" باللغة التركية في لفتة مميّزة لاقت إعجاباً كبيراً.

وفي المقابل، فاجأت النجمة التركية إيبرو غونديش الجمهور بأدائها الأغنية نفسها باللغة العربية خلال الحفل، ما أضفى على الأمسية طابعاً استثنائياً عكس روح التقارب الثقافي والفني بين الفنانتين وجمهورهما.