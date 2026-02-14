أمسية رومانسية في المنزل؟ إليكم أفضل الأفلام والمسلسلات لعيد الحب

مع حلول عيد الحب، تتجدّد حماسة الجمهور لمشاهدة الأفلام والمسلسلات الرومانسية التي تضفي على المناسبة أجواء دافئة ومفعمة بالمشاعر، سواء برفقة الشريك أو ضمن أمسية هادئة في المنزل.
من الكوميديا الرومانسية الكلاسيكية إلى الأعمال الدرامية التاريخية المليئة بالتشويق، يختار المشاهدون قصص الحب التي تلامس قلوبهم وتعيد إحياء أجمل اللحظات العاطفية على الشاشة. وتتنوع هذه الأعمال بين أفلام خالدة ما زالت تحافظ على سحرها، وسلاسل درامية حديثة يمكن متابعتها في جلسة مشاهدة متواصلة.
وفي هذه المناسبة، إليكم عدد من العناوين التي تُعدّ من الأكثر شعبية وإقبالاً:
10 أفلام لمشاهدتها في عيد الحب:
Bringing Up Baby
Moonstruck
Crazy, Stupid, Love
A Matter Of Life And Death
Pretty Woman
When Harry Met Sally
The English Patient
Rye Lane
Roman Holiday
Song Sung Blue
5 مسلسلات لمشاهدتها في عيد الحب:
Normal People
You & Me
Starstruck
Alice & Jack
The Pursuit Of Love