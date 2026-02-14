في عيد الحبّ... رسالة وسام فارس تُبكي سارة أبي كنعان (فيديو)

شاركت الفنانة اللبنانية سارة أبي كنعان جمهورها لحظة مؤثرة بمناسبة عيد الحب، بعدما فاجأها زوجها الممثل وسام فارس بهدية مميّزة رغم المسافة التي تفصل بينهما.

ونشرت سارة عبر حسابها على إنستغرام مقطع فيديو ظهرت فيه متأثرة، بعدما تلقت علبة شوكولاتة مرفقة برسالة مصوّرة من وسام عبّر فيها عن اشتياقه الكبير لها، مؤكداً رغبته في مشاركة عيد الحب معها هذا العام وكل عام طوال حياتهما.

اللقطة العفوية حصدت تفاعلاً واسعاً من المتابعين الذين عبّروا عن إعجابهم بالعلاقة التي تجمع الثنائي، معتبرين أنّ الحب الحقيقي يتخطّى المسافات ويُثبت حضوره في أبسط التفاصيل.