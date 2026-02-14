الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عندي سؤال
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بمناسبة عيد الحب... سيرين عبد النور تخطف الأنظار بإطلالة حمراء لافتة (صور)

فنّ
2026-02-14 | 12:00
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بمناسبة عيد الحب... سيرين عبد النور تخطف الأنظار بإطلالة حمراء لافتة (صور)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
بمناسبة عيد الحب... سيرين عبد النور تخطف الأنظار بإطلالة حمراء لافتة (صور)

لفتت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور الأنظار بإطلالة مميزة تزامناً مع عيد الحب، حيث نشرت عبر حسابها الرسمي على إنستغرام مجموعة صور حملت طابعاً رومانسياً لافتاً.

وظهرت سيرين بإطلالة سوداء أنيقة تزيّنت بوردة حمراء ضخمة زيّنت الجزء الأمامي من الفستان، في تناغم واضح مع أجواء المناسبة، وأرفقت الصور بعبارة مقتضبة "مع كلّ الحب" إلى جانب وسم يحمل اسمها.

وحصدت الصور تفاعلاً واسعاً من الجمهور، إذ انهالت التعليقات والإعجابات التي أثنت على أناقتها وحضورها اللافت، فيما اعتبر متابعون أنّ اختيار اللون الأحمر والوردة الكبيرة عكس روح عيد الحب بأسلوب عصري وجريء.

آخر الأخبار

فنّ

سيرين عبدالنور

عيد الحب

صور

إنستغرام

رومانسية

إطلالة

أحمر.

في عيد الحبّ... رسالة وسام فارس تُبكي سارة أبي كنعان (فيديو)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
موضة وجمال
11:30

ملكة جمال لبنان بيرلا حرب تتألّق بإطلالة رومانسية في عيد الحب (صور)

LBCI
موضة وجمال
2026-02-02

"ليدي غاغا" تخطف الأنظار بإطلالة درامية مزيّنة بالريش في حفل غرامي 2026 (صورة)

LBCI
اخبار البرامج
2025-12-24

جورج خباز في إطلالة خاصة بـ"نور العيد"... كلمة من القلب وصداقة إنسانية مع سيرين عبد النور (فيديو)

LBCI
منوعات
03:00

وداعًا لباقة الورد التي تذبل سريعًا… نباتات "عيد الحب" تخطف الأضواء هذا العام وتتحوّل إلى هدية ترمز للحب الدائم

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
10:30

في عيد الحبّ... رسالة وسام فارس تُبكي سارة أبي كنعان (فيديو)

LBCI
فنّ
09:51

أمسية رومانسية في المنزل؟ إليكم أفضل الأفلام والمسلسلات لعيد الحب

LBCI
فنّ
09:30

أصالة تغنّي باللغة التركية… وإيبرو غونديش تفاجئ الجمهور بالعربية على المسرح (فيديو)

LBCI
فنّ
08:17

هبة طوجي وسليمان يشعلان "فوروم دو بيروت" في ليلة استثنائية (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-12-18

نائب رئيس غرفة تجارة بيروت نبيل فهد للـLBCI: الجو مريح من الناحية الاستهلاكية ونحن في وضع فيه شيء من الاستقرار منذ الشهر الفائت وهناك زيادة بنسبة 35% تقريبا في المبيعات

LBCI
أخبار لبنان
2026-02-06

الداخلية تعلن أعداد الناخبين المقيمين وغير المقيمين وتوزيعهم على الدوائر والبلدان

LBCI
آخر الأخبار
2026-02-06

غرفة التحكم المروري: 3 جرحى بانقلاب سيارة على اوتوستراد شكا المسلك الغربي ودراج من مفرزة سير أميون يعمل على المعالجة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

مؤتمر ميونيخ 62: الأمن في زمن إعادة رسم النظام العالمي

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

عيد الحب في الفيليبين... عشق من نوع آخر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

العالم يحتفل بعيد الحب: زفاف جماعي في ليما ورسائل سياسية من البيت الأبيض

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

عيدُ الحبِ: غربةٌ يعاني منها معظمُ اللبنانيين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

بالأرقام... مليارات تتبخر من السوق الرقمي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

تجمّع اشتراكي حاشد في عبيه: تيمور جنبلاط: متمسكون بالمصالحة والشيخ ابي المنى هويتنا عربية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

جمهور الحريري يثير حماس العودة للعمل السياسي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

الرئيس الحريري في بيت الوسط… إليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

١٤ شباط ٢٠٢٦... ويبقى سعد الحريري الرقم الصعب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

مؤتمر ميونيخ 62: الأمن في زمن إعادة رسم النظام العالمي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:02

المنخفض الجوي ينكفئ مساءً ويليه استقرار وارتفاع بدرجات الحرارة

LBCI
أمن وقضاء
15:35

تدابير سير نتيجة انجراف التربة على طريق لحفد - سقي رشميا - جاج - ترتج

LBCI
أخبار دولية
01:08

ترامب يشيد بسلاح "المُربك" خلال لقائه عسكريين شاركوا في عملية القبض على مادورو

LBCI
أخبار دولية
00:28

مسؤولان لرويترز: الجيش الأميركي يستعد لاحتمال شن عمليات تستمر أسابيع ضد إيران

LBCI
اقتصاد
12:46

ستاندرد آند بورز ترفع التصنيف الائتماني بالعملة المحلية للبنان إلى +CCC مع نظرة مستقبلية مستقرة

LBCI
أخبار لبنان
01:33

نازك الحريري في ذكرى استشهاد رفيق الحريري: لنكمل معاً مسيرة قيام دولة القانون

LBCI
أخبار لبنان
03:17

ترقب لكلمة الحريري... هكذا تبدو الأجواء في بيت الوسط

LBCI
خبر عاجل
09:26

وليد جنبلاط من بيت الوسط: اتفاق الطائف قابل للتطبيق والجيش يقوم بجهد جبار لناحية حصر السلاح والتشكيك يحصل من البعض من الداخل ونحيي الشيخ سعد على خطابه وتحيته الى اهل الجنوب ممتازة وهناك انتخابات وجاهزون لها

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More