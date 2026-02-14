بمناسبة عيد الحب... سيرين عبد النور تخطف الأنظار بإطلالة حمراء لافتة (صور)

لفتت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور الأنظار بإطلالة مميزة تزامناً مع عيد الحب، حيث نشرت عبر حسابها الرسمي على إنستغرام مجموعة صور حملت طابعاً رومانسياً لافتاً.

وظهرت سيرين بإطلالة سوداء أنيقة تزيّنت بوردة حمراء ضخمة زيّنت الجزء الأمامي من الفستان، في تناغم واضح مع أجواء المناسبة، وأرفقت الصور بعبارة مقتضبة "مع كلّ الحب" إلى جانب وسم يحمل اسمها.

وحصدت الصور تفاعلاً واسعاً من الجمهور، إذ انهالت التعليقات والإعجابات التي أثنت على أناقتها وحضورها اللافت، فيما اعتبر متابعون أنّ اختيار اللون الأحمر والوردة الكبيرة عكس روح عيد الحب بأسلوب عصري وجريء.