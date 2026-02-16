الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
البقاع
14
o
الجنوب
23
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
22
o
متن
22
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
عروس بيروت
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
22
o
البقاع
14
o
الجنوب
23
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
22
o
متن
22
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الأوركسترا الشرق عربية تستعيد إرث الأسطورة صباح برؤية أكاديمية بمشاركة كورال المدرسة الأهلية
فنّ
2026-02-16 | 07:30
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
الأوركسترا الشرق عربية تستعيد إرث الأسطورة صباح برؤية أكاديمية بمشاركة كورال المدرسة الأهلية
احتضنت الكنيسة الأرمنية الإنجيلية الأولى في بيروت، حدثاً موسيقياً استثنائياً جمع بين المهارة الأكاديمية والذاكرة الفنية اللبنانية. الحفل الذي حمل عنوان "إشراقات النغم"، دعت إليه رئيسة المعهد الوطني العالي للموسيقى المؤلفة الموسيقية هبة القواس، وقدمته الأوركسترا الوطنية اللبنانية للموسيقى الشرق-عربية وكورال المدرسة الأهلية بقيادة المايسترو أندريه الحاج، في تحية موسيقية لاستذكار إرث الأسطورة الراحلة صباح.
وافتتحت الحفل المستشارة الإعلامية في الكونسرفتوار ماجدة داغر، وألقت كلمة باسم رئيسة المعهد، الدكتورة هبة القواس، جرى فيها تسليط الضوء على أهمية الحفلات التكريمية والاستعادية لكبار الموسيقى والغناء في لبنان، وعلى ضرورة الحفاظ على الإرث الموسيقي الغني الذي يمثلونه. وأشارت داغر إلى حفلات مماثلة سبق وقام بها المعهد كتحية لعباقرة الموسيقى في لبنان. وقالت إن هذا النوع من الحفلات مدرج على برنامج المعهد وسيقدم في لقاءات لاحقة. ورحبت بكورال المدرسة الأهلية الذي يحل ضيفاً على الحفلة.
ثم كانت كلمة لمديرة المدرسة الأهلية السيدة رضا عياش شكرت فيها رئيسة المعهد الدكتورة القواس لإتاحة هذه الفرصة الكبيرة لطلاب الكورال ليؤدوا إلى جانب الأوركسترا الوطنية للموسيقى الشرق عربية. وعرضت عياش لمسيرة الكورال العريقة ودور المدرسة الأهلية في تكريسها منصة تربوية فنية هادفة للغناء الجماعي.
وقدمت الأوركسترا الوطنية نموذجاً رفيعاً في الاحترافية الموسيقية، واتسم أداؤها بالانضباط والمهارة في تنفيذ الجمل اللحنية، حيث نجح المايسترو الحاج في تقديم إعداد موسيقي متوازن، حافظ على هوية الألحان الشرقية مع إضفاء مساحة من الثراء الأوركسترالي الذي يبرز إمكانات العازفين اللبنانيين.
وكان دور الأوركسترا جلياً في تحويل الأغنيات الشعبية والتراثية التي اشتهرت بها "الشحرورة" إلى مقطوعات فنية تخضع للمعايير الأكاديمية، مما منح العمل صبغة من الرقي الفني الذي يجمع بين الأصالة والتحديث.
وشكل حضور كورال المدرسة الأهلية، تحت إشراف وتدريب الأستاذ طارق قاطرجي، إضافة نوعية للأمسية. هذا التعاون الفني يعكس الشراكة بين المؤسسات التعليمية العريقة والكونسرفتوار الوطني. فتميز الكورال بصفاء المخارج الصوتية والهارموني الجماعي، رغم صغر سنّ أعضائه، وهو ما يعكس المنهجية التي تتبعها المدرسة الأهلية منذ تأسيسها عام 1936 في صقل المواهب وتنمية ثقافة الغناء الجماعي. وقد نجح الكورال في مرافقة الأوركسترا بمرونة عالية، وتوازن في الأداء. فالأصوات الفتيّة والطفولية أعطت للأغاني حيويةً جديدة، بينما منحتها الأوركسترا الوطنية العمق التاريخي.
وتضمن البرنامج باقة مختارة من أرشيف الصبوحة، غطت مراحل زمنية مختلفة وتعاونات مع كبار الملحنين والشعراء، وكانت البداية مع مقطوعة "بعد سنة" لأندريه الحاج، وبرز في البرنامج التنوع اللحني الذي صاغه مبدعون أمثال: الأخوين رحباني وفيلمون وهبة من خلال أغنيات مثل "يا أمي دولبني الهوى" و"ع الندى الندا" و"مرحبتين"، وروميو لحود الذي حضرت بصمته في "بكرة بتشرق شمس" و"رقصة الفرمان"، ومحمد عبد الوهاب وملحم بركات في أعمال عكست الطرب اللبناني الأصيل، ووليد غلمية وإيلي شويري في المقطوعات الوطنية مثل "قلعة كبيرة" و"تعلا وتتعمر".
وأظهر توزيع الأدوار بين الآلات الشرقية (كالعود والقانون والناي) وبين الوتريات والكورال، قدرة الأوركسترا الوطنية على تقديم التراث بأسلوب "الكونسيرت" الاحترافي. ولم يقتصر الحفل على كونه استعادة لإرث الشحرورة الغني، بل كان مهرجاناً موسيقياً غنائياً أضاء على الأصالة وعلى المدرسة الموسيقية اللبنانية التي صنعها عباقرة الموسيقى.
وخُتمت الأمسية بمختارات غنائية لصباح، تركت انطباعاً لدى الجمهور بجودة التنفيذ الموسيقي وأهمية استمرار هذه المبادرات التي توثق الإرث الفني بأسلوب علمي وفني متقن. تبقى "إشراقات النغم" شهادة حية على دور المعهد الوطني للموسيقى في الحفاظ على ريادة لبنان الثقافية، وعلى دوره كرسالة وفاء لزمن العمالقة، وتأكيداً على أن الفن في لبنان يتجدد بفضل جهود مؤسسات كالمعهد الوطني العالي للموسيقى. فكان اللقاء عناقاً موسيقياً مكّن الحضور من استعادة صوت "صباح" والوطن، ليبقى صدى هذه الليلة دائماً في البال.
آخر الأخبار
فنّ
الشرق
عربية
تستعيد
الأسطورة
برؤية
أكاديمية
بمشاركة
كورال
المدرسة
الأهلية
التالي
"هذا ما نحن عليه"... سلمى حايك تنتج فيلما للدفاع عن صورة المكسيك
بمناسبة عيد الحب... سيرين عبد النور تخطف الأنظار بإطلالة حمراء لافتة (صور)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
2026-01-23
أمسية من سحر الموسيقى الشرقية مع الأوركسترا الشرق - عربية بقيادة المايسترو أندريه الحاج (صور)
فنّ
2026-01-23
أمسية من سحر الموسيقى الشرقية مع الأوركسترا الشرق - عربية بقيادة المايسترو أندريه الحاج (صور)
0
فنّ
2026-02-05
الأوركسترا الشرق-عربية بقيادة المايسترو عبدالله المصري... صياغة وجدانية للهوية الموسيقية اللبنانية (صور)
فنّ
2026-02-05
الأوركسترا الشرق-عربية بقيادة المايسترو عبدالله المصري... صياغة وجدانية للهوية الموسيقية اللبنانية (صور)
0
صحف اليوم
2026-01-15
"حزب الله" يلوّح بـ"الحرب الأهلية" لمواجهة خطة سحب سلاحه (الشرق الأوسط)
صحف اليوم
2026-01-15
"حزب الله" يلوّح بـ"الحرب الأهلية" لمواجهة خطة سحب سلاحه (الشرق الأوسط)
0
خبر عاجل
2025-11-25
اللجنة الرسميّة المنظمة لزيارة قداسة البابا: على المواطنين الوصول عند الخامسة صباحًا للمشاركة بالقداس في بيروت
خبر عاجل
2025-11-25
اللجنة الرسميّة المنظمة لزيارة قداسة البابا: على المواطنين الوصول عند الخامسة صباحًا للمشاركة بالقداس في بيروت
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
08:12
"هذا ما نحن عليه"... سلمى حايك تنتج فيلما للدفاع عن صورة المكسيك
فنّ
08:12
"هذا ما نحن عليه"... سلمى حايك تنتج فيلما للدفاع عن صورة المكسيك
0
فنّ
2026-02-14
بمناسبة عيد الحب... سيرين عبد النور تخطف الأنظار بإطلالة حمراء لافتة (صور)
فنّ
2026-02-14
بمناسبة عيد الحب... سيرين عبد النور تخطف الأنظار بإطلالة حمراء لافتة (صور)
0
فنّ
2026-02-14
في عيد الحبّ... رسالة وسام فارس تُبكي سارة أبي كنعان (فيديو)
فنّ
2026-02-14
في عيد الحبّ... رسالة وسام فارس تُبكي سارة أبي كنعان (فيديو)
0
فنّ
2026-02-14
أمسية رومانسية في المنزل؟ إليكم أفضل الأفلام والمسلسلات لعيد الحب
فنّ
2026-02-14
أمسية رومانسية في المنزل؟ إليكم أفضل الأفلام والمسلسلات لعيد الحب
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
10:09
عالم يختبر سلاحًا غامضًا على نفسه والنتيجة: تلف دماغي... إليكم ما حصل
منوعات
10:09
عالم يختبر سلاحًا غامضًا على نفسه والنتيجة: تلف دماغي... إليكم ما حصل
0
موضة وجمال
09:58
في عمر 12 عامًا… ابنة كيم كارداشيان وكانييه ويست تطلق علامتها الخاصة للأزياء والمجوهرات
موضة وجمال
09:58
في عمر 12 عامًا… ابنة كيم كارداشيان وكانييه ويست تطلق علامتها الخاصة للأزياء والمجوهرات
0
منوعات
2026-02-14
من سجين إلى أيقونة للحب… إليكم القصة الكاملة لعيد العشّاق والقديس فالنتاين وهذه كانت أول رسالة حب في التاريخ
منوعات
2026-02-14
من سجين إلى أيقونة للحب… إليكم القصة الكاملة لعيد العشّاق والقديس فالنتاين وهذه كانت أول رسالة حب في التاريخ
0
أخبار لبنان
10:00
بري بحث مع الرئيس الإلماني تطورات لبنان والمنطقة
أخبار لبنان
10:00
بري بحث مع الرئيس الإلماني تطورات لبنان والمنطقة
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:53
جلسة لمجلس الوزراء تبحث خطة الجيش لحصر السلاح شمال الليطاني... هذه التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
07:53
جلسة لمجلس الوزراء تبحث خطة الجيش لحصر السلاح شمال الليطاني... هذه التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
07:06
الراعي التقى السفير الإماراتي: تشديد على اهمية لقاء مرتقب الثلاثاء بالتعاون مع اللجنة الاسقفية للحوار المسيحي الاسلامي
تقارير نشرة الاخبار
07:06
الراعي التقى السفير الإماراتي: تشديد على اهمية لقاء مرتقب الثلاثاء بالتعاون مع اللجنة الاسقفية للحوار المسيحي الاسلامي
0
تقارير نشرة الاخبار
07:01
لقاءات الرئيس الألماني... هذه تفاصيلها
تقارير نشرة الاخبار
07:01
لقاءات الرئيس الألماني... هذه تفاصيلها
0
تقارير نشرة الاخبار
06:56
"اليوم الزراعي" في مرجعيون وحاصبيا... إطلاق حملة البرنامج الوطني للإرشاد الزراعي المستدام
تقارير نشرة الاخبار
06:56
"اليوم الزراعي" في مرجعيون وحاصبيا... إطلاق حملة البرنامج الوطني للإرشاد الزراعي المستدام
0
أخبار لبنان
05:58
الرئيس عون: لم نعد قادرين على تحمُّل نزاعات أي كان... والرئيس الألماني يؤكد: نهاية مهمة اليونيفيل ليست نهاية دعمنا للبنان
أخبار لبنان
05:58
الرئيس عون: لم نعد قادرين على تحمُّل نزاعات أي كان... والرئيس الألماني يؤكد: نهاية مهمة اليونيفيل ليست نهاية دعمنا للبنان
0
آخر الأخبار
04:08
رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية Frank-Walter Steinmeier في قصر بعبدا للقاء الرئيس جوزاف عون
آخر الأخبار
04:08
رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية Frank-Walter Steinmeier في قصر بعبدا للقاء الرئيس جوزاف عون
0
تقارير نشرة الاخبار
15:23
طرابلس لا تطلب شفقة… بل فرصة: من وجع الأبنية المنهارة إلى إرادة مدينة تقاوم!
تقارير نشرة الاخبار
15:23
طرابلس لا تطلب شفقة… بل فرصة: من وجع الأبنية المنهارة إلى إرادة مدينة تقاوم!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
بين صيدا وقُرْطُبَة آلاف الكيلومترات ولقب مشترك
تقارير نشرة الاخبار
13:40
بين صيدا وقُرْطُبَة آلاف الكيلومترات ولقب مشترك
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
من الكبة النيّة إلى السمكة الحرّة…حين تعيد الجغرافيا كتابة الوصفة
تقارير نشرة الاخبار
13:37
من الكبة النيّة إلى السمكة الحرّة…حين تعيد الجغرافيا كتابة الوصفة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
09:35
الإفراج الكامل عن ملفات إبستين يهز العالم: إليكم القائمة التي تضم 305 شخصية بارزة من نجوم وسياسيين وهذه التفاصيل
منوعات
09:35
الإفراج الكامل عن ملفات إبستين يهز العالم: إليكم القائمة التي تضم 305 شخصية بارزة من نجوم وسياسيين وهذه التفاصيل
2
أمن وقضاء
03:37
توقيف عصابة تستدرج أشخاصًا مثليي الجنس من خلال تطبيق إلكتروني وتسلبهم أموالهم بعد تهديدهم بالسكاكين
أمن وقضاء
03:37
توقيف عصابة تستدرج أشخاصًا مثليي الجنس من خلال تطبيق إلكتروني وتسلبهم أموالهم بعد تهديدهم بالسكاكين
3
أخبار لبنان
07:17
معلومات للـLBCI: الأمانة العامة لمجلس الوزراء تلقت من وزارة الداخلية جواب هيئة الاستشارات والتشريع
أخبار لبنان
07:17
معلومات للـLBCI: الأمانة العامة لمجلس الوزراء تلقت من وزارة الداخلية جواب هيئة الاستشارات والتشريع
4
صحف اليوم
00:25
رئيس "المستقبل" نجم إفطار دار الفتوى (الأخبار)
صحف اليوم
00:25
رئيس "المستقبل" نجم إفطار دار الفتوى (الأخبار)
5
حال الطقس
01:27
طقس متقلب بين الغد والأربعاء... هذه تفاصيله
حال الطقس
01:27
طقس متقلب بين الغد والأربعاء... هذه تفاصيله
6
تقارير نشرة الاخبار
13:30
هل يرفع مجلس الوزراء معاشات موظفي القطاع العام في جلسته الإثنين؟
تقارير نشرة الاخبار
13:30
هل يرفع مجلس الوزراء معاشات موظفي القطاع العام في جلسته الإثنين؟
7
خبر عاجل
07:19
الشيخ الخطيب دعا لاستهلال شهر رمضان غروب 18 الحالي
خبر عاجل
07:19
الشيخ الخطيب دعا لاستهلال شهر رمضان غروب 18 الحالي
8
اسرار
23:40
أسرار الصحف 16-2-2026
اسرار
23:40
أسرار الصحف 16-2-2026
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More