الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عروس بيروت
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الأوركسترا الشرق عربية تستعيد إرث الأسطورة صباح برؤية أكاديمية بمشاركة كورال المدرسة الأهلية

فنّ
2026-02-16 | 07:30
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الأوركسترا الشرق عربية تستعيد إرث الأسطورة صباح برؤية أكاديمية بمشاركة كورال المدرسة الأهلية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
الأوركسترا الشرق عربية تستعيد إرث الأسطورة صباح برؤية أكاديمية بمشاركة كورال المدرسة الأهلية

احتضنت الكنيسة الأرمنية الإنجيلية الأولى في بيروت، حدثاً موسيقياً استثنائياً جمع بين المهارة الأكاديمية والذاكرة الفنية اللبنانية. الحفل الذي حمل عنوان "إشراقات النغم"، دعت إليه رئيسة المعهد الوطني العالي للموسيقى المؤلفة الموسيقية هبة القواس، وقدمته الأوركسترا الوطنية اللبنانية للموسيقى الشرق-عربية وكورال المدرسة الأهلية بقيادة المايسترو أندريه الحاج، في تحية موسيقية لاستذكار إرث الأسطورة الراحلة صباح.

وافتتحت الحفل المستشارة الإعلامية في الكونسرفتوار ماجدة داغر، وألقت كلمة باسم رئيسة المعهد، الدكتورة هبة القواس، جرى فيها تسليط الضوء على أهمية الحفلات التكريمية والاستعادية لكبار الموسيقى والغناء في لبنان، وعلى ضرورة الحفاظ على الإرث الموسيقي الغني الذي يمثلونه. وأشارت داغر إلى حفلات مماثلة سبق وقام بها المعهد كتحية لعباقرة الموسيقى في لبنان. وقالت إن هذا النوع من الحفلات مدرج على برنامج المعهد وسيقدم في لقاءات لاحقة. ورحبت بكورال المدرسة الأهلية الذي يحل ضيفاً على الحفلة.
 
ثم كانت كلمة لمديرة المدرسة الأهلية السيدة رضا عياش شكرت فيها رئيسة المعهد الدكتورة القواس لإتاحة هذه الفرصة الكبيرة لطلاب الكورال ليؤدوا إلى جانب الأوركسترا الوطنية للموسيقى الشرق عربية. وعرضت عياش لمسيرة الكورال العريقة ودور المدرسة الأهلية في تكريسها منصة تربوية فنية هادفة للغناء الجماعي.

وقدمت الأوركسترا الوطنية نموذجاً رفيعاً في الاحترافية الموسيقية، واتسم أداؤها بالانضباط والمهارة في تنفيذ الجمل اللحنية، حيث نجح المايسترو الحاج في تقديم إعداد موسيقي متوازن، حافظ على هوية الألحان الشرقية مع إضفاء مساحة من الثراء الأوركسترالي الذي يبرز إمكانات العازفين اللبنانيين. 
 
وكان دور الأوركسترا جلياً في تحويل الأغنيات الشعبية والتراثية التي اشتهرت بها "الشحرورة" إلى مقطوعات فنية تخضع للمعايير الأكاديمية، مما منح العمل صبغة من الرقي الفني الذي يجمع بين الأصالة والتحديث.

وشكل حضور كورال المدرسة الأهلية، تحت إشراف وتدريب الأستاذ طارق قاطرجي، إضافة نوعية للأمسية. هذا التعاون الفني يعكس الشراكة بين المؤسسات التعليمية العريقة والكونسرفتوار الوطني. فتميز الكورال بصفاء المخارج الصوتية والهارموني الجماعي، رغم صغر سنّ أعضائه، وهو ما يعكس المنهجية التي تتبعها المدرسة الأهلية منذ تأسيسها عام 1936 في صقل المواهب وتنمية ثقافة الغناء الجماعي. وقد نجح الكورال في مرافقة الأوركسترا بمرونة عالية، وتوازن في الأداء. فالأصوات الفتيّة والطفولية أعطت للأغاني حيويةً جديدة، بينما منحتها الأوركسترا الوطنية العمق التاريخي.  

وتضمن البرنامج باقة مختارة من أرشيف الصبوحة، غطت مراحل زمنية مختلفة وتعاونات مع كبار الملحنين والشعراء، وكانت البداية مع مقطوعة "بعد سنة" لأندريه الحاج، وبرز في البرنامج التنوع اللحني الذي صاغه مبدعون أمثال: الأخوين رحباني وفيلمون وهبة من خلال أغنيات مثل "يا أمي دولبني الهوى" و"ع الندى الندا" و"مرحبتين"، وروميو لحود الذي حضرت بصمته في "بكرة بتشرق شمس" و"رقصة الفرمان"، ومحمد عبد الوهاب وملحم بركات في أعمال عكست الطرب اللبناني الأصيل، ووليد غلمية وإيلي شويري في المقطوعات الوطنية مثل "قلعة كبيرة" و"تعلا وتتعمر".

وأظهر توزيع الأدوار بين الآلات الشرقية (كالعود والقانون والناي) وبين الوتريات والكورال، قدرة الأوركسترا الوطنية على تقديم التراث بأسلوب "الكونسيرت" الاحترافي. ولم يقتصر الحفل على كونه استعادة لإرث الشحرورة الغني، بل كان مهرجاناً موسيقياً غنائياً أضاء على الأصالة وعلى المدرسة الموسيقية اللبنانية التي صنعها عباقرة الموسيقى.
 
وخُتمت الأمسية بمختارات غنائية لصباح، تركت انطباعاً لدى الجمهور بجودة التنفيذ الموسيقي وأهمية استمرار هذه المبادرات التي توثق الإرث الفني بأسلوب علمي وفني متقن. تبقى "إشراقات النغم" شهادة حية على دور المعهد الوطني للموسيقى في الحفاظ على ريادة لبنان الثقافية، وعلى دوره كرسالة وفاء لزمن العمالقة، وتأكيداً على أن الفن في لبنان يتجدد بفضل جهود مؤسسات كالمعهد الوطني العالي للموسيقى. فكان اللقاء عناقاً موسيقياً مكّن الحضور من استعادة صوت "صباح" والوطن، ليبقى صدى هذه الليلة دائماً في البال.
 
 
 
 
 
 




آخر الأخبار

فنّ

الشرق

عربية

تستعيد

الأسطورة

برؤية

أكاديمية

بمشاركة

كورال

المدرسة

الأهلية

LBCI التالي
"هذا ما نحن عليه"... سلمى حايك تنتج فيلما للدفاع عن صورة المكسيك
بمناسبة عيد الحب... سيرين عبد النور تخطف الأنظار بإطلالة حمراء لافتة (صور)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2026-01-23

أمسية من سحر الموسيقى الشرقية مع الأوركسترا الشرق - عربية بقيادة المايسترو أندريه الحاج (صور)

LBCI
فنّ
2026-02-05

الأوركسترا الشرق-عربية بقيادة المايسترو عبدالله المصري... صياغة وجدانية للهوية الموسيقية اللبنانية (صور)

LBCI
صحف اليوم
2026-01-15

"حزب الله" يلوّح بـ"الحرب الأهلية" لمواجهة خطة سحب سلاحه (الشرق الأوسط)

LBCI
خبر عاجل
2025-11-25

اللجنة الرسميّة المنظمة لزيارة قداسة البابا: على المواطنين الوصول عند الخامسة صباحًا للمشاركة بالقداس في بيروت

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
08:12

"هذا ما نحن عليه"... سلمى حايك تنتج فيلما للدفاع عن صورة المكسيك

LBCI
فنّ
2026-02-14

بمناسبة عيد الحب... سيرين عبد النور تخطف الأنظار بإطلالة حمراء لافتة (صور)

LBCI
فنّ
2026-02-14

في عيد الحبّ... رسالة وسام فارس تُبكي سارة أبي كنعان (فيديو)

LBCI
فنّ
2026-02-14

أمسية رومانسية في المنزل؟ إليكم أفضل الأفلام والمسلسلات لعيد الحب

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
10:09

عالم يختبر سلاحًا غامضًا على نفسه والنتيجة: تلف دماغي... إليكم ما حصل

LBCI
موضة وجمال
09:58

في عمر 12 عامًا… ابنة كيم كارداشيان وكانييه ويست تطلق علامتها الخاصة للأزياء والمجوهرات

LBCI
منوعات
2026-02-14

من سجين إلى أيقونة للحب… إليكم القصة الكاملة لعيد العشّاق والقديس فالنتاين وهذه كانت أول رسالة حب في التاريخ

LBCI
أخبار لبنان
10:00

بري بحث مع الرئيس الإلماني تطورات لبنان والمنطقة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:53

جلسة لمجلس الوزراء تبحث خطة الجيش لحصر السلاح شمال الليطاني... هذه التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:06

الراعي التقى السفير الإماراتي: تشديد على اهمية لقاء مرتقب الثلاثاء بالتعاون مع اللجنة الاسقفية للحوار المسيحي الاسلامي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:01

لقاءات الرئيس الألماني... هذه تفاصيلها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:56

"اليوم الزراعي" في مرجعيون وحاصبيا... إطلاق حملة البرنامج الوطني للإرشاد الزراعي المستدام

LBCI
أخبار لبنان
05:58

الرئيس عون: لم نعد قادرين على تحمُّل نزاعات أي كان... والرئيس الألماني يؤكد: نهاية مهمة اليونيفيل ليست نهاية دعمنا للبنان

LBCI
آخر الأخبار
04:08

رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية Frank-Walter Steinmeier في قصر بعبدا للقاء الرئيس جوزاف عون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:23

طرابلس لا تطلب شفقة… بل فرصة: من وجع الأبنية المنهارة إلى إرادة مدينة تقاوم!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

بين صيدا وقُرْطُبَة آلاف الكيلومترات ولقب مشترك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

من الكبة النيّة إلى السمكة الحرّة…حين تعيد الجغرافيا كتابة الوصفة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
09:35

الإفراج الكامل عن ملفات إبستين يهز العالم: إليكم القائمة التي تضم 305 شخصية بارزة من نجوم وسياسيين وهذه التفاصيل

LBCI
أمن وقضاء
03:37

توقيف عصابة تستدرج أشخاصًا مثليي الجنس من خلال تطبيق إلكتروني وتسلبهم أموالهم بعد تهديدهم بالسكاكين

LBCI
أخبار لبنان
07:17

معلومات للـLBCI: الأمانة العامة لمجلس الوزراء تلقت من وزارة الداخلية جواب هيئة الاستشارات والتشريع

LBCI
صحف اليوم
00:25

رئيس "المستقبل" نجم إفطار دار الفتوى (الأخبار)

LBCI
حال الطقس
01:27

طقس متقلب بين الغد والأربعاء... هذه تفاصيله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

هل يرفع مجلس الوزراء معاشات موظفي القطاع العام في جلسته الإثنين؟

LBCI
خبر عاجل
07:19

الشيخ الخطيب دعا لاستهلال شهر رمضان غروب 18 الحالي

LBCI
اسرار
23:40

أسرار الصحف 16-2-2026

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More