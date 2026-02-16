"هذا ما نحن عليه"... سلمى حايك تنتج فيلما للدفاع عن صورة المكسيك

أعلنت الممثلة سلمى حايك أنها تعمل على إنتاج فيلم يهدف، بحسب قولها، إلى تصحيح الصورة "الخاطئة" التي يرسمها البعض عن المكسيك والرد على الهجمات التي تستهدف بلدها.وقالت حايك خلال مشاركتها في حدث عام لإعلان دعم الحكومة المكسيكية لقطاع صناعة السينما "هذا المشروع يحمل أهمية خاصة في وقت نتعرض لهجوم أخلاقي وفي حين تُنقل صورتنا بطريقة خاطئة تماما".وأضافت أنه من المهم استعادة "السيطرة" على السرد من أجل "أن نقول، هذه هي المكسيك، ليس ما يحاولون بيعه لكم. هذا ما نحن عليه".وسيتم تصوير هذا الفيلم الذي لم يتم الكشف عن عنوانه بعد، في ولاية فيراكروز مسقط رأس سلمى حايك وولاية كوينتانا رو، وكلاهما في جنوب شرق البلاد.وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الفيلم سيضم الممثلة الأميركية أنجلينا جولي التي زارت أجزاء من ولاية فيراكروز مع سلمى حايك في تموز 2025.المصدر: فرانس برس