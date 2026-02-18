الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عروس بيروت
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"اسمي في ملفات إبستين"... ووبي غولدبرغ تُجبر على توضيح محرج على الهواء وهذا ما كشفته (فيديو)

فنّ
2026-02-18 | 04:32
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
&quot;اسمي في ملفات إبستين&quot;... ووبي غولدبرغ تُجبر على توضيح محرج على الهواء وهذا ما كشفته (فيديو)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
"اسمي في ملفات إبستين"... ووبي غولدبرغ تُجبر على توضيح محرج على الهواء وهذا ما كشفته (فيديو)

اضطرت الممثلة والإعلامية الأميركية ووبي غولدبرغ إلى تقديم توضيح محرج على الهواء مباشرة، بعد ظهور اسمها ضمن ملفات جيفري إبستين، خلال حلقة يوم الثلاثاء من برنامج "The View".

وخلال الحلقة، كشفت غولدبرغ، البالغة من العمر 70 عامًا، أن اسمها ورد في رسالة إلكترونية متبادلة بين إبستين وشخص آخر، تتعلق بمحاولة تأمين طائرة خاصة لنقلها إلى موناكو لحضور فعالية نظمتها مؤسسة "White Feather Foundation" الخيرية التابعة لجوليان لينون.

ومع عرض الرسالة على الشاشة، قالت غولدبرغ: "باسم الشفافية... اسمي موجود في الملفات"، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وقرأت مضمون الرسالة التي جاء فيها: "ووبي تحتاج إلى طائرة للذهاب إلى موناكو... مؤسسة جوليان لينون ستتكفل بالتكاليف، وهم لا يريدون استئجار طائرة، لذلك يبحثون عن مالكي طائرات خاصة... هل ترغب في عرض طائرتك؟"

لكن، بحسب ما أوضحته زميلتها في البرنامج ساني هوستن، فقد رفض إبستين هذا الطلب في رسالة لاحقة، ما يعني أن الرحلة لم تتم عبره.

وفي هذا السياق، شددت غولدبرغ على أنها لم تكن على أي علاقة شخصية بإبستين، قائلة: "لم أكن صديقته ولا على علاقة به. الناس يحاولون تصوير الأمر بشكل مختلف، لكن هذا غير صحيح".

وأضافت: "الناس يصدقون أنني كنت معه، لكن الحقيقة أن كل علاقاتي كانت معروفة للعلن. في السابق، كان يجب أن تكون هناك حقائق قبل إطلاق الاتهامات".

وأكدت غولدبرغ أن مجرد ورود اسم شخص في ملفات إبستين لا يعني تورطه أو إدانته بأي من الجرائم الجنسية المرتبطة بالقضية.

وكانت غولدبرغ قد نفت سابقًا، في كانون الثاني 2024، أي علاقة لها بإبستين، مشيرة إلى أن بعض القوائم التي انتشرت عبر الإنترنت كانت غير دقيقة أو ساخرة، لكنها تسببت في انتشار معلومات مضللة.

فنّ

ملفات

إبستين"...

غولدبرغ

تُجبر

توضيح

الهواء

كشفته

(فيديو)

LBCI التالي
بدموع من الدم وجهاز لمراقبة القلب... مغنٍّ أميركي يصدم الجمهور على المسرح: "أنا أغني من قلبي حرفيًا" (فيديو)
"هذا ما نحن عليه"... سلمى حايك تنتج فيلما للدفاع عن صورة المكسيك
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2025-12-18

"تلقيت تهديدات بالقتل"... بعد أشهر من الحادثة: ضحية فضيحة حفل Coldplay تكسر صمتها وهذا ما كشفته

LBCI
اخبار البرامج
2025-12-13

بريجيت ياغي تعود إلى الشاشة بعد غياب في "كل ليلة عيد"... وهذا ما كشفته عن حياتها العائلية والفنية!

LBCI
صحف اليوم
2025-11-24

لبنان في انتظار البابا لاون... وهذا ما كشفته معلومات "الأنباء" الكويتية

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2026-01-22

نتائج غير متوقعة: الميكروبلاستيك في الهواء أقل بكثير مما كان يعتقد العلماء… إليكم ما كشفته أحدث الدراسات

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
07:40

وسام حنا يشوّق الجمهور لانطلاق "أكرم من مين" عبر الـLBCI... ورسالة حب لنوال الزغبي: "بيلبقلك المسرح"

LBCI
فنّ
05:36

بدموع من الدم وجهاز لمراقبة القلب... مغنٍّ أميركي يصدم الجمهور على المسرح: "أنا أغني من قلبي حرفيًا" (فيديو)

LBCI
فنّ
2026-02-16

"هذا ما نحن عليه"... سلمى حايك تنتج فيلما للدفاع عن صورة المكسيك

LBCI
فنّ
2026-02-16

الأوركسترا الشرق عربية تستعيد إرث الأسطورة صباح برؤية أكاديمية بمشاركة كورال المدرسة الأهلية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2026-02-16

استخدمها كـ "دمية" واستغل صغر سنها... ناجية من إبستين تفضح المستور: هذا ما حدث خلف الأبواب المغلقة!

LBCI
أمن وقضاء
2025-11-18

يسرقون حسابات "واتساب"... ومكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية يوقف متورطَين

LBCI
أمن وقضاء
11:13

الجيش: دهم منازل وتوقيف مطلوبين وضبط كمية كبيرة من المخدرات في بعلبك

LBCI
أمن وقضاء
2025-10-29

الجيش يوقف مواطنًا لإطلاقه النار على شخصين

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:50

إجراءات احتواء قرار رفع أسعار البنزين... ماذا يقول وزير الاقتصاد؟

LBCI
أخبار لبنان
06:34

البستاني بعد جلسة لجنة الاقتصاد: رفع الضرائب يخلق تضخما يشمل كل فئات الشعب

LBCI
أخبار لبنان
04:26

الراعي استقبل وفداً من المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى وتسلم منه دعوة إلى إفطار رمضاني

LBCI
أخبار دولية
04:19

البرلمان التركي يصوت على تقرير يدعم السلام مع حزب العمال الكردستاني

LBCI
أخبار دولية
15:40

فانس: إيران لا تزال غير مستعدة لقبول بعض "الخطوط الحمر" لترامب

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:53

مقدمة النشرة المسائية 17-2-2026

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

طرابلس بين الغضب والأمان: ماذا بعد الاخلاء والهدم؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

"أكرم من مين" ينطلق غدا... والنجمة الذهبية نوال الزغبي تشارك في حلقته الأولى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

هذا ما جرى بين إيران وأميركا في جنيف

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:14

تريدون ٨٠٠ مليون دولار للرواتب...اضربوا المحميات السياسية وخذوا اضعاف اضعاف المبلغ المطلوب

LBCI
حال الطقس
01:53

طقس ممطر وثلوج جبلا...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

الزيادة تتآكل بالضرائب… هكذا تُموَل رواتب القطاع العام

LBCI
أمن وقضاء
14:02

بيان توضيحي للجيش: نهيب بالمواطنين والصحافيين عدم عرقلة عملنا

LBCI
أمن وقضاء
12:16

الجيش: تفكيك جهاز تجسس إسرائيلي في بلدة كفرشوبا - حاصبيا

LBCI
منوعات
09:00

مقطع فيديو يوثّق مغامرة خطيرة... صانع محتوى أردني يستكشف جزيرة إبستين: ما عثر عليه هناك صدم الجميع!

LBCI
خبر عاجل
14:25

المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه بري: ما أوردته احدى القنوات التلفزيونية حول التمديد للمجلس النيابي هو محض إختلاق وعار من الصحة جملة وتفصيلا

LBCI
أخبار لبنان
14:22

الحريري: تيار المستقبل سيكون أمام مرحلة جديدة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More