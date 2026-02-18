الأخبار
"اسمي في ملفات إبستين"... ووبي غولدبرغ تُجبر على توضيح محرج على الهواء وهذا ما كشفته (فيديو)
2026-02-18 | 04:32
"اسمي في ملفات إبستين"... ووبي غولدبرغ تُجبر على توضيح محرج على الهواء وهذا ما كشفته (فيديو)
اضطرت الممثلة والإعلامية الأميركية ووبي غولدبرغ إلى تقديم توضيح محرج على الهواء مباشرة، بعد ظهور اسمها ضمن ملفات جيفري إبستين، خلال حلقة يوم الثلاثاء من برنامج "The View".
وخلال الحلقة، كشفت غولدبرغ، البالغة من العمر 70 عامًا، أن اسمها ورد في رسالة إلكترونية متبادلة بين إبستين وشخص آخر، تتعلق بمحاولة تأمين طائرة خاصة لنقلها إلى موناكو لحضور فعالية نظمتها مؤسسة "White Feather Foundation" الخيرية التابعة لجوليان لينون.
ومع عرض الرسالة على الشاشة، قالت غولدبرغ: "باسم الشفافية... اسمي موجود في الملفات"، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وقرأت مضمون الرسالة التي جاء فيها: "ووبي تحتاج إلى طائرة للذهاب إلى موناكو... مؤسسة جوليان لينون ستتكفل بالتكاليف، وهم لا يريدون استئجار طائرة، لذلك يبحثون عن مالكي طائرات خاصة... هل ترغب في عرض طائرتك؟"
لكن، بحسب ما أوضحته زميلتها في البرنامج ساني هوستن، فقد رفض إبستين هذا الطلب في رسالة لاحقة، ما يعني أن الرحلة لم تتم عبره.
وفي هذا السياق، شددت غولدبرغ على أنها لم تكن على أي علاقة شخصية بإبستين، قائلة: "لم أكن صديقته ولا على علاقة به. الناس يحاولون تصوير الأمر بشكل مختلف، لكن هذا غير صحيح".
وأضافت: "الناس يصدقون أنني كنت معه، لكن الحقيقة أن كل علاقاتي كانت معروفة للعلن. في السابق، كان يجب أن تكون هناك حقائق قبل إطلاق الاتهامات".
وأكدت غولدبرغ أن مجرد ورود اسم شخص في ملفات إبستين لا يعني تورطه أو إدانته بأي من الجرائم الجنسية المرتبطة بالقضية.
وكانت غولدبرغ قد نفت سابقًا، في كانون الثاني 2024، أي علاقة لها بإبستين، مشيرة إلى أن بعض القوائم التي انتشرت عبر الإنترنت كانت غير دقيقة أو ساخرة، لكنها تسببت في انتشار معلومات مضللة.
