الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عروس بيروت
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بدموع من الدم وجهاز لمراقبة القلب... مغنٍّ أميركي يصدم الجمهور على المسرح: "أنا أغني من قلبي حرفيًا" (فيديو)

فنّ
2026-02-18 | 05:36
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بدموع من الدم وجهاز لمراقبة القلب... مغنٍّ أميركي يصدم الجمهور على المسرح: &quot;أنا أغني من قلبي حرفيًا&quot; (فيديو)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
بدموع من الدم وجهاز لمراقبة القلب... مغنٍّ أميركي يصدم الجمهور على المسرح: "أنا أغني من قلبي حرفيًا" (فيديو)

أثار المغني الأميركي راي جاي قلق جمهوره بعد ظهوره على المسرح في حفل بمدينة شريفبورت بولاية لويزيانا، وهو يؤدي وسط مشهد صادم بدا فيه وكأن الدم يسيل من عينيه، فيما كان يرتدي جهازًا لمراقبة القلب.

وخلال الحفل الذي أُقيم السبت الماضي في قاعة Shreveport Municipal Auditorium، ظهر مغني الـR&B، البالغ من العمر 45 عامًا، مرتديًا بدلة برتقالية مفتوحة عند الصدر، ما كشف عن جهاز مراقبة القلب المثبّت على جسده، بينما واصل الغناء على المسرح وبين الجمهور وسط تفاعل كبير، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وكتب راي جاي عبر حسابه على "فيسبوك": "أنا أضع حياتي على المحك من أجل هذا العرض... أنا أغني من قلبي حرفيًا"، في إشارة إلى حالته الصحية الدقيقة.


وجاء هذا الظهور المقلق بعد نحو ثلاثة أسابيع فقط من كشفه أنه يعاني من قصور حاد في القلب، موضحًا أن قلبه يعمل بنسبة 25% فقط، وهو ما وصفه بأنه نتيجة سنوات من الإفراط في استهلاك الكحول والمخدرات.

وقال في منشور عبر "إنستغرام": "كنت أعتقد أنني قادر على تحمّل كل شيء... الكحول، الأدوية، وكل ذلك، لكنني لم أكن كذلك، وهذا أثّر على حياتي".

وكان راي جاي، واسمه الحقيقي ويليام راي نوروود جونيور، قد نُقل إلى المستشفى في لاس فيغاس في السادس من كانون الثاني الماضي، بعد إصابته بالتهاب رئوي حاد وآلام في القلب. ووصف الأطباء له ثمانية أدوية، وأبلغوه بإمكانية حاجته إلى جهاز لتنظيم ضربات القلب أو جهاز صدمات قلبية في المستقبل.

وأشار خبراء إلى أن النزيف من العينين، المعروف باسم نزيف الشبكية، قد يكون مؤشرًا على أضرار في الأوعية الدموية، وهو ما قد يرتبط بمضاعفات خطيرة، منها قصور القلب.

لكن بعض الأشخاص شككوا في حقيقة مرضه والدموع الدامية، واعتبروا أنها صلصة أو دموع مزيفة، مشيرين إلى أنه لو كان يعاني من قصور في القلب، لما تمكن من التحرك بهذه الطريقة.
 
 
ورغم حالته الصحية، لا يزال راي جاي يحظى بشعبية واسعة، إذ يستمع إلى أعماله نحو 1.9 مليون شخص شهريًا عبر منصة "سبوتيفاي"، فيما يأمل جمهوره أن يتمكن من مواصلة نشاطه الفني.

ويُعد راي جاي من الأسماء البارزة في عالم الموسيقى والترفيه، لكنه واجه في السنوات الأخيرة تحديات صحية وشخصية، ما أثار تعاطف جمهوره وقلقهم بشأن مستقبله الصحي.

فنّ

وجهاز

لمراقبة

القلب...

مغنٍّ

أميركي

الجمهور

المسرح:

"أنا

حرفيًا"

(فيديو)

LBCI التالي
وسام حنا يشوّق الجمهور لانطلاق "أكرم من مين" عبر الـLBCI... ورسالة حب لنوال الزغبي: "بيلبقلك المسرح"
"اسمي في ملفات إبستين"... ووبي غولدبرغ تُجبر على توضيح محرج على الهواء وهذا ما كشفته (فيديو)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-12-02

هدية من الـLBCI إلى البابا: شكر من القلب للقلب

LBCI
فنّ
2026-02-14

أصالة تغنّي باللغة التركية… وإيبرو غونديش تفاجئ الجمهور بالعربية على المسرح (فيديو)

LBCI
فنّ
2026-01-08

"من أقرب الأغنيات إلى قلبي"... جوزيف عطية يطلق "ملكة على عرشها"

LBCI
منوعات
2026-01-28

ما عثرت عليه هذه الطفلة على الشاطئ أقدم من كوكب الأرض... "قادم حرفيًا من خارج هذا العالم" (صور)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
07:40

وسام حنا يشوّق الجمهور لانطلاق "أكرم من مين" عبر الـLBCI... ورسالة حب لنوال الزغبي: "بيلبقلك المسرح"

LBCI
فنّ
04:32

"اسمي في ملفات إبستين"... ووبي غولدبرغ تُجبر على توضيح محرج على الهواء وهذا ما كشفته (فيديو)

LBCI
فنّ
2026-02-16

"هذا ما نحن عليه"... سلمى حايك تنتج فيلما للدفاع عن صورة المكسيك

LBCI
فنّ
2026-02-16

الأوركسترا الشرق عربية تستعيد إرث الأسطورة صباح برؤية أكاديمية بمشاركة كورال المدرسة الأهلية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2026-02-09

أدرعي: قوات الفرقة 210 اعتقلت عنصرا بارزا في الجماعة الاسلامية في جنوب لبنان

LBCI
آخر الأخبار
2026-02-14

موقع الحكومة الإلكتروني: كندا تفرض عقوبات إضافية على 7 أفراد بموجب لوائح التدابير الاقتصادية الخاصة بإيران

LBCI
آخر الأخبار
2026-02-10

قاسم: ندعو الحكومة أن تكون أكثر فعالية بموضوع التعافي الاقتصادي

LBCI
آخر الأخبار
2025-11-18

طيران الإمارات: لا خطط لطلبية من طائرات إيرباص إيه350-1000 خلال معرض دبي الجوي

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:50

إجراءات احتواء قرار رفع أسعار البنزين... ماذا يقول وزير الاقتصاد؟

LBCI
أخبار لبنان
06:34

البستاني بعد جلسة لجنة الاقتصاد: رفع الضرائب يخلق تضخما يشمل كل فئات الشعب

LBCI
أخبار لبنان
04:26

الراعي استقبل وفداً من المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى وتسلم منه دعوة إلى إفطار رمضاني

LBCI
أخبار دولية
04:19

البرلمان التركي يصوت على تقرير يدعم السلام مع حزب العمال الكردستاني

LBCI
أخبار دولية
15:40

فانس: إيران لا تزال غير مستعدة لقبول بعض "الخطوط الحمر" لترامب

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:53

مقدمة النشرة المسائية 17-2-2026

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

طرابلس بين الغضب والأمان: ماذا بعد الاخلاء والهدم؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

"أكرم من مين" ينطلق غدا... والنجمة الذهبية نوال الزغبي تشارك في حلقته الأولى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

هذا ما جرى بين إيران وأميركا في جنيف

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:14

تريدون ٨٠٠ مليون دولار للرواتب...اضربوا المحميات السياسية وخذوا اضعاف اضعاف المبلغ المطلوب

LBCI
حال الطقس
01:53

طقس ممطر وثلوج جبلا...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

الزيادة تتآكل بالضرائب… هكذا تُموَل رواتب القطاع العام

LBCI
أمن وقضاء
14:02

بيان توضيحي للجيش: نهيب بالمواطنين والصحافيين عدم عرقلة عملنا

LBCI
أمن وقضاء
12:16

الجيش: تفكيك جهاز تجسس إسرائيلي في بلدة كفرشوبا - حاصبيا

LBCI
منوعات
09:00

مقطع فيديو يوثّق مغامرة خطيرة... صانع محتوى أردني يستكشف جزيرة إبستين: ما عثر عليه هناك صدم الجميع!

LBCI
خبر عاجل
14:25

المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه بري: ما أوردته احدى القنوات التلفزيونية حول التمديد للمجلس النيابي هو محض إختلاق وعار من الصحة جملة وتفصيلا

LBCI
أخبار لبنان
14:22

الحريري: تيار المستقبل سيكون أمام مرحلة جديدة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More