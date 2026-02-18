الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
البقاع
8
o
الجنوب
17
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
15
o
متن
15
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
عروس بيروت
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
البقاع
8
o
الجنوب
17
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
15
o
متن
15
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بدموع من الدم وجهاز لمراقبة القلب... مغنٍّ أميركي يصدم الجمهور على المسرح: "أنا أغني من قلبي حرفيًا" (فيديو)
فنّ
2026-02-18 | 05:36
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
بدموع من الدم وجهاز لمراقبة القلب... مغنٍّ أميركي يصدم الجمهور على المسرح: "أنا أغني من قلبي حرفيًا" (فيديو)
أثار المغني الأميركي راي جاي قلق جمهوره بعد ظهوره على المسرح في حفل بمدينة شريفبورت بولاية لويزيانا، وهو يؤدي وسط مشهد صادم بدا فيه وكأن الدم يسيل من عينيه، فيما كان يرتدي جهازًا لمراقبة القلب.
وخلال الحفل الذي أُقيم السبت الماضي في قاعة Shreveport Municipal Auditorium، ظهر مغني الـR&B، البالغ من العمر 45 عامًا، مرتديًا بدلة برتقالية مفتوحة عند الصدر، ما كشف عن جهاز مراقبة القلب المثبّت على جسده، بينما واصل الغناء على المسرح وبين الجمهور وسط تفاعل كبير، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وكتب راي جاي عبر حسابه على "فيسبوك": "أنا أضع حياتي على المحك من أجل هذا العرض... أنا أغني من قلبي حرفيًا"، في إشارة إلى حالته الصحية الدقيقة.
وجاء هذا الظهور المقلق بعد نحو ثلاثة أسابيع فقط من كشفه أنه يعاني من قصور حاد في القلب، موضحًا أن قلبه يعمل بنسبة 25% فقط، وهو ما وصفه بأنه نتيجة سنوات من الإفراط في استهلاك الكحول والمخدرات.
وقال في منشور عبر "إنستغرام": "كنت أعتقد أنني قادر على تحمّل كل شيء... الكحول، الأدوية، وكل ذلك، لكنني لم أكن كذلك، وهذا أثّر على حياتي".
وكان راي جاي، واسمه الحقيقي ويليام راي نوروود جونيور، قد نُقل إلى المستشفى في لاس فيغاس في السادس من كانون الثاني الماضي، بعد إصابته بالتهاب رئوي حاد وآلام في القلب. ووصف الأطباء له ثمانية أدوية، وأبلغوه بإمكانية حاجته إلى جهاز لتنظيم ضربات القلب أو جهاز صدمات قلبية في المستقبل.
وأشار خبراء إلى أن النزيف من العينين، المعروف باسم نزيف الشبكية، قد يكون مؤشرًا على أضرار في الأوعية الدموية، وهو ما قد يرتبط بمضاعفات خطيرة، منها قصور القلب.
لكن بعض الأشخاص شككوا في حقيقة مرضه والدموع الدامية، واعتبروا أنها صلصة أو دموع مزيفة، مشيرين إلى أنه لو كان يعاني من قصور في القلب، لما تمكن من التحرك بهذه الطريقة.
ورغم حالته الصحية، لا يزال راي جاي يحظى بشعبية واسعة، إذ يستمع إلى أعماله نحو 1.9 مليون شخص شهريًا عبر منصة "سبوتيفاي"، فيما يأمل جمهوره أن يتمكن من مواصلة نشاطه الفني.
ويُعد راي جاي من الأسماء البارزة في عالم الموسيقى والترفيه، لكنه واجه في السنوات الأخيرة تحديات صحية وشخصية، ما أثار تعاطف جمهوره وقلقهم بشأن مستقبله الصحي.
فنّ
وجهاز
لمراقبة
القلب...
مغنٍّ
أميركي
الجمهور
المسرح:
"أنا
حرفيًا"
(فيديو)
التالي
وسام حنا يشوّق الجمهور لانطلاق "أكرم من مين" عبر الـLBCI... ورسالة حب لنوال الزغبي: "بيلبقلك المسرح"
"اسمي في ملفات إبستين"... ووبي غولدبرغ تُجبر على توضيح محرج على الهواء وهذا ما كشفته (فيديو)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-12-02
هدية من الـLBCI إلى البابا: شكر من القلب للقلب
تقارير نشرة الاخبار
2025-12-02
هدية من الـLBCI إلى البابا: شكر من القلب للقلب
0
فنّ
2026-02-14
أصالة تغنّي باللغة التركية… وإيبرو غونديش تفاجئ الجمهور بالعربية على المسرح (فيديو)
فنّ
2026-02-14
أصالة تغنّي باللغة التركية… وإيبرو غونديش تفاجئ الجمهور بالعربية على المسرح (فيديو)
0
فنّ
2026-01-08
"من أقرب الأغنيات إلى قلبي"... جوزيف عطية يطلق "ملكة على عرشها"
فنّ
2026-01-08
"من أقرب الأغنيات إلى قلبي"... جوزيف عطية يطلق "ملكة على عرشها"
0
منوعات
2026-01-28
ما عثرت عليه هذه الطفلة على الشاطئ أقدم من كوكب الأرض... "قادم حرفيًا من خارج هذا العالم" (صور)
منوعات
2026-01-28
ما عثرت عليه هذه الطفلة على الشاطئ أقدم من كوكب الأرض... "قادم حرفيًا من خارج هذا العالم" (صور)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
07:40
وسام حنا يشوّق الجمهور لانطلاق "أكرم من مين" عبر الـLBCI... ورسالة حب لنوال الزغبي: "بيلبقلك المسرح"
فنّ
07:40
وسام حنا يشوّق الجمهور لانطلاق "أكرم من مين" عبر الـLBCI... ورسالة حب لنوال الزغبي: "بيلبقلك المسرح"
0
فنّ
04:32
"اسمي في ملفات إبستين"... ووبي غولدبرغ تُجبر على توضيح محرج على الهواء وهذا ما كشفته (فيديو)
فنّ
04:32
"اسمي في ملفات إبستين"... ووبي غولدبرغ تُجبر على توضيح محرج على الهواء وهذا ما كشفته (فيديو)
0
فنّ
2026-02-16
"هذا ما نحن عليه"... سلمى حايك تنتج فيلما للدفاع عن صورة المكسيك
فنّ
2026-02-16
"هذا ما نحن عليه"... سلمى حايك تنتج فيلما للدفاع عن صورة المكسيك
0
فنّ
2026-02-16
الأوركسترا الشرق عربية تستعيد إرث الأسطورة صباح برؤية أكاديمية بمشاركة كورال المدرسة الأهلية
فنّ
2026-02-16
الأوركسترا الشرق عربية تستعيد إرث الأسطورة صباح برؤية أكاديمية بمشاركة كورال المدرسة الأهلية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2026-02-09
أدرعي: قوات الفرقة 210 اعتقلت عنصرا بارزا في الجماعة الاسلامية في جنوب لبنان
خبر عاجل
2026-02-09
أدرعي: قوات الفرقة 210 اعتقلت عنصرا بارزا في الجماعة الاسلامية في جنوب لبنان
0
آخر الأخبار
2026-02-14
موقع الحكومة الإلكتروني: كندا تفرض عقوبات إضافية على 7 أفراد بموجب لوائح التدابير الاقتصادية الخاصة بإيران
آخر الأخبار
2026-02-14
موقع الحكومة الإلكتروني: كندا تفرض عقوبات إضافية على 7 أفراد بموجب لوائح التدابير الاقتصادية الخاصة بإيران
0
آخر الأخبار
2026-02-10
قاسم: ندعو الحكومة أن تكون أكثر فعالية بموضوع التعافي الاقتصادي
آخر الأخبار
2026-02-10
قاسم: ندعو الحكومة أن تكون أكثر فعالية بموضوع التعافي الاقتصادي
0
آخر الأخبار
2025-11-18
طيران الإمارات: لا خطط لطلبية من طائرات إيرباص إيه350-1000 خلال معرض دبي الجوي
آخر الأخبار
2025-11-18
طيران الإمارات: لا خطط لطلبية من طائرات إيرباص إيه350-1000 خلال معرض دبي الجوي
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:50
إجراءات احتواء قرار رفع أسعار البنزين... ماذا يقول وزير الاقتصاد؟
تقارير نشرة الاخبار
07:50
إجراءات احتواء قرار رفع أسعار البنزين... ماذا يقول وزير الاقتصاد؟
0
أخبار لبنان
06:34
البستاني بعد جلسة لجنة الاقتصاد: رفع الضرائب يخلق تضخما يشمل كل فئات الشعب
أخبار لبنان
06:34
البستاني بعد جلسة لجنة الاقتصاد: رفع الضرائب يخلق تضخما يشمل كل فئات الشعب
0
أخبار لبنان
04:26
الراعي استقبل وفداً من المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى وتسلم منه دعوة إلى إفطار رمضاني
أخبار لبنان
04:26
الراعي استقبل وفداً من المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى وتسلم منه دعوة إلى إفطار رمضاني
0
أخبار دولية
04:19
البرلمان التركي يصوت على تقرير يدعم السلام مع حزب العمال الكردستاني
أخبار دولية
04:19
البرلمان التركي يصوت على تقرير يدعم السلام مع حزب العمال الكردستاني
0
أخبار دولية
15:40
فانس: إيران لا تزال غير مستعدة لقبول بعض "الخطوط الحمر" لترامب
أخبار دولية
15:40
فانس: إيران لا تزال غير مستعدة لقبول بعض "الخطوط الحمر" لترامب
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:53
مقدمة النشرة المسائية 17-2-2026
مقدمة نشرة الاخبار
13:53
مقدمة النشرة المسائية 17-2-2026
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
طرابلس بين الغضب والأمان: ماذا بعد الاخلاء والهدم؟
تقارير نشرة الاخبار
13:52
طرابلس بين الغضب والأمان: ماذا بعد الاخلاء والهدم؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
"أكرم من مين" ينطلق غدا... والنجمة الذهبية نوال الزغبي تشارك في حلقته الأولى
تقارير نشرة الاخبار
13:48
"أكرم من مين" ينطلق غدا... والنجمة الذهبية نوال الزغبي تشارك في حلقته الأولى
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
هذا ما جرى بين إيران وأميركا في جنيف
تقارير نشرة الاخبار
13:42
هذا ما جرى بين إيران وأميركا في جنيف
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
تقارير نشرة الاخبار
13:14
تريدون ٨٠٠ مليون دولار للرواتب...اضربوا المحميات السياسية وخذوا اضعاف اضعاف المبلغ المطلوب
تقارير نشرة الاخبار
13:14
تريدون ٨٠٠ مليون دولار للرواتب...اضربوا المحميات السياسية وخذوا اضعاف اضعاف المبلغ المطلوب
2
حال الطقس
01:53
طقس ممطر وثلوج جبلا...
حال الطقس
01:53
طقس ممطر وثلوج جبلا...
3
تقارير نشرة الاخبار
13:17
الزيادة تتآكل بالضرائب… هكذا تُموَل رواتب القطاع العام
تقارير نشرة الاخبار
13:17
الزيادة تتآكل بالضرائب… هكذا تُموَل رواتب القطاع العام
4
أمن وقضاء
14:02
بيان توضيحي للجيش: نهيب بالمواطنين والصحافيين عدم عرقلة عملنا
أمن وقضاء
14:02
بيان توضيحي للجيش: نهيب بالمواطنين والصحافيين عدم عرقلة عملنا
5
أمن وقضاء
12:16
الجيش: تفكيك جهاز تجسس إسرائيلي في بلدة كفرشوبا - حاصبيا
أمن وقضاء
12:16
الجيش: تفكيك جهاز تجسس إسرائيلي في بلدة كفرشوبا - حاصبيا
6
منوعات
09:00
مقطع فيديو يوثّق مغامرة خطيرة... صانع محتوى أردني يستكشف جزيرة إبستين: ما عثر عليه هناك صدم الجميع!
منوعات
09:00
مقطع فيديو يوثّق مغامرة خطيرة... صانع محتوى أردني يستكشف جزيرة إبستين: ما عثر عليه هناك صدم الجميع!
7
خبر عاجل
14:25
المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه بري: ما أوردته احدى القنوات التلفزيونية حول التمديد للمجلس النيابي هو محض إختلاق وعار من الصحة جملة وتفصيلا
خبر عاجل
14:25
المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه بري: ما أوردته احدى القنوات التلفزيونية حول التمديد للمجلس النيابي هو محض إختلاق وعار من الصحة جملة وتفصيلا
8
أخبار لبنان
14:22
الحريري: تيار المستقبل سيكون أمام مرحلة جديدة
أخبار لبنان
14:22
الحريري: تيار المستقبل سيكون أمام مرحلة جديدة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More