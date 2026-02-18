بدموع من الدم وجهاز لمراقبة القلب... مغنٍّ أميركي يصدم الجمهور على المسرح: "أنا أغني من قلبي حرفيًا" (فيديو)





وخلال الحفل الذي أُقيم السبت الماضي في قاعة Shreveport Municipal Auditorium، ظهر مغني الـR&B، البالغ من العمر 45 عامًا، مرتديًا بدلة برتقالية مفتوحة عند الصدر، ما كشف عن جهاز مراقبة القلب المثبّت على جسده، بينما واصل الغناء على المسرح وبين الجمهور وسط تفاعل كبير، وفق ما نقل موقع



وجاء هذا الظهور المقلق بعد نحو ثلاثة أسابيع فقط من كشفه أنه يعاني من قصور حاد في القلب، موضحًا أن قلبه يعمل بنسبة 25% فقط، وهو ما وصفه بأنه نتيجة سنوات من الإفراط في استهلاك الكحول والمخدرات.



وقال في منشور عبر "إنستغرام": "كنت أعتقد أنني قادر على تحمّل كل شيء... الكحول، الأدوية، وكل ذلك، لكنني لم أكن كذلك، وهذا أثّر على حياتي".



وكان راي جاي، واسمه الحقيقي ويليام راي نوروود جونيور، قد نُقل إلى المستشفى في لاس فيغاس في السادس من كانون الثاني الماضي، بعد إصابته بالتهاب رئوي حاد وآلام في القلب. ووصف الأطباء له ثمانية أدوية، وأبلغوه بإمكانية حاجته إلى جهاز لتنظيم ضربات القلب أو جهاز صدمات قلبية في المستقبل.



وأشار خبراء إلى أن النزيف من العينين، المعروف باسم نزيف الشبكية، قد يكون مؤشرًا على أضرار في الأوعية الدموية، وهو ما قد يرتبط بمضاعفات خطيرة، منها قصور القلب.



لكن بعض الأشخاص شككوا في حقيقة مرضه والدموع الدامية، واعتبروا أنها صلصة أو دموع مزيفة، مشيرين إلى أنه لو كان يعاني من قصور في القلب، لما تمكن من التحرك بهذه الطريقة.

ورغم حالته الصحية، لا يزال راي جاي يحظى بشعبية واسعة، إذ يستمع إلى أعماله نحو 1.9 مليون شخص شهريًا عبر منصة "سبوتيفاي"، فيما يأمل جمهوره أن يتمكن من مواصلة نشاطه الفني.



ويُعد راي جاي من الأسماء البارزة في عالم الموسيقى والترفيه، لكنه واجه في السنوات الأخيرة تحديات صحية وشخصية، ما أثار تعاطف جمهوره وقلقهم بشأن مستقبله الصحي.