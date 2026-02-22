النجمة المصرية دينا الشربيني: "أتمنى تكوين عائلة يوماً ما"

كشفت الفنانة المصرية دينا الشربيني عن جوانب إنسانية من حياتها خلال ظهورها في برنامج السلم والثعبان، حيث تحدثت بصراحة عن ذكريات الطفولة وأحلامها الشخصية.

واستعادت الشربيني أجواء رمضان في منزلها، مؤكدة أن المائدة الرمضانية تمثل لها شعوراً بالدفء والطمأنينة، مشيرة إلى تعلقها بأكلات مثل شوربة العدس والسمبوسة والكبيبة، التي تحمل لها ذكريات خاصة، رغم اعترافها بأنها لا تجيد الطهو وتفضّل الجلوس إلى المائدة أكثر من الوقوف في المطبخ.

وفي إحدى الفقرات عبّرت عن رغبتها في "تكوين عائلة يوماً ما"، من دون أن تتخلى عن طموحها المهني، مؤكدة أنها تؤمن بالتوازن بين الحياة الشخصية والعمل، وأنها ما زالت بانتظار الشريك الذي يتفهم طبيعة مهنتها.