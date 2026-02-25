الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
البقاع
10
o
الجنوب
16
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
15
o
متن
15
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
عروس بيروت
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
16
o
البقاع
10
o
الجنوب
16
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
15
o
متن
15
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
قدماه القذرتان حديث مواقع التواصل... زوج سيلينا غوميز يتعرّض للهجوم والجمهور في حالة اشمئزاز: "يجب أن يستحم!" (صور)
فنّ
2026-02-25 | 08:14
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
قدماه القذرتان حديث مواقع التواصل... زوج سيلينا غوميز يتعرّض للهجوم والجمهور في حالة اشمئزاز: "يجب أن يستحم!" (صور)
تعرّض المنتج الموسيقي بيني بلانكو، زوج النجمة سيلينا غوميز، لموجة انتقادات لاذعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما وصفه عدد من المتابعين بـ"المقزّز"، إثر ظهوره الأخير في أولى حلقات البودكاست الخاص به.
وأطلق بلانكو، البالغ 37 عامًا، يوم الثلاثاء بودكاست بعنوان Friends Keep Secrets، إلا أن محتوى الحلقة لم يكن محور الجدل، بل قدماه القذرتان اللتان وضعهما على الأريكة طوال المقابلة، ما أثار استياء واسعًا بين المشاهدين، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وسارع المستخدمون إلى التعبير عن صدمتهم عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، حيث كتب أحدهم: "يحتاج إلى الاستحمام فورًا وتوظيف شخص لينظف منزله"، فيما قال آخر: "أنا مصدوم... لم تمر دقيقة واحدة وبدأت أشعر بالاشمئزاز".
وتساءل كثيرون عمّا إذا كان بلانكو قد سار حافي القدمين خارج المنزل قبل التصوير، بينما عبّر البعض عن تعاطفهم مع سيلينا غوميز، حيث كتب أحد المتابعين: "لا أفهم كيف تتعامل سيلينا مع هذا"، فيما ذهب آخر إلى حد المطالبة بانفصالهما قائلاً: "على سيلينا أن تجد شخصًا أفضل".
ويشارك بلانكو في تقديم البودكاست إلى جانب الفنان ديف بورد المعروف باسم "ليل ديكي" وزوجته كريستين باتالوكو، حيث يستضيف الثلاثي عددًا من أبرز نجوم العالم، من بينهم إد شيران وغوينيث بالترو وبول رود.
وفي حديثه عن المشروع، أوضح بلانكو أن البرنامج يمزج بين أنماط عدة، قائلاً: "نحن نمحو الحدود بين البث والبودكاست والمقابلات والبرامج التلفزيونية... حتى أننا نصنع أحيانًا أغنية من الصفر مع الضيوف".
ورغم الطموحات الكبيرة للمشروع، يبدو أن الجدل حول مظهره الشخصي طغى على انطلاقته، وحوّل الأنظار من المحتوى إلى تفاصيل أثارت صدمة المتابعين.
فنّ
القذرتان
مواقع
التواصل...
سيلينا
غوميز
يتعرّض
للهجوم
والجمهور
اشمئزاز:
"يجب
يستحم!"
(صور)
"أصبحت في معظم الأوقات طريحة الفراش"... ممثلة أميركية شهيرة تكشف تطورًا مؤلمًا في معركتها مع مرض خطير
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
2026-02-20
"توفيت واستُبدلت بنسخة أخرى"... نظرية "استنساخ" سيلينا غوميز تشعل مواقع التواصل وهذه التفاصيل!
فنّ
2026-02-20
"توفيت واستُبدلت بنسخة أخرى"... نظرية "استنساخ" سيلينا غوميز تشعل مواقع التواصل وهذه التفاصيل!
0
فنّ
2026-01-14
"صوت شيرين وملامحها أيضًا!"... هنا الفقي تُشعل مواقع التواصل بأغنية أمها "على بالي" والجمهور: نسخة عنها (فيديو)
فنّ
2026-01-14
"صوت شيرين وملامحها أيضًا!"... هنا الفقي تُشعل مواقع التواصل بأغنية أمها "على بالي" والجمهور: نسخة عنها (فيديو)
0
فنّ
2026-01-08
ريم السعيدي تكشف: "خسرت جنيني وأعيش حالة صعبة" (صور)
فنّ
2026-01-08
ريم السعيدي تكشف: "خسرت جنيني وأعيش حالة صعبة" (صور)
0
منوعات
2026-02-22
"عرس الجن"... قصة حقيقية عن "طقاقة" في الكويت تجتاح مواقع التواصل! (فيديو)
منوعات
2026-02-22
"عرس الجن"... قصة حقيقية عن "طقاقة" في الكويت تجتاح مواقع التواصل! (فيديو)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
07:59
"أصبحت في معظم الأوقات طريحة الفراش"... ممثلة أميركية شهيرة تكشف تطورًا مؤلمًا في معركتها مع مرض خطير
فنّ
07:59
"أصبحت في معظم الأوقات طريحة الفراش"... ممثلة أميركية شهيرة تكشف تطورًا مؤلمًا في معركتها مع مرض خطير
0
فنّ
07:31
من بينها "جووز" و"ترمينايتر" و"ستار وورز"... مزاد في كاليفورنيا يلفت الأنظار بـ1550 قطعة معروضة
فنّ
07:31
من بينها "جووز" و"ترمينايتر" و"ستار وورز"... مزاد في كاليفورنيا يلفت الأنظار بـ1550 قطعة معروضة
0
فنّ
2026-02-24
أوركسترا الشباب للموسيقى الشرق - عربية تعزف زياد الرحباني (صور)
فنّ
2026-02-24
أوركسترا الشباب للموسيقى الشرق - عربية تعزف زياد الرحباني (صور)
0
فنّ
2026-02-24
من دون مكياج... تايلور سويفت تحتفل بتصدر "The Fate of Ophelia" المرتبة الأولى في قوائم الموسيقى
فنّ
2026-02-24
من دون مكياج... تايلور سويفت تحتفل بتصدر "The Fate of Ophelia" المرتبة الأولى في قوائم الموسيقى
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-12-10
نائب رئيس الحكومة طارق متري للـLBCI: اجتماع اليوم في دمشق كان غنيا بالافكار ولا شيء استثنائيا فيه
أخبار لبنان
2025-12-10
نائب رئيس الحكومة طارق متري للـLBCI: اجتماع اليوم في دمشق كان غنيا بالافكار ولا شيء استثنائيا فيه
0
آخر الأخبار
2026-01-09
احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و9 جرحى في 6 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
آخر الأخبار
2026-01-09
احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و9 جرحى في 6 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
0
آخر الأخبار
2025-12-30
سلام في عين التينة للقاء بري
آخر الأخبار
2025-12-30
سلام في عين التينة للقاء بري
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-11-28
الـLBCI في احد انفاق حزب الله: واحد من ١٧٧ في عهدة الجيش وخطة "درع الجنوب" مستمرة
تقارير نشرة الاخبار
2025-11-28
الـLBCI في احد انفاق حزب الله: واحد من ١٧٧ في عهدة الجيش وخطة "درع الجنوب" مستمرة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:20
جابر: للمرة الأولى الحكومة الحالية بدأت بإصدار أوامر تحصيل من المقالع والكسارات
أخبار لبنان
08:20
جابر: للمرة الأولى الحكومة الحالية بدأت بإصدار أوامر تحصيل من المقالع والكسارات
0
أخبار لبنان
08:14
إفتتاح غرفة العمليات المركزية التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني
أخبار لبنان
08:14
إفتتاح غرفة العمليات المركزية التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني
0
أخبار لبنان
08:10
طليس يعلن: يوم غضب غدًا مع تحرك شامل في مختلف المناطق اللبنانية وخطوات تصعيدية
أخبار لبنان
08:10
طليس يعلن: يوم غضب غدًا مع تحرك شامل في مختلف المناطق اللبنانية وخطوات تصعيدية
0
تقارير نشرة الاخبار
08:05
خلف من بعبدا: النواب لا يملكون حق التمديد لولايتهم
تقارير نشرة الاخبار
08:05
خلف من بعبدا: النواب لا يملكون حق التمديد لولايتهم
0
تقارير نشرة الاخبار
08:03
هبوط 12 مقاتلة أميركية في إسرائيل وزامير عقد جلسة تقييم واستعداد... هذه التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
08:03
هبوط 12 مقاتلة أميركية في إسرائيل وزامير عقد جلسة تقييم واستعداد... هذه التفاصيل
0
أخبار لبنان
02:31
الأمن العام يطلق المرحلة 15 لإعادة النازحين السوريين عبر مركز المصنع
أخبار لبنان
02:31
الأمن العام يطلق المرحلة 15 لإعادة النازحين السوريين عبر مركز المصنع
0
أخبار دولية
02:10
إيران تصف الاتهامات الأميركية بشأن برنامجها الصاروخي بأنها "أكاذيب كبرى"
أخبار دولية
02:10
إيران تصف الاتهامات الأميركية بشأن برنامجها الصاروخي بأنها "أكاذيب كبرى"
0
أخبار دولية
01:23
ترامب يطرح أسباب شن هجوم محتمل على إيران في خطاب حالة الاتحاد
أخبار دولية
01:23
ترامب يطرح أسباب شن هجوم محتمل على إيران في خطاب حالة الاتحاد
0
تقارير نشرة الاخبار
14:14
أسيزي شوارع ضيقة وقلوب واسعة!
تقارير نشرة الاخبار
14:14
أسيزي شوارع ضيقة وقلوب واسعة!
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
07:37
الرواتب اعتباراً من صباح الغد...
أخبار لبنان
07:37
الرواتب اعتباراً من صباح الغد...
2
فنّ
08:14
قدماه القذرتان حديث مواقع التواصل... زوج سيلينا غوميز يتعرّض للهجوم والجمهور في حالة اشمئزاز: "يجب أن يستحم!" (صور)
فنّ
08:14
قدماه القذرتان حديث مواقع التواصل... زوج سيلينا غوميز يتعرّض للهجوم والجمهور في حالة اشمئزاز: "يجب أن يستحم!" (صور)
3
خبر عاجل
09:17
مسؤول في حزب الله لفرانس برس: حزب الله لن يتدخل عسكريا إذا وجّهت الولايات المتحدة ضربات "محدودة" إلى إيران
خبر عاجل
09:17
مسؤول في حزب الله لفرانس برس: حزب الله لن يتدخل عسكريا إذا وجّهت الولايات المتحدة ضربات "محدودة" إلى إيران
4
أخبار لبنان
07:03
وزير المالية أصدر تعميما يتعلق بإفادات العلم والخبر وضوابط ملكية العقارات والمشاعات
أخبار لبنان
07:03
وزير المالية أصدر تعميما يتعلق بإفادات العلم والخبر وضوابط ملكية العقارات والمشاعات
5
أمن وقضاء
13:26
ضرب وتعذيب وخطف وفدية 15 ألف دولار… والمخابرات تُفشل مخطط عصابة وادي خالد
أمن وقضاء
13:26
ضرب وتعذيب وخطف وفدية 15 ألف دولار… والمخابرات تُفشل مخطط عصابة وادي خالد
6
أخبار لبنان
10:15
مسؤول في حزب الله لفرانس برس: الحزب لن يتدخل عسكريا إذا وجّهت الولايات المتحدة ضربات "محدودة" إلى إيران
أخبار لبنان
10:15
مسؤول في حزب الله لفرانس برس: الحزب لن يتدخل عسكريا إذا وجّهت الولايات المتحدة ضربات "محدودة" إلى إيران
7
اسرار
23:43
أسرار الصحف 25-2-2026
اسرار
23:43
أسرار الصحف 25-2-2026
8
حال الطقس
02:34
طقس متقلب اليوم... منخفض جوي بارد غدا
حال الطقس
02:34
طقس متقلب اليوم... منخفض جوي بارد غدا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More