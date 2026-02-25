قدماه القذرتان حديث مواقع التواصل... زوج سيلينا غوميز يتعرّض للهجوم والجمهور في حالة اشمئزاز: "يجب أن يستحم!" (صور)

تعرّض المنتج الموسيقي بيني بلانكو، زوج النجمة سيلينا غوميز، لموجة انتقادات لاذعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما وصفه عدد من المتابعين بـ"المقزّز"، إثر ظهوره الأخير في أولى حلقات البودكاست الخاص به.





وأطلق بلانكو، البالغ 37 عامًا، يوم الثلاثاء بودكاست بعنوان Friends Keep Secrets، إلا أن محتوى الحلقة لم يكن محور الجدل، بل قدماه القذرتان اللتان وضعهما على الأريكة طوال المقابلة، ما أثار استياء واسعًا بين المشاهدين، وفق ما نقل موقع دايلي ميل





وسارع المستخدمون إلى التعبير عن صدمتهم عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، حيث كتب أحدهم: "يحتاج إلى الاستحمام فورًا وتوظيف شخص لينظف منزله"، فيما قال آخر: "أنا مصدوم... لم تمر دقيقة واحدة وبدأت أشعر بالاشمئزاز".





وتساءل كثيرون عمّا إذا كان بلانكو قد سار حافي القدمين خارج المنزل قبل التصوير، بينما عبّر البعض عن تعاطفهم مع سيلينا غوميز، حيث كتب أحد المتابعين: "لا أفهم كيف تتعامل سيلينا مع هذا"، فيما ذهب آخر إلى حد المطالبة بانفصالهما قائلاً: "على سيلينا أن تجد شخصًا أفضل".





ويشارك بلانكو في تقديم البودكاست إلى جانب الفنان ديف بورد المعروف باسم "ليل ديكي" وزوجته كريستين باتالوكو، حيث يستضيف الثلاثي عددًا من أبرز نجوم العالم، من بينهم إد شيران وغوينيث بالترو وبول رود.



ويشارك بلانكو في تقديم البودكاست إلى جانب الفنان ديف بورد المعروف باسم "ليل ديكي" وزوجته كريستين باتالوكو، حيث يستضيف الثلاثي عددًا من أبرز نجوم العالم، من بينهم إد شيران وغوينيث بالترو وبول رود.

وفي حديثه عن المشروع، أوضح بلانكو أن البرنامج يمزج بين أنماط عدة، قائلاً: "نحن نمحو الحدود بين البث والبودكاست والمقابلات والبرامج التلفزيونية... حتى أننا نصنع أحيانًا أغنية من الصفر مع الضيوف".