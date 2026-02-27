"تم إخباري بأنني انفصلت عن زوجي"... بينك تردّ بقوة على شائعات انفصالها بعد 20 عاماً من الزواج (فيديو)

وكانت تقارير إعلامية قد أشارت إلى أن النجمة وزوجها، البالغ من العمر 50 عاماً، قررا الانفصال، خاصة بعد أن شوهد الزوجان في أيلول الماضي من دون خاتمي الزواج، إضافة إلى عدم نشر بينك رسالة احتفال بذكرى زواجهما في يناير الماضي، خلافاً لما فعلته في السنوات السابقة.يُذكر أن بينك وهارت تزوجا في كوستاريكا عام 2006، ولديهما طفلان. وقد سبق أن مرّت علاقتهما بفترة انفصال عام 2008 قبل أن يعودا ويتراجعا عن الطلاق في عام 2009.وتُعرف بينك بصراحتها في الحديث عن تحديات الحياة الزوجية، إذ أكدت في مقابلات سابقة أن الزواج "يتطلب عملاً وجهداً مستمرين".وبنفيها العلني، وضعت النجمة حداً للتكهنات، مؤكدة أن زواجها لا يزال قائماً رغم الشائعات.