"تم إخباري بأنني انفصلت عن زوجي"... بينك تردّ بقوة على شائعات انفصالها بعد 20 عاماً من الزواج (فيديو)

فنّ
2026-02-27 | 09:34
مشاهدات عالية
"تم إخباري بأنني انفصلت عن زوجي"... بينك تردّ بقوة على شائعات انفصالها بعد 20 عاماً من الزواج (فيديو)

نفت النجمة العالمية بينك الشائعات التي تحدثت عن انفصالها عن زوجها نجم سباقات الدراجات النارية كاري هارت بعد زواج استمر 20 عاماً، مؤكدة أن ما يتم تداوله "غير صحيح".

وجاء ردّ المغنية البالغة من العمر 46 عاماً عبر مقطع فيديو نشرته على حسابها في إنستغرام، سخرت فيه من التقارير التي زعمت أنها انفصلت عن زوجها للمرة الثانية، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وقالت في الفيديو: "في طريقي لاحتساء مشروب، تم إخباري بأنني انفصلت عن زوجي. شكراً لإعلامي. هل تودون أيضاً إخبار أطفالي؟".

وأضافت في لهجة ناقدة: "أم نريد أن نتحدث عن أخبار حقيقية؟".

واختتمت حديثها بالتأكيد: "أخبار كاذبة… غير صحيحة."

وأرفقت بينك الفيديو بتعليق جاء فيه: "كما أقول دائماً: إذا لم تسمعوها مني، فلا تصدقوا الضجة."
 



وكانت تقارير إعلامية قد أشارت إلى أن النجمة وزوجها، البالغ من العمر 50 عاماً، قررا الانفصال، خاصة بعد أن شوهد الزوجان في أيلول الماضي من دون خاتمي الزواج، إضافة إلى عدم نشر بينك رسالة احتفال بذكرى زواجهما في يناير الماضي، خلافاً لما فعلته في السنوات السابقة.

يُذكر أن بينك وهارت تزوجا في كوستاريكا عام 2006، ولديهما طفلان. وقد سبق أن مرّت علاقتهما بفترة انفصال عام 2008 قبل أن يعودا ويتراجعا عن الطلاق في عام 2009.

وتُعرف بينك بصراحتها في الحديث عن تحديات الحياة الزوجية، إذ أكدت في مقابلات سابقة أن الزواج "يتطلب عملاً وجهداً مستمرين".

وبنفيها العلني، وضعت النجمة حداً للتكهنات، مؤكدة أن زواجها لا يزال قائماً رغم الشائعات.

