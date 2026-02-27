الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
11
o
البقاع
2
o
الجنوب
11
o
الشمال
9
o
جبل لبنان
7
o
كسروان
10
o
متن
10
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
11
o
البقاع
2
o
الجنوب
11
o
الشمال
9
o
جبل لبنان
7
o
كسروان
10
o
متن
10
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
"تم إخباري بأنني انفصلت عن زوجي"... بينك تردّ بقوة على شائعات انفصالها بعد 20 عاماً من الزواج (فيديو)
فنّ
2026-02-27 | 09:34
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
"تم إخباري بأنني انفصلت عن زوجي"... بينك تردّ بقوة على شائعات انفصالها بعد 20 عاماً من الزواج (فيديو)
نفت النجمة العالمية بينك الشائعات التي تحدثت عن انفصالها عن زوجها نجم سباقات الدراجات النارية كاري هارت بعد زواج استمر 20 عاماً، مؤكدة أن ما يتم تداوله "غير صحيح".
وجاء ردّ المغنية البالغة من العمر 46 عاماً عبر مقطع فيديو نشرته على حسابها في إنستغرام، سخرت فيه من التقارير التي زعمت أنها انفصلت عن زوجها للمرة الثانية، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وقالت في الفيديو: "في طريقي لاحتساء مشروب، تم إخباري بأنني انفصلت عن زوجي. شكراً لإعلامي. هل تودون أيضاً إخبار أطفالي؟".
وأضافت في لهجة ناقدة: "أم نريد أن نتحدث عن أخبار حقيقية؟".
واختتمت حديثها بالتأكيد: "أخبار كاذبة… غير صحيحة."
وأرفقت بينك الفيديو بتعليق جاء فيه: "كما أقول دائماً: إذا لم تسمعوها مني، فلا تصدقوا الضجة."
View this post on Instagram
A post shared by P!NK (@pink)
وكانت تقارير إعلامية قد أشارت إلى أن النجمة وزوجها، البالغ من العمر 50 عاماً، قررا الانفصال، خاصة بعد أن شوهد الزوجان في أيلول الماضي من دون خاتمي الزواج، إضافة إلى عدم نشر بينك رسالة احتفال بذكرى زواجهما في يناير الماضي، خلافاً لما فعلته في السنوات السابقة.
يُذكر أن بينك وهارت تزوجا في كوستاريكا عام 2006، ولديهما طفلان. وقد سبق أن مرّت علاقتهما بفترة انفصال عام 2008 قبل أن يعودا ويتراجعا عن الطلاق في عام 2009.
وتُعرف بينك بصراحتها في الحديث عن تحديات الحياة الزوجية، إذ أكدت في مقابلات سابقة أن الزواج "يتطلب عملاً وجهداً مستمرين".
وبنفيها العلني، وضعت النجمة حداً للتكهنات، مؤكدة أن زواجها لا يزال قائماً رغم الشائعات.
فنّ
إخباري
بأنني
انفصلت
زوجي"...
شائعات
انفصالها
عاماً
الزواج
(فيديو)
قدماه القذرتان حديث مواقع التواصل... زوج سيلينا غوميز يتعرّض للهجوم والجمهور في حالة اشمئزاز: "يجب أن يستحم!" (صور)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
2026-01-28
زواج سرّي أم شائعة؟... زينة تكشف: "باركوا لأبو الولاد تزوج مساعدته الخاصة" وأحمد عز يحسم الجدل
فنّ
2026-01-28
زواج سرّي أم شائعة؟... زينة تكشف: "باركوا لأبو الولاد تزوج مساعدته الخاصة" وأحمد عز يحسم الجدل
0
فنّ
2026-01-25
بعد 12 عاماً من الزواج... نجمة هوليوود تبوح بسرّ العلاقة الناجحة مع زوجها
فنّ
2026-01-25
بعد 12 عاماً من الزواج... نجمة هوليوود تبوح بسرّ العلاقة الناجحة مع زوجها
0
أخبار دولية
2026-01-05
التعرّف على الجثث الـ40 لقتلى حريق "لو كونستيلاسيون" في سويسرا وبينهم 20 قاصرا
أخبار دولية
2026-01-05
التعرّف على الجثث الـ40 لقتلى حريق "لو كونستيلاسيون" في سويسرا وبينهم 20 قاصرا
0
فنّ
2025-12-07
بعد ظهوره بخاتم زواج... شائعات جديدة تلاحق "آل باتشينو"!
فنّ
2025-12-07
بعد ظهوره بخاتم زواج... شائعات جديدة تلاحق "آل باتشينو"!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
2026-02-25
قدماه القذرتان حديث مواقع التواصل... زوج سيلينا غوميز يتعرّض للهجوم والجمهور في حالة اشمئزاز: "يجب أن يستحم!" (صور)
فنّ
2026-02-25
قدماه القذرتان حديث مواقع التواصل... زوج سيلينا غوميز يتعرّض للهجوم والجمهور في حالة اشمئزاز: "يجب أن يستحم!" (صور)
0
فنّ
2026-02-25
"أصبحت في معظم الأوقات طريحة الفراش"... ممثلة أميركية شهيرة تكشف تطورًا مؤلمًا في معركتها مع مرض خطير
فنّ
2026-02-25
"أصبحت في معظم الأوقات طريحة الفراش"... ممثلة أميركية شهيرة تكشف تطورًا مؤلمًا في معركتها مع مرض خطير
0
فنّ
2026-02-25
من بينها "جووز" و"ترمينايتر" و"ستار وورز"... مزاد في كاليفورنيا يلفت الأنظار بـ1550 قطعة معروضة
فنّ
2026-02-25
من بينها "جووز" و"ترمينايتر" و"ستار وورز"... مزاد في كاليفورنيا يلفت الأنظار بـ1550 قطعة معروضة
0
فنّ
2026-02-24
أوركسترا الشباب للموسيقى الشرق - عربية تعزف زياد الرحباني (صور)
فنّ
2026-02-24
أوركسترا الشباب للموسيقى الشرق - عربية تعزف زياد الرحباني (صور)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
رياضة
2026-02-17
بسبب إساءات وتهديدات بالقتل... الشرطة تطلب من حكم مباراة إنتر ويوفنتوس البقاء في منزله: وهذه التفاصيل
رياضة
2026-02-17
بسبب إساءات وتهديدات بالقتل... الشرطة تطلب من حكم مباراة إنتر ويوفنتوس البقاء في منزله: وهذه التفاصيل
0
أخبار لبنان
2026-02-26
سلام: نحن بغنى عن مساندة ايران ولا أحد من السفراء الأجانب قال لي "عمول انتخابات أو ما تعمل"
أخبار لبنان
2026-02-26
سلام: نحن بغنى عن مساندة ايران ولا أحد من السفراء الأجانب قال لي "عمول انتخابات أو ما تعمل"
0
أخبار لبنان
09:33
اليونيفيل سلمت الجيش اللبناني آخر حقلين من أصل خمسة حقول ألغام تم تطهيرها
أخبار لبنان
09:33
اليونيفيل سلمت الجيش اللبناني آخر حقلين من أصل خمسة حقول ألغام تم تطهيرها
0
منوعات
2026-02-20
صور وبصمات و"مكالمة هاتفية واحدة"... خبراء يكشفون كيف عومل الأمير أندرو بعد اعتقاله!
منوعات
2026-02-20
صور وبصمات و"مكالمة هاتفية واحدة"... خبراء يكشفون كيف عومل الأمير أندرو بعد اعتقاله!
بالفيديو
d-none hideMe
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:49
مقدمة النشرة المسائية 27-2-2026
مقدمة نشرة الاخبار
12:49
مقدمة النشرة المسائية 27-2-2026
0
تقارير نشرة الاخبار
08:01
اجتماعات لوزير المالية... ماذا في تفاصيلها؟
تقارير نشرة الاخبار
08:01
اجتماعات لوزير المالية... ماذا في تفاصيلها؟
0
أخبار لبنان
07:05
جابر: نعمل على زيادة الواردات وملاحقة المتهربين لتفعيل الجباية الضريبية بالكامل
أخبار لبنان
07:05
جابر: نعمل على زيادة الواردات وملاحقة المتهربين لتفعيل الجباية الضريبية بالكامل
0
أخبار لبنان
07:02
باسيل: لبنان يواجه خيارين...
أخبار لبنان
07:02
باسيل: لبنان يواجه خيارين...
0
أخبار لبنان
06:58
افتتاح غرفة عمليات جديدة وممكننة في مركز مصلحة سكك الحديد في مار مخايل
أخبار لبنان
06:58
افتتاح غرفة عمليات جديدة وممكننة في مركز مصلحة سكك الحديد في مار مخايل
0
أمن وقضاء
14:40
كانت مخبأة بطريقة تمويه غير مألوفة... ضبط كمية من المعسل المهرّب من قبل ضابطة صيدا
أمن وقضاء
14:40
كانت مخبأة بطريقة تمويه غير مألوفة... ضبط كمية من المعسل المهرّب من قبل ضابطة صيدا
0
رياضة
13:51
ريد بول جامب ان فريز: قفزة وحدة… يا منصة يا مي مثلجة!
رياضة
13:51
ريد بول جامب ان فريز: قفزة وحدة… يا منصة يا مي مثلجة!
0
رياضة
13:41
الأنظار تتجه غداً للقاء القمة في تصفيات كرة السلة الآسيوية الذي يجمع لبنان والسعودية... ماذا عن استعدادات المنتخب اللبناني؟
رياضة
13:41
الأنظار تتجه غداً للقاء القمة في تصفيات كرة السلة الآسيوية الذي يجمع لبنان والسعودية... ماذا عن استعدادات المنتخب اللبناني؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
الحكومة غير متمسّكة بزيادة الـTVA… هذه هي البدائل المطروحة
تقارير نشرة الاخبار
13:35
الحكومة غير متمسّكة بزيادة الـTVA… هذه هي البدائل المطروحة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:07
ارتفاع جديد في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:07
ارتفاع جديد في أسعار المحروقات...
2
أخبار لبنان
02:48
إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج...
أخبار لبنان
02:48
إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج...
3
حال الطقس
01:28
انحسار الأمطار يترافق مع برد قارس وجليد جبلاً
حال الطقس
01:28
انحسار الأمطار يترافق مع برد قارس وجليد جبلاً
4
أخبار لبنان
02:21
للمرة الأولى هذه السنة... الثلوج لامست الـ500 متر في عكار
أخبار لبنان
02:21
للمرة الأولى هذه السنة... الثلوج لامست الـ500 متر في عكار
5
أخبار لبنان
03:51
لقاء بين عون وسلام... وهذا ما جرى عرضه
أخبار لبنان
03:51
لقاء بين عون وسلام... وهذا ما جرى عرضه
6
رياضة
13:41
الأنظار تتجه غداً للقاء القمة في تصفيات كرة السلة الآسيوية الذي يجمع لبنان والسعودية... ماذا عن استعدادات المنتخب اللبناني؟
رياضة
13:41
الأنظار تتجه غداً للقاء القمة في تصفيات كرة السلة الآسيوية الذي يجمع لبنان والسعودية... ماذا عن استعدادات المنتخب اللبناني؟
7
أخبار دولية
00:43
عراقجي: الجولة الأخيرة من المحادثات مع الولايات المتحدة كانت "الأكثر كثافة حتى الآن"
أخبار دولية
00:43
عراقجي: الجولة الأخيرة من المحادثات مع الولايات المتحدة كانت "الأكثر كثافة حتى الآن"
8
اسرار
23:37
أسرار الصحف 27-2-2026
اسرار
23:37
أسرار الصحف 27-2-2026
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More