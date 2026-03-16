حفل توزيع جوائز الأوسكار بدورته الـ98... إليكم القائمة الكاملة بأسماء الأعمال والنجوم الفائزين!

كان فيلم "وان باتل أفتر أناذر" الفائز الأكبر في حفلة توزيع جوائز الأوسكار الثامنة والتسعين التي أقيمت في لوس أنجلوس مساء يوم الأحد الماضي، مع حصوله على ست جوائز، يليه فيلم "سينرز" بأربع جوائز.



وفي ما يأتي قائمة الفائزين في الفئات الرئيسية لحفل توزيع جوائز الأوسكار بنسخته الثامنة والتسعين.



-أفضل فيلم: "وان باتل أفتر أناذر"

-أفضل مخرج: بول توماس أندرسون عن "وان باتل أفتر أناذر"

-أفضل ممثل: مايكل بي. جوردان عن دوره في "سينرز"

-أفضل ممثلة: جيسي باكلي عن دورها في "هامنت"

-أفضل ممثل في دور ثانوي: شون بن عن دوره في "وان باتل أفتر أناذر"

-أفضل ممثلة في دور ثانوي: إيمي ماديغان عن دورها في "ويبنز"

-أفضل سيناريو أصلي: راين كوغلر عن "سينرز"

-أفضل سيناريو مقتبس: بول توماس أندرسون عن "وان باتل أفتر أناذر"

-أفضل فيلم دولي: "سنتيمنتل فاليو" (النروج)

-أفضل فيلم رسوم متحركة طويل: "كيبوب ديمون هنترز"

-أفضل وثائقي: "مستر نوبادي إغينست بوتين"



المصدر: فرانس برس