"وان باتل أفتر أناذر" يهيمن على جوائز الأوسكار
2026-03-16 | 08:24
هيمن فيلم "وان باتل أفتر أناذر" على حفل توزيع جوائز الأوسكار الذي أُقيم مساء يوم الأحد الماضي بعدما حصد ست جوائز، إحداها في الفئة الرئيسية عن أفضل فيلم، متفوقا على "سينرز".
وفاز المخرج بول توماس أندرسون نفسه بثلاث جوائز أوسكار، للمرة الأولى في مسيرته، عن فيلمه السياسي المثير الذي يتناول قضايا حساسة كحملات مكافحة الهجرة غير القانونية والتيار المنادي بتفوق العرق الأبيض.
وقال أندرسون وسط ضحكات الحضور أثناء تسلمه جائزة أفضل مخرج "يبذل المرء جهدا كبيرا للفوز بواحدة من هذه الجوائز".
وصرّح بعد تسلمه جائزة أفضل سيناريو مقتبس "كتبتُ هذا الفيلم لأبنائي لأعتذر لهم عن الفوضى التي أوجدناها في هذا العالم الذي نسلمه لهم"، لكن "مع التشجيع أيضا على أن يكونوا الجيل الذي نأمل أن يجلب لنا بعضا من المنطق السليم والنزاهة".
ويروي فيلم "وان باتل أفتر أناذر" قصة ثائر سابق يؤدي دوره ليوناردو دي كابريو، يُضطر لاستئناف نشاطه عندما يتعرض للاستهداف مع ابنته من جانب ضابط عسكري فاسد يؤدي دوره شون بن الذي فاز بجائزة أفضل ممثل بدور ثانوي، ما يجره إلى مواجهة خطيرة تتطور إلى صراع سياسي أكبر.
كما فاز الفيلم بجائزة أفضل مونتاج وبالجائزة الافتتاحية في الأمسية لأفضل طاقم ممثلين.
المصدر: فرانس برس
فيلم "وان باتل أفتر أناذر" يفوز بالحصة الأكبر من جوائز غولدن غلوب
فيلم "وان باتل أفتر أناذر" يتصدر السباق إلى جوائز غولدن غلوب
إليكم أبرز الترشيحات لجوائز الأوسكار بنسختها الثامنة والتسعين
لويس هاملتون يغيب عن حفل الأوسكار... وفيلمه "فورمولا 1" يحصد جائزة أفضل صوت!
لويس هاملتون يغيب عن حفل الأوسكار... وفيلمه "فورمولا 1" يحصد جائزة أفضل صوت!
لبنان والشرق الأوسط في قلب الأوسكار... صرخات النجوم تكسر صمت السجادة الحمراء! (فيديو)
الأوسكار يجمع نخبة من ألمع نجمات هوليوود... وصورة "سيلفي" تذكارية توثّق اللحظة!
أزياء ربيعية وفساتين بالأسود والأبيض ودبابيس زينة تسيطر على السجادة الحمراء في حفل الأوسكار (صور)
الجيش الاسرائيلي يُحاول التوغل من القطاعين الغربي والأوسط
إقفال الإدارات العامة لمناسبة عيد الفطر وعيد بشارة السيدة مريم
الجيش الاسرائيلي يُنذر: حزب الله يستخدم سيارات الإسعاف استخدامًا عسكريًا واسعًا!
ترامب للشعب الإيراني: أميركا تقف معكم
في شتورا: بلاغ لأحد الصرافين بضرورة الاخلاء... إليكم التفاصيل
القرى المسيحية الحدودية: واقع صعب وجولة للسفير البابويّ
النبطية: صواريخ ودمار
عمليات برية محدودة ضد الحزب... إليكم التفاصيل
نائب رئيس الحكومة: المفاوضات لم تتضح معالمها بعد
في عين التينة جهود مبذولة لخفض التصعيد
الراعي استقبل وفد "اللقاء الديموقراطي"... السعد: ندعم رئيس الجمهورية في مبادرته والجيش في مهامه
الراعي من قصر بعبدا: ندعم كل خطوة يقوم بها عون لما فيه خير لبنان ونؤيد الجيش وقائده
الـLBCI تواكب جولة السفير البابوي على بعض قرى الشريط الحدودي... "يحق للجميع البقاء في أرضه"
إقفال الإدارات العامة لمناسبة عيد الفطر وعيد بشارة السيدة مريم
بيان لطيران الشرق الأوسط بشأن رحلات الشركة من 17 ولغاية 19 الحالي
رسالة إيرانية إلى العالم الإسلامي…
بين حرب البلد وحرب الجسد!
كهرباء لبنان: إعادة ربط المجموعات الإنتاجية على الشبكة الكهربائية تدريجيًا بعد انفصالها جراء تردي الأحول الجوية
مفتي حاصبيا ومرجعيون: نطالب الدولة بتعزيز حضور الجيش والقوى الأمنية منعًا لأي محاولة لفرض واقع جديد على حساب أهلنا
"ألفا" تعلن تفعيل باقة التعليم عن بعد تلقائيا ومجانا لكل المشتركين في "الداتا"
الجيش الإسرائيلي: قوات الفرقة 91 بدأت نشاطًا بريًا محددًا في جنوب لبنان
