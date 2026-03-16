"وان باتل أفتر أناذر" يهيمن على جوائز الأوسكار

هيمن فيلم "وان باتل أفتر أناذر" على حفل توزيع جوائز الأوسكار الذي أُقيم مساء يوم الأحد الماضي بعدما حصد ست جوائز، إحداها في الفئة الرئيسية عن أفضل فيلم، متفوقا على "سينرز".



وفاز المخرج بول توماس أندرسون نفسه بثلاث جوائز أوسكار، للمرة الأولى في مسيرته، عن فيلمه السياسي المثير الذي يتناول قضايا حساسة كحملات مكافحة الهجرة غير القانونية والتيار المنادي بتفوق العرق الأبيض.



وقال أندرسون وسط ضحكات الحضور أثناء تسلمه جائزة أفضل مخرج "يبذل المرء جهدا كبيرا للفوز بواحدة من هذه الجوائز".



وصرّح بعد تسلمه جائزة أفضل سيناريو مقتبس "كتبتُ هذا الفيلم لأبنائي لأعتذر لهم عن الفوضى التي أوجدناها في هذا العالم الذي نسلمه لهم"، لكن "مع التشجيع أيضا على أن يكونوا الجيل الذي نأمل أن يجلب لنا بعضا من المنطق السليم والنزاهة".



ويروي فيلم "وان باتل أفتر أناذر" قصة ثائر سابق يؤدي دوره ليوناردو دي كابريو، يُضطر لاستئناف نشاطه عندما يتعرض للاستهداف مع ابنته من جانب ضابط عسكري فاسد يؤدي دوره شون بن الذي فاز بجائزة أفضل ممثل بدور ثانوي، ما يجره إلى مواجهة خطيرة تتطور إلى صراع سياسي أكبر.



كما فاز الفيلم بجائزة أفضل مونتاج وبالجائزة الافتتاحية في الأمسية لأفضل طاقم ممثلين.



المصدر: فرانس برس