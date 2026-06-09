نادين الراسي لوزيرة التربية: "خلّيكي متمسّكة بالامتحانات" (فيديو)

نشرت الممثلة اللبنانية نادين الراسي مقطع فيديو على منصّة تيك توك توجهت فيه إلى وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي في ظلّ إصرارها على إجراء الامتحانات الرسمية رغم الحرب.

وبدأت نادين الفيديو بتوجيه تحيّة لوزيرة التربية على تمسّكها بالامتحانات، معتبرةً بطريقة ساخرة أنّ هذا القرار "رائع" بالنسبة لوزيرة تعتبرها نادين "ليدي" من حيث مظهرها وشعرها ونظّاراتها.

ثمّ أشارت الراسي إلى أنّ مادّة التربية الوطنية التي درستها في طفولتها تتنافى تماماً مع ما يمثّله قرار وزيرة التربية.

وتابعت نادين لتثني على هذا التمسّك بتهكّم، مذكّرةً بأنّ الأوائل في الامتحانات الرسمية هم من الطائفة الشيعية التي تواجه الآن أصعب ظروف الحرب.

ودعت الممثّلة اللبنانية الوزيرة لتكون أكثر واقعية وتتمسّك بما هو أهمّ من الامتحانات.

ثمّ ختمت بالتوجّه لكرامي قائلة:"أنا بشكرك، وبنوّه على هالتمسّك. خلّيكِ متمسّكة".