رحيل أيقونة من الثمانينيات… وفاة بوني تايلر صاحبة أغنية Total Eclipse of the Heart عن 75 عامًا

توفيت المغنية الويلزية بوني تايلر عن عمر ناهز 75 عامًا، بعد صراع مع المرض، وفق ما أعلنته عائلتها عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك". وجاء في البيان أنّ تايلر فارقت الحياة بشكل مفاجئ في أحد مستشفيات البرتغال، حيث كانت تتلقى العلاج خلال الفترة الماضية.وكانت تايلر قد خضعت في أيار الماضي لعملية جراحية طارئة في الأمعاء، قبل أن تُوضع في غيبوبة طبية للمساعدة في تعافيها، ثم أُفيقت منها، إلا أنّ حالتها الصحية بقيت حرجة حتى وفاتها.وتُعد بوني تايلر واحدة من أبرز نجمات موسيقى البوب والروك في ثمانينيات القرن الماضي، واشتهرت بصوتها الأجش المميز الذي صنع نجاح عدد من الأغنيات الخالدة، أبرزها Total Eclipse of the Heart التي تصدرت قوائم الأغاني في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عام 1983، إلى جانب Holding Out for a Hero وIt’s a Heartache.وُلدت تايلر باسم غاينور هوبكنز في ويلز، وبدأت مسيرتها الفنية بالغناء في النوادي المحلية قبل أن تحقق شهرتها العالمية. كما مثلت المملكة المتحدة في مسابقة يوروفيجن عام 2013، واستمرت في إصدار الأعمال الفنية حتى سنواتها الأخيرة، وكان آخر ألبوماتها The Best Is Yet to Come عام 2021، قبل أن تعود عام 2025 للمشاركة في أغنية Together بالتعاون مع المنتج الموسيقي ديفيد غيتا.وبرحيل بوني تايلر، تفقد الساحة الموسيقية واحدة من أبرز النجوم التي طبعت حقبة الثمانينيات، بعدما تركت إرثًا فنيًا امتدّ لأكثر من خمسة عقود وحقق نجاحًا عالميًا.