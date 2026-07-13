نجل فضل شاكر يحسم الجدل حول الفيديوهات المتداولة: "أعطوه الوقت والراحة" (صورة)

خرج الفنان محمد شاكر، نجل الفنّان فضل شاكر، عن صمته ببيان توضيحي حاسم عبر حسابه الرسمي على إنستغرام لقطع الطريق أمام الشائعات والتكهنات حول والده.



وجاء البيان في ظلّ انتشار واسع لمقاطع فيديو وصور عبر منصات التواصل الاجتماعي يدّعي ناشروها انّها أجدد إطلالات للفنان فضل شاكر، وكان أبرزها مقطع فيديو قديم يظهر فيه مع حلّاق يقصّ شعره وسط أجواء من الفرح، بالإضافة إلى صور أخرى مفبركة.



أكد محمد شاكر في منشور شاركه عبر خاصية "الستوري" أن كل ما يتم تداوله في الآونة الأخيرة لا يعكس أي ظهور حديث لوالده، موضحاً أنّ الصور والفيديوهات المنتشرة هي إمّا لقطات قديمة أو تمّ تصميمها وتزييفها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.



وشدّد على محمد عدم وجود أي ظهور جديد أو رسمي لوالده في الوقت الحالي، مطالباً الجمهور ووسائل الإعلام بالتحرّي والدقّة، وعدم تداول أي محتوى قبل التأكّد من صحته.



كما تمنّى تقدير الظرف الحالي الذي يمر به الفنان فضل شاكر في هذه المرحلة الحساسة، وإعطاءه الوقت والراحة قبل أن يعود للقاء جمهوره.