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فارق الحياة محاطًا بعائلته... وفاة نجم هوليوودي عن 78 عامًا
فنّ
2026-07-13 | 10:08
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فارق الحياة محاطًا بعائلته... وفاة نجم هوليوودي عن 78 عامًا
توفي الممثل النيوزيلندي سام نيل، أحد أبرز نجوم سلسلة "جوراسيك بارك" أو Jurassic Park، عن عمر ناهز 78 عامًا، بحسب ما أعلنت عائلته، التي أوضحت أنّ وفاته كانت مفاجئة وغير متوقعة، وأنّه فارق الحياة في مدينة سيدني الأسترالية محاطًا بأفراد أسرته.
ويُعد نيل من أبرز ممثلي السينما والتلفزيون، واشتهر عالميًا بتجسيد شخصية الدكتور آلان غرانت في فيلم "جوراسيك بارك" عام 1993، قبل أن يعيد أداء الدور في أجزاء لاحقة من السلسلة. كما شارك في أعمال بارزة، من بينها "The Piano" و"The Hunt for Red October" و"Event Horizon"، إضافة إلى دوره كرئيس شرطة بلفاست في مسلسل "Peaky Blinders".
وكان نيل قد كشف عام 2023 عن إصابته بالسرطان، قبل أن يعلن في نيسان الماضي تعافيه الكامل من المرض. وُلد في أيرلندا الشمالية وانتقل مع عائلته إلى نيوزيلندا في سن السابعة، حيث بدأت مسيرته الفنية التي امتدت لعقود وحصد خلالها مكانة بارزة في السينما العالمية.
وعُرف الراحل أيضًا بتواضعه وابتعاده عن حياة الشهرة، إذ سبق أن كشف في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية - BBC أنّه خضع لاختبار أداء لتجسيد شخصية جيمس بوند، لكنّه لم يندم على عدم حصوله على الدور، معتبرًا أنّ الشهرة الدائمة لم تكن يومًا ما يسعى إليه.
مصدر
فنّ
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الممثل
النيوزيلندي
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نجم
سلسلة جوراسيك بارك
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