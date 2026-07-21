وسط ترقّب واسع... وائل كفوري يطرح "ما في غيرا"

يواصل النجم وائل كفوري حضوره على الساحة الفنيّة العربيّة، مُطلقاً أغنيته الجديدة باللهجة اللبنانيّة بعنوان "ما في غيرا"، صباح اليوم عبر الإذاعات اللبنانيّة والعربيّة وعلى مختلف المنصات الموسيقيّة الرقميّة، في إصدارٍ جديد يواصل من خلاله سلسلة النجاحات الاستثنائية التي يحقّقها خلال صيف 2026.



وتحمل الأغنية الجديدة توقيع الشاعر أحمد ماضي والملحن طارق أبو جودة والموزّع الموسيقي عباس صباح، ويقول مطلعها: "هيي هيي ما في غيرا... يلي بحبّا كتّر خيرا".

وكان روّاد مواقع التواصل الاجتماعي قد تفاعلوا بكثافة مع الإعلان التشويقي لاقتراب صدور الأغنية الجديدة، كما تصدّر الفنان وائل كفوري عناوين المواقع الإلكترونية ومحرّكات البحث، بعد الحملة التشويقية التي زادت من حماس الجمهور لاستقبال إصداره الصيفي.



