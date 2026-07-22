كانت صوتاً للصم على الشاشة... حادث سير ينهي حياة نجمة "غودزيلا" كايلي هوتل

توفيت الممثلة كايلي هوتل، المعروفة بدورها في فيلمين من سلسلة "غودزيلا"، إثر حادث سير وقع فجر الثلاثاء في ولاية ماريلاند الأميركية، عن عمر 18 عاماً.



وأفاد مكتب مأمور مقاطعة فريدريك بأنّ السيارة التي كانت هوتل من بين ركابها خرجت عن الطريق واصطدمت بقناة لتصريف المياه. ونُقل السائق إلى المستشفى بإصابات غير مهدّدة للحياة، فيما رفض راكب آخر تلقّي العلاج. ورجّحت السلطات أن تكون السرعة الزائدة عاملاً في وقوع الحادث، الذي لا يزال قيد التحقيق.



وكانت هوتل من مستخدمي لغة الإشارة الأميركية كلغة أم، وتنتمي إلى عائلة معظم أفرادها من الصم. وأعرب والداها عن حزنهما العميق لوفاتها، فيما قال والدها إنّه سامح السائق، داعياً إياه إلى ألّا يسمح للحادث بتدمير بقية حياته. وأضاف أنّه يشعر بأنّ ابنته لا تزال حاضرة معهم، معرباً عن امتنانه للسنوات الـ18 التي عاشتها العائلة برفقتها، رغم تمنّيه لو كانت أطول.



واشتهرت هوتل عالمياً بتجسيد شخصية "جيا"، وهي طفلة يتيمة تنشأ بينها وبين "كونغ" علاقة خاصة، في فيلمَي "Godzilla vs. Kong" و"Godzilla x Kong: The New Empire"، حيث كانت تتواصل معه باستخدام لغة الإشارة.



ونعى عدد من زملائها في العمل وفنانين آخرين رحيلها، من بينهم ميلي بوبي براون وألكسندر سكارسغارد، إضافة إلى الممثلتين الصمّاوين ألاكوا كوكس ومارلي ماتلين، الذين أشادوا بموهبتها وحضورها الإنساني.



وكانت هوتل قد ظهرت أيضاً في إحدى حلقات مسلسل "Magnum P.I." عام 2021، كما كان من المقرر أن تشارك في فيلم "What Doesn’t Kill Us". وأعلنت مدرسة تكساس للصم في أوستن، حيث كانت من بين طلابها، توفير خدمات الدعم والإرشاد لزملائها وأصدقائها، داعيةً إلى إبقاء عائلتها ومحبيها في البال خلال هذه الخسارة المؤلمة.