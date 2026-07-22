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"وداعًا يا أخي الحبيب"... الموت يفجع الفنان غسان صليبا

فنّ
2026-07-22 | 10:48
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&quot;وداعًا يا أخي الحبيب&quot;... الموت يفجع الفنان غسان صليبا
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"وداعًا يا أخي الحبيب"... الموت يفجع الفنان غسان صليبا

خيّم الحزن على الفنان اللبناني غسان صليبا بعد وفاة شقيقه الأكبر، الذي نعاه بكلمات مؤثرة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشارك صليبا صورة تجمعه بشقيقه الراحل، معبّرًا عن حزنه الكبير لفقدانه، وكتب في تعليق مؤثر: "وداعًا يا أخي الحبيب…".

وتفاعل محبو الفنان اللبناني مع منشوره، مقدّمين له ولعائلته التعازي، ومتمنين للراحل الرحمة ولذويه الصبر والقوة في هذا المصاب الأليم.

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