شاهده العالم 17 مليار مرة طفلًا... "فتى Baby Shark" يستعد ليصبح نجم K-pop

في السابعة من عمره فقط، ظهر بارك غون-رونغ في فيديو أغنية "بيبي شارك"، الذي تحوّل لاحقًا إلى الفيديو الأكثر مشاهدة في تاريخ منصة "يوتيوب"، بعدما تجاوز عدد مشاهداته 17 مليار مشاهدة، ولا يزال الرقم في ازدياد.واليوم، يستعد "فتى بيبي شارك" لخوض تجربة جديدة وتحقيق حلم مختلف، إذ يطمح إلى أن يصبح نجمًا في عالم موسيقى الـK-pop.ويحظى بارك بدعم شركة "Pinkfong" الكورية الجنوبية المتخصصة في محتوى الأطفال، وهي الشركة التي تقف وراء أغنية "بيبي شارك" الشهيرة.