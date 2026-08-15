الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
فيلم لبناني
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

سيلينا غوميز وشركتها للصحة النفسية أمام القضاء... مستثمرون يتهمونهم بالاحتيال والتضليل

فنّ
2026-08-15 | 06:23
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
سيلينا غوميز وشركتها للصحة النفسية أمام القضاء... مستثمرون يتهمونهم بالاحتيال والتضليل
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
سيلينا غوميز وشركتها للصحة النفسية أمام القضاء... مستثمرون يتهمونهم بالاحتيال والتضليل

تواجه النجمة الأميركية سيلينا غوميز دعوى قضائية مرتبطة بشركة "واندرمايند" (Wondermind)، المتخصصة في الصحة النفسية والتي شاركت في تأسيسها، بعدما اتهم عدد من المستثمرين القائمين عليها بالتضليل بشأن وضع الشركة ومدى مشاركة غوميز الفعلية فيها.

وبحسب الدعوى، يقول خمسة مستثمرين إنهم ضخّوا نحو 1.2 مليون دولار في الشركة عام 2022، على أساس أن تساهم غوميز في الترويج لها وتنميتها مستفيدةً من شهرتها الواسعة. إلا أنّ المدّعين يزعمون أنهم لم يحصلوا على صورة دقيقة عن المشكلات المالية التي واجهتها الشركة لاحقًا، وأن أموالهم استُخدمت في وقت كانت فيه أوضاعها تتدهور.

وتشمل الدعوى أيضًا والدة سيلينا، ماندي تيفي، ودانييلا بيرسون، إحدى مؤسسات الشركة، مع توجيه ادعاءات تتعلق بالاحتيال والتضليل المالي والإخلال بالعقد.

ويطالب المستثمرون باسترداد أموالهم والحصول على تعويضات، مدّعين أنّ معلومات قُدّمت لهم عام 2022 بشأن شراكات كبرى ومنتجات مبتكرة ساهمت في رفع تقييم الشركة إلى نحو 95 مليون دولار لم تعكس واقعها الفعلي. كما تتضمن الدعوى ادعاءات بشأن استخدام بيرسون أموالًا مرتبطة بالشركة لتغطية نفقات شخصية، وهي اتهامات تنفيها.

وتصاعدت القضية بعد تقرير نشره موقع "The Cut" تناول المشكلات الداخلية والمالية في "واندرمايند". وفيما نفت بيرسون الاتهامات الموجّهة إليها، مؤكدةً امتلاكها وثائق مالية تدعم موقفها، لم يصدر تعليق فوري من غوميز أو تيفي بشأن الدعوى.
 

فنّ

سيلينا غوميز

مغنية اميركية

صحة نفسية

شركة سيلينا غوميز

واندرمايند

قضية سيلينا غوميز.

اختفاء مفاجئ لنجم "العشق الممنوع"... كيفانش تاتليتوغ يغلق حسابه على إنستغرام ويثير التساؤلات
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-07-28

وفد نقابة النفسانيين اقترح في بعبدا إدراج الصحة النفسية ضمن السياسات العامة وخطط الطوارئ

LBCI
منوعات
2026-07-23

بعد اتهام "ميتا" بتدمير صحته النفسية... هذا ما فعله مراهق أميركي!

LBCI
أخبار دولية
2026-08-08

الإمارات تتهم إيران باستهداف ناقلة لشركة أدنوك أثناء عبورها هرمز​

LBCI
فنّ
2026-05-20

مقابل مبلغ ضخم… سيلينا غوميز تعرض قصرها الفاخر للبيع وهذه مواصفاته الخيالية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2026-08-14

اختفاء مفاجئ لنجم "العشق الممنوع"... كيفانش تاتليتوغ يغلق حسابه على إنستغرام ويثير التساؤلات

LBCI
فنّ
2026-08-14

لين الحايك تطرح "راجع على بيروت"

LBCI
فنّ
2026-08-14

"قلبي يفيض بالحب"... وائل كفوري يحتفل بمعمودية ابنته كلوڤي (فيديو)

LBCI
فنّ
2026-08-14

لورا خليل تُفجَع برحيل زوجها... وابنة شقيقها داليدا خليل تَنعاه بكلمات مؤثّرة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-03-06

الجيش الإسرائيلي: نفذنا ٢٦ موجة من الغارات في الضاحية الجنوبية لبيروت منذ بداية الحرب

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-22

مصدر أمني عراقي للجزيرة: استهداف معسكر الدعم اللوجستي قرب مطار بغداد

LBCI
أخبار دولية
2026-03-10

وزير الدفاع الأميركي يعلن شن أعنف الغارات الأميركية على إيران الثلاثاء

LBCI
أخبار دولية
2026-01-08

الاتحاد الأوروبي يدعو إلى "ضبط النفس" بعد مواجهات حلب

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:45

بلدة أنصار شهدت تصعيدًا إسرائيليًا فجرًا

LBCI
أخبار لبنان
06:42

علي حسن خليل: الجيش ليس مؤسسة نضع على كاهلها كل أزمات السياسة ثم نتركها وحيدة

LBCI
أخبار لبنان
05:31

الراعي: النظام اللبنانيّ قائم على المشاركة المنصفة بين المسيحيين والمسلمين في الحكم والإدارة

LBCI
أخبار دولية
00:39

وزير الخارجية الإيرانيّ: إيران لم تقرر استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة

LBCI
أخبار دولية
13:31

تركيا تدخل سباق جذب أصحاب الملايين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

"قولوا لحزب الله يسلّم سلاحو"… ماذا حمل عيسى إلى المسؤولين اللبنانيين؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

تمويل معالجة النفايات من جيب المواطن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

ملفات الحرب تلاحق ابرز جنرالات النظام السوري السابق.. فمن هو اللواء المتقاعد عادل عيسى الذي أوقف في لبنان؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

في معلولا: الحجر يتكلم بلغة المسيح!

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
12:13

قاسم: لو لم تُفتح الحرب في 2 آذار لكانت فتحت بعد ذلك والمقاومة ماضية في خياراتها ومن يراهن على الاستسلام يراهن على سراب

LBCI
منوعات
04:15

فرحة مضاعفة في العائلة الهاشمية... الأميرة إيمان ترزق بتوأمتين

LBCI
خبر عاجل
00:16

حركه نزوح تشهدها النبطية نتيجة الغارات الكثيفة فجرًا

LBCI
أخبار لبنان
09:57

"كهرباء لبنان": إنذار عام بقطع التيار لا سيما عن القطاع العام وتفعيل جباية الفواتير وحملات نزع التعديات

LBCI
أمن وقضاء
12:45

هذا ما كشفته معلومات للـLBCI بشأن حملة امن الدولة في منطقة طرابلس والشمال

LBCI
خبر عاجل
02:19

القناة ١٣: حدث أمني في جنوب لبنان استدعى تدخل الطائرات الحربية وانتهى الحدث منذ قليل وهناك رقابة عسكرية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:09

الطير طار… والكتاب لم يصل بعد! هذه حالة الطوارئ في لبنان

LBCI
اسرار
00:22

أسرار الصحف المحلية ١٥-٨-٢٠٢٦

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More