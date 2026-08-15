سيلينا غوميز وشركتها للصحة النفسية أمام القضاء... مستثمرون يتهمونهم بالاحتيال والتضليل

تواجه النجمة الأميركية سيلينا غوميز دعوى قضائية مرتبطة بشركة "واندرمايند" (Wondermind)، المتخصصة في الصحة النفسية والتي شاركت في تأسيسها، بعدما اتهم عدد من المستثمرين القائمين عليها بالتضليل بشأن وضع الشركة ومدى مشاركة غوميز الفعلية فيها.



وبحسب الدعوى، يقول خمسة مستثمرين إنهم ضخّوا نحو 1.2 مليون دولار في الشركة عام 2022، على أساس أن تساهم غوميز في الترويج لها وتنميتها مستفيدةً من شهرتها الواسعة. إلا أنّ المدّعين يزعمون أنهم لم يحصلوا على صورة دقيقة عن المشكلات المالية التي واجهتها الشركة لاحقًا، وأن أموالهم استُخدمت في وقت كانت فيه أوضاعها تتدهور.



وتشمل الدعوى أيضًا والدة سيلينا، ماندي تيفي، ودانييلا بيرسون، إحدى مؤسسات الشركة، مع توجيه ادعاءات تتعلق بالاحتيال والتضليل المالي والإخلال بالعقد.



ويطالب المستثمرون باسترداد أموالهم والحصول على تعويضات، مدّعين أنّ معلومات قُدّمت لهم عام 2022 بشأن شراكات كبرى ومنتجات مبتكرة ساهمت في رفع تقييم الشركة إلى نحو 95 مليون دولار لم تعكس واقعها الفعلي. كما تتضمن الدعوى ادعاءات بشأن استخدام بيرسون أموالًا مرتبطة بالشركة لتغطية نفقات شخصية، وهي اتهامات تنفيها.



وتصاعدت القضية بعد تقرير نشره موقع "The Cut" تناول المشكلات الداخلية والمالية في "واندرمايند". وفيما نفت بيرسون الاتهامات الموجّهة إليها، مؤكدةً امتلاكها وثائق مالية تدعم موقفها، لم يصدر تعليق فوري من غوميز أو تيفي بشأن الدعوى.